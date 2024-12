La alcaldesa Marianita Fonseca respondió a protocolo de actuación presentado por los concejales

Mediante una conferencia de prensa que fue transmitida por las plataformas digitales del Municipio de Ciudad del Plata, la alcaldesa Marianita Fonseca dio respuesta a los 21 puntos, planteados por los concejales Samuel Silvera (PN), Richard Mariani y Martín Maldonado (FA). Fue el jueves 12 de diciembre, apenas una hora y media antes de la sesión ordinaria del Concejo Municipal.

Con la voz firme, la alcaldesa Marianita Fonseca comenzó diciendo que “los concejales aprobaron el funcionamiento del Municipio durante cuatro años” y que ahora “plantean procedimientos y medidas que ya se realizan”.

“Ponen en duda la transparencia de este Municipio, que cumple con las leyes nacionales y decretos departamentales, habiendo sido auditado favorablemente por el Tribunal de Cuentas de la República. Señalan falta de respuestas a pedidos de informes, que fueron anunciados públicamente a través de la prensa, pero que no fueron presentados institucionalmente”, agregó.

Continuó diciendo que “proponen medidas que no son competencia del Municipio y que legalmente no corresponde aplicar. Exigen medidas que no pueden aplicarse por no contarse con funcionarios suficientes”.

Luego menciona que la realización del documento se debe a una severa y preocupante “irresponsabilidad institucional” y desconocimiento del marco normativo.

En cuanto a las respuestas referidas al inventario, Fonseca dijo que en la Intendencia de San José se cuenta con un expediente “en que se encuentra el detalle del inventario municipal que registra e identifica con un número único herramientas, vehículos, mobiliario y otros insumos en general”, ya que “anteriormente no existía registro alguno”. Mencionó Fonseca que en las dos gestiones anteriores no existió inventario alguno y que cuando le entregaron el Municipio no tenía ninguna referencia con la cual comparar las existencias de los bienes municipales (vehículos, muebles o herramientas).

MOVILIDAD | Otro de los puntos en el cual puso énfasis fue el de dotar con GPS a las unidades. Su respuesta fue la siguiente: “todas las unidades cuentan con el sistema de rastreo satelital desde el momento que son adquiridos por la Intendencia, desde al menos hace una década”.

“Nosotros aquí en le sede municipal contamos con un monitor que nos dice en tiempo real dónde está cada vehículo, identificándolo individualmente y brindando un resumen, al concluir cada jornada, de los kilómetros realizados y puntos donde concurrió para contratar la operación”, añadió.

En relación a los informes financieros que solicitan, Fonseca contestó que “en las reuniones del Concejo Municipal se ha informado de los distintos saldos presupuestales, de acuerdo a las necesidades o solicitudes de los concejales. Dichos informes se encuentran adjuntos en el orden del día correspondiente, que se envía 24 horas antes a través de e-mail a los concejales, previo a cada reunión”.

Respecto a lo invertido en las calles platenses, dijo Fonseca que “el Concejo Municipal aprobó 9.887.684 de pesos del fondo OPP para obras en calles en 2024. Se ha comprado 9.620m3 de balasto ($6.356.200 en 2024), mil horas de camión y retroexcavadora ($3.501.000 en 2024). El total gastado es de $9.857.200”.

En otro momento de su alocución la alcalde manifiesta que “plantean procedimientos y medidas que ya se realizan. ¡Están desinformando a la población! Dicen no conocer datos que ya se les brindaron y no se interesan por acceder a las otras informaciones. No van a visitar las obras cuando se los invita para evacuar dudas. Todos los gastos se realizan con la aprobación de mayoría simple del Concejo Municipal, y las firmas de las actas correspondientes”.

“El Municipio no maneja dinero en efectivo, todos los pagos se realizan a través de la Intendencia, requiriendo que se cumpla el procedimiento administrativo establecido. La Alcaldesa no puede realizar compras sin la aprobación y firma de los Concejales. El Concejo Municipal ha firmado los gastos y validado el funcionamiento del Municipio en los últimos cuatro años”, dijo además.

IRRESPONSABILIDAD | Consultada sobre el contenido del documento públicamente difundido dijo que “están desconociendo la institución a la que representan en un acto de irresponsabilidad institucional y desconocimiento de las normas internas, departamentales y nacionales”.

Consultada por La Semana sobre si había recibido apoyo o si había sido consultada desde la Intendencia o la Junta Departamental y respondió que “no”, marcando en su rostro el momento de soledad en el cual se encuentra gobernando.

Por Carlos García.