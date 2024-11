Nace un nuevo movimiento feminista en Ciudad del Plata

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha que busca visibilizar, denunciar y sensibilizar sobre los distintos tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres y las niñas. La imperiosa necesidad de hacerse oír y sensibilizar al humano como ser sin importar el género o sexo llevó a estas dos inquietas vecinas a comenzar la “Colectiva CdP”, donde todos están incluidos.

La Semana, ante el advenimiento de un nuevo 25 de noviembre, consultó a dos integrantes de movimientos sociales, cooperativos y comunitarios como Alejandra Ferreri y Silvia Otero, quienes comentaron que estaban junto a otras vecinas platenses conformando una nueva propuesta que complementaría todo lo intentado hasta ahora que no ha tenido resultado.

Alejandra y Silvia vienen convocando a distintas referentes de la política partidaria, sindical, cooperativista y protagonistas sociales en los ámbitos de la educación, salud y desarrollo social para conformar esta nueva ola que sea totalmente incluyente, amplia y generosa con quien piensa distinto.

Alejandra cree que las radicalizaciones apartan la masa criteriosa de los grandes movimientos, así como un hombre y una mujer son dos, pero uno, cuando se complementan.

HISTORIA | Al consultarla sobre las mismas raíces en que se basa esta lucha desigual ante el patriarcado, contaron lo que fue “la Lucha de las Mariposas y el compromiso actual comenzaron a mediados del siglo XX, la República Dominicana vivía bajo la oscura dictadura de Trujillo. Las hermanas Patria, Minerva y Teresa Mirabal, conocidas como ‘las mariposas’, formaron parte de un valiente movimiento en contra del régimen. A pesar de las persecuciones, encarcelamientos, torturas y violaciones que sufrieron por su oposición, continuaron su lucha y mantuvieron su compromiso. Con el tiempo, se convirtieron en mujeres cada vez más queridas y reconocidas. En un acto de desesperación ante su creciente influencia, el tirano Trujillo ordenó su asesinato, disfrazándolo como un trágico accidente”.

“El 25 de noviembre de 1960, sus cuerpos fueron hallados junto al del chófer que las acompañaba. En julio de 1981, durante el primer encuentro feminista de América Latina y el Caribe en Bogotá, se propuso establecer esta fecha para visibilizar el trabajo de las compañeras asesinadas. La propuesta fue unánime y en 1999, la ONU adoptó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por la memoria de nuestras compañeras de lucha, por el presente y el futuro, reiteramos: son tiempos de lucha”, narraron las integrantes del nuevo grupo feminista.

Prosiguen diciendo: “denunciamos las dificultades en el acceso a servicios que abordan situaciones de violencia de género. Es inaceptable que, hace pocos días, una mujer en la ciudad de Libertad, tras sufrir años de violencia, pudiera denunciar solo después de un intento de auto eliminación, debido a la falta de funcionamiento de las instituciones del Estado”.

Sobre las necesidades y urgencias de hoy contestaron: “no podemos permitir que tres niños, uno de ellos con problemas de salud importantes, no cuenten con la medicación que necesitan para su tratamiento. La institución que tiene que ampararla (Mides), nunca le brindo un asistente social. No es tolerable que el agresor, bajo medidas de restricción, continúe amedrentando y perpetuando la violencia psicológica. Hacemos un llamado urgente a los compromisos políticos fuertes para prevenir y abordar todas las formas de violencia”.

“Decimos no a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes. No a la violencia hacia personas con discapacidad. No a la violencia racista. No a la violencia a la vejez. No a la violencia de género”, dijo.

MOVIDAS | Consultadas sobre alguna actividad programada respondieron que “están invitando a generar una comunidad más informada, colaborativa y solidaria, que se apropie de esta problemática que enfrentamos en nuestro territorio. Extendemos nuestra invitación a la población para que se una a la nueva Colectiva Ciudad del Plata, donde generaremos espacios de escucha, organización y reclamo por la falta de compromiso político y presupuesto para aplicar la ley”.

Las interesadas en comunicarse con el grupo pueden enviar un mensaje al 092322353 (Alejandra), o al 098529966 (Silvia). Están invitando a una reunión el sábado 7 de diciembre las 10 de la mañana, en la Plaza del kilómetro 28.500 de Ruta Vieja, también conocida como Placita de INAU.

Por Carlos García.