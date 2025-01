Nace un nuevo club para infantil platense: el Monte Grande

Nace un club con nombre de barrio e identidad popular. Viene a cubrir una necesidad, la sociabilidad y buena convivencia de las familias detrás de una misma bandera y llega para reverdecer épicas jornadas domingueras al costado de la cancha donde hicieron gala de la unión del barrio, señeras instituciones hoy desaparecidas como Penino, Cerro Maragato y por ultimo Miramar, este último equipo fundador de la hoy Liga Rincón. Monte Grande Fútbol Infantil ya comenzó a dar sus primeros pasos públicos y es más que un deseo, hay familias ligadas a la novel institución. La Semana habló con a Maiker Pastor, orientador técnico y propulsor de la idea.

El área definida para la realización de su campo de juego está entre la edificación del Centro Caif “Desde el Pie” y el futuro salón comunal de Plaza Monte Grande. El predio es parte del dominio de ANEP que, entregado en su momento por la Intendencia para la construcción de los centros de estudio, mientras ANEP devolvió al dominio público el extremo Este para la construcción de la plaza, el tema del espacio donde hoy comenzaron a practicar los casi 50 niños reclutados por Pastor y su equipo de colaboradores, está en trámite y cuenta con el apoyo del ejecutivo de Liga Rincón de Fútbol Infantil de Ciudad del Plata.

Sus directivos ya establecieron contacto con el Municipio de Ciudad del Plata, la Intendencia de San José y con su apoyo comenzaron los trámites ante ANEP-CODICEN, solicitando la utilización del predio definido.

Fernando Choca presidente de Liga Rincón dijo a La Semana que “desde que asumimos en el Ejecutivo siempre tuvimos como objetivo integrar a barrios como Santa Mónica y Monte Grande. El 2024 fue para Santa Mónica y este 2025 sin dudas será el nacimiento de Monte Grande, nos alegra por el barrio y su gente”.

Maikel Pastor por su parte no disimula para nada su alegría y como un noble defensor y gladiador de los niños/niñas y el deporte llega con su mensaje directo. Con su particular tono de voz dijo que van “a jugar donde sea, acá seria el ideal, también otro predio particular que venimos hablando para acordar un comodato o en la cancha de la liga, pero este 2025, Monte Grande juega, te lo firmo ahora”.

PLANTELES | Comenzaron las prácticas pre-competitivas la pasada semana y apenas con un par de convocatorias en redes, han reclutado unos 50 jugadores. La idea es comenzar con el mínimo exigido por reglamento de cinco categorías aún no están definidas cuáles y la idea seria cuatro de fútbol mixto y una de fútbol infantil femenino, aun quedando por definir si sub 11 o sub 13. Si hay en el mixto algo más claro, jugarían en las categorías 2012 y 2014 e ir hacia la formativa de 2018 o 2017, según el plantel de aspirantes reclutado que ya tiene a Luis Cordero como orientador técnico, quien por sinergia ha acompañado a Pastor tanto en Autódromo como en Playa Pascual, ahora comienzan juntos este proyecto.

Simultáneamente, los vecinos organizados del barrio daban sus primeros pasos para conformarse en comisión, Pastor llegó acompañado por Fernando Choca, presentaron el proyecto del fútbol infantil en comunidad y los cruces y posibles dudas, desde el desconocimiento, quedaron liberados y se comprometieron a trabajar unidos en pos de una mejor barriada. El teléfono de contacto 095 220 059 (Maiker).

Se verá flamear la verde bandera con vivos blancos, según los diseños de casaca presentado en redes sociales. Reconociendo la historia del fraccionamiento convertido en barrio, Monte Grande dice presente y es muy bueno y saludable que una institución deportiva sea el pretexto y la copa el objetivo para poner un barrio de pie, luchando por sus propios logros, con los claros-oscuros de la cotidiana realidad, pero hinchando el pecho para gritarle los goles de sus logros a la vida.

A semanas apenas de que comience a rodar la pelotita comienza el año 2025 presentando un nuevo club nace Monte Grande Fútbol Infantil y que se sepa, hasta La Semana que viene.

Por Carlos García.