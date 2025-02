Los cinco integrantes del Concejo Municipal platense volvieron a sesionar juntos; no lo hacían desde diciembre

Finalmente sesionó el Concejo Municipal en la semana que pasó, con la participación de sus cinco integrantes. Estuvieron la alcaldesa Marianita Fonseca, los concejales nacionalistas Samuel Silvera y Denis Hornos y los frenteamplistas Richard Mariani y Martín Maldonado, que se encontraron para cerrar las sesiones de febrero el pasado jueves 20. Desde diciembre de 2024 y con el intinerato de Milton Pastorini no se habían reunido los cinco integrantes del Municipio de Ciudad del Plata.

En esa oportunidad volvieron a ratificar ante el alcalde interino Milton Pastorini el destino de los cerca de 36 millones de pesos, que estarían destinadas a las obras propuestas por los concejales Silvera (PN), Mariani y Maldonado (FA), para la construcción de la terminal de buses en Delta (Silvera), cancha de futbol piso sintético para el Club Social y Deportivo Delta (Mariani), y la reconstrucción de la Rambla Costanera Playa Pascual (Maldonado), con una inversión primaria de 12 millones cada una.

Esta dura posición partió al Concejo Municipal en dos bloques, uno mayoritario de tres concejales “Silvera, Mariani y Maldonado”, mientras que el oficialismo quedó en minoría -Fonseca o Pastorini y Denis Hornos-. Hornos acompañó algunas iniciativas perro recién el pasado jueves, la ley de creación de los municipios puso las cosas en su lugar.

Cuando estaban sesionando consultaron a un ex integrante de OPP, Pedro de Apesteguia encargado de Descentralización durante el quinquenio 2015-2020 en OPP, quien les informó que cualquier proyecto debe llevar la firma del Alcalde o Alcaldesa para que sea ejecutado.

Queda claro que lo aprobado en 2025 con los 36 millones no está firme pues Fonseca no lo avaló con su firma y lo resuelto que no lleve su firma tampoco.

OTROS TEMAS | El Concejo Municipal aprobó por unanimidad las modificaciones que planteo el arquitecto Fabián Silva a la Plaza Monte Grande donde se construirá en forma de vereda lateral, por fuera de la construcción dando un espacio más seguro para que los niños puedan circular en bicicleta.

Fue notificado el Concejo Municipal sobre denuncias que llegan desde el Ministerio de Ambiente por la bajada de motos de agua en un lugar inapropiado para la salvaguarda humana, según lo también denunciado por los “guarda vidas” en la Playa Villa Olímpica.

Según se informó, ya se está en pos de una solución, la construcción de una nueva bajada más al este, a la altura de los espigones, donde hay un retiro y no está habilitado para baños por no tener cobertura por parte de los guarda vidas. Ya está en trámite junto a Ordenamiento Territorial de la Intendencia, el permiso de DINACEA (Dirección Nacional de Control y Evaluación Ambiental), para comenzar con la obra de construcción.

Visto el comienzo de las clases, los centros de estudios de Ciudad del Plata, han solicitado al Municipio el corte de pasto y limpieza de los entornos de los centros de estudio. La escasez de recursos humanos ha desbordado la capacidad del Municipio en la operativa. Por eso el Concejo Municipal en forma unánime resuelve hacer un llamado en forma urgente a empresas que atiendan espacios verdes y cortes de pasto a presentarse.

Por más información en la sede municipal, Ruta 1 Vieja, kilómetro 26.200 o a través del 2347 4339 de lunes a viernes de 9 horas a 15 horas.

Por Carlos García.