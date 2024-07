Malestar por vandalismo en la costanera de Playa Pascual

El pasado martes 9 de julio, la alcaldesa Marianita Fonseca expresó su malestar ante las imágenes que recibía por parte de vecinos de los daños y robos ocurrido en la costanera de Playa Pascual. Su malestar ante estos hechos era indisimulable y compartió su bronca con La Semana.

Las fotografías en su poder lo decían todo; el daño causado, que según cálculos sacados oscilan los 200 mil pesos fueron generados en los decks de Playa Pascual a la altura de la calle Santa Lucía, en el ingreso inclusivo, en las barandas, en el piso y los soportes, fueron arrancados de cuajo.

Un vecino fue quien le aportó las imágenes, que a su vez le expresó a la alcaldesa Fonseca su bronca, escribiendo epítetos impronunciables en una nota periodística.

Todo hace indicar que un hombre, con un carrito y a pie fue el causante de los destrozos. Con el correr de las horas, Marianita Fonseca se dirigió a la seccional Décima a formalizar por escrito la denuncia ante la autoridad policial.

Si bien en la página Facebook (Oficial), del Municipio no aparecen registro de la publica noticia, todo lo contrario, ocurrió dentro la misma red social en la pagina personal de la alcaldesa Marianita Fonseca donde se expresaba de la siguiente forma: “Lamentable!!! Gracias al vecino que nos avisó que se estaban llevando las tablas de acceso al Deck de Playa Pascual”.

“También se llevaron las barandas de la escalera que baja a la Playa de calle Vaz Ferreira y los bancos del Deck de Villa Olímpica. Da impotencia, porque nadie se imagina lo que cuesta avanzar pasito a pasito”, escribió Fonseca.

Las voces y mensajes de los y las vecinas/os no se hicieron esperar y por decenas le transmitían su apoyo. Incluso alguno aún con los vapores electorales, utilizaba expresiones bizarras, propias de quienes no entienden aún que para gobernar y gestionar, se necesita un aliento componedor y no seguir cavando una grieta en la cual no se debería caer, por el posible resultado del descreimiento en las instituciones.

Fonseca dijo a La Semana que lo que más ruega a los vecinos es que se denuncien hechos como éste, ya sea llamando al Municipio, 2347 4339 o al 911, con fotos, con videos o con un simple testimonio de un para continuar en alerta y que la inversión no se transforme en un simple gasto y se pierda la oportunidad de disfrutar el lugar de todos.

TRABAJOS | En otro orden, decir que una importante intervención del gobierno departamental y local se está realizando en Colonia Wilson. Se trata del acondicionamiento del pluvial en Colonia Wilson.

“En coordinación con el Municipio de Ciudad del Plata, la Intendencia de San José concluyó tareas de limpieza y reacondicionamiento del canal que evacúa las aguas pluviales de la zona de Colonia Wilson y Colonia Galland hacia el Río Santa Lucía”, dice la información.

“Los trabajos fueron efectuados a través de una empresa contratada en esa zona de gran importancia productiva, que forma parte de la jurisdicción del Municipio, para solucionar problemas de desagües que afectan a actividades agrícolas que son fuente de empleo local”, se agrega.

Con esta obra se garantiza en forma eficaz la evacuación de las lluvias y extiende el radio de acción municipal en forma más efectiva.

Continuando en el territorio platense, también se dio a conocer por parte del gobierno local lo efectuado en la bajada de pescadores artesanales donde se realizaron tareas de acondicionamiento existente en el barrio Autódromo, a la altura del kilómetro 27.

Las cuadrillas de Oportunidad Laboral vienen accionando sobre las zonas marcadas y con tareas que van desde el corte de pasto, pasando por la limpieza de pluviales y zonas de endémicos basureros hasta la reparación de juegos infantiles que nuevamente volverán a cumplir con su rol de solas esparcimiento.

Otra solicitud del Municipio de Ciudad del Plata es que si observa daño o peligro de lastimar a quienes lo usan de inmediato lo transmitan al Municipio ya sea por su pagina Facebook vías mensaje o imagen o llamen al Municipio para que sea retirado o reparado. Teléfono: 2347 4339.

Por Carlos García,