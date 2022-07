Mujeres de Ciudad del Plata en estado de alerta

El domingo 26 de junio amaneció con una noticia policial que conmovió a la población de Ciudad del Plata. Una mujer, según su propio testimonio, fue arrojada de un automóvil en la intersección de Yamandú Rodríguez y Rambla Costanera en la zona de parrilleros de Villa Olímpica, luego de ser abusada por tres hombres.

Las mujeres organizadas de Ciudad del Plata, hicieron sentir su voz y se concentraron horas más tarde frente a la Unidad de Violencia Doméstica o Comisaría de la Mujer del kilómetro 29.

La movida la realizó “Mujeres y Disidencias CdP”. El colectivo feminista recibió la adhesión de vecinas platenses y del colectivo “Ciudad del Plata Diverso”, así como de vecinos preocupados por la inseguridad.

Se fueron concentrando en el cantero central entre la avenida Penino y la Calle 8, frente a la Seccional 10ª, luego se desplazaron unos metros hasta la entrada de la Unidad de Violencia Doméstica de la Jefatura de Policía de San José, sobre el trazado de la Ruta 1 Vieja.

En todo momento dieron la media calzada, enlenteciendo el tránsito y recibiendo decenas de adhesiones. Familias enteras, que se informaban en el momento del porqué del corte, volvían a dar su respaldo solidario y ciudadano a quienes pese el frío, dejaron la comodidad de sus casas y salieron a la intemperie, a interpelar a la población por la desidia ante estos hechos de inseguridad.

PROCLAMA | “Es como si alguno de nosotros estuviera por fuera de las posibilidades de que te toque alguna situación de inseguridad”, dijo Alejandra Ferreri, activista feminista platense con mucha bronca por la poca gente reunida.

Antonella Bertolini fue una de las encargadas de darle lectura a la proclama leída de una forma muy sentida que en sus partes medulares expresaba: “se hace necesario un centro donde las mujeres, niños, niñas y adolescentes puedan recurrir de forma transitoria cuando deben huir de sus hogares a causa de la violencia”, decía la proclama.

“Urge que haya personal policial a las salidas de los turnos en los liceos para cuidar que nuestros gurises puedan llegar bien. Urge que se mejore la iluminación en las inmediaciones del liceo de Playa Pascual que es una boca de lobos a la salida del turno vespertino y del turno nocturno. Urge que haya mayor seguridad en las calles y que los efectivos policiales se vean”, agregaba.

“Estamos convencidas de que, en una sociedad en la que el Estado ve pasar estas violaciones y estos crímenes y no hace nada, en una sociedad en la suceden estos disparates y el Estado no hace nada, es sabido que el Estado es cómplice. Estado represor como hace 50 años, que tortura y viola personas” y no “garantiza los derechos humanos ni los derechos de género”.

Más adelante, la proclama continuaba expresando: “nos reunimos acá hoy para gritarle al Estado que estas prácticas ya no son naturalizadas y legitimadas, al menos no por nosotras. El Estado querrá callarnos para seguir con sus abusos, pero esto no será gratuito. Y cada vez que sea necesario saldremos a las calles a gritar”.

Por Carlos García.