Idas y vueltas sobre un terreno en proceso de ocupación en la zona de Autódromo

La Semana mantuvo contacto con las distintas partes involucradas en la ocupación de la manzana del barrio Autódromo, sobre la Avenida Luis Supervielle, esquina C. Chrysler, detrás del predio donde se construirá el Centro Cívico y Espacio Cultural CdP, lugar en el que unas 20 familias habían comenzado a lotear el predio.

La población lindante al predio se contactó con medios de comunicación y con las autoridades locales con el fin de establecer qué tipo de avanzada se traían los ocupantes, expresando además el temor de que se fijase un nuevo asentamiento en Ciudad del Plata.

Consultada la alcaldesa Marianita Fonseca informó que ni el Municipio, ni la Intendencia de San José con su Oficina de Ordenamiento Territorial pueden proceder ante una ocupación de tierra si los directos interesados, ya sea el propietario o los administradores del bien, no realicen la denuncia policial correspondiente y luego se dé cuenta a la Justicia para que ésta proceda al desalojo, si así correspondiese.

Luego de las primeras movidas, La Semana concurrió al lugar donde tomó contacto con quienes venían construyendo y/o delimitando y lo único que dijeron fue que lo hacen porque tienen la necesidad de tener un techo y que estaban dispuestos a pagar una cuota mensual que no fuese excesiva, que les permitiese construir en forma simultánea.

Según comentaron se enteraron que esa tierra estaba libre y se vinieron a construir. Rehuyeron a contestar de cómo, cuándo y por qué se enteraron y si venían organizados previamente o si tenían algún lazo sanguíneo o eran familiares. Lo único que dijeron es que querían una solución habitacional y que no eran “ocupas”, que querían pagar por el lugar.

A su vez en la seccional 10ª, informaron a este medio que estaban al tanto de la singular situación, pero que sin la correspondiente denuncia ellos no podían proceder.

COMUNICADO | Apenas pasaron unas horas para que desde la otra parte y abogado mediante llegase un comunicado en el que se informa que “los padrones localizados en el KM 27 – Autódromo Nacional-Ciudad del Plata, tienen propietarios, quienes no admiten ningún tipo de ocupación en la zona, no teniendo voluntad de alquilar, ni vender. Por lo tanto, no se admite ningún tipo de ocupación o instalación de viviendas en el terreno”.

“Se informa que quienes tengan esta conducta cometerán delito de usurpación (artículo 354 Código Penal). Los propietarios ya han iniciado las acciones legales pertinentes tanto en Fiscalía como a nivel judicial a efectos de remover las ocupaciones ilegales”, agrega y continúa diciendo que “sin perjuicio, exhortamos por la presente al abandono voluntario del terreno, a fin de no tener que llegar a las últimas consecuencias en la vía legal”.

El documento es firmado por Santiago Murguía, en representación de los propietarios del inmueble. Levantada la Feria Judicial Mayor el lunes 3 de febrero y ya con varios días de ausencia de los “posibles ilegales ocupantes” en el predio, la situación mantenía incambiada y según se informó no hay ningún tipo de acción legal en curso, más allá de las denuncias realizadas ante por parte de los perjudicados en esta instancia.

LEGISLAR | Existe preocupación en Ciudad del Plata por la proliferación de distintas formas invasivas en clave de asentamientos irregulares. Comenzado el ciclo judicial habrá que seguir de cerca este caso como otros que se están dando en el territorio, según comentaron fuentes del ámbito judicial.

Algunos actores locales hablan de la necesidad de legislar para sancionar al propietario si no tiene su predio cerrado y limpio, aunque no haya construido. Otra de las ideas es una actualización por parte de la Intendencia del mapa catastral, pudiendo resolver el envío ante la justicia de todos aquellos deudores, que compraron pero abandonaron el bien, perjudicando a todo el entorno urbano y el sustentable desarrollo que una ciudad debe tener para asegurar su crecimiento.

Por último vale informar que las precarias construcciones se encuentran detenidas, al menos hasta el cierre de esta edición, a la espera de una resolución judicial en base al artículo 354 del Código Penal al ser acusados por “usurpación ilegal”.

Por Carlos García.