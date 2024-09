Gustavo Salle inauguró una «Trinchera de los Valores» en Ciudad del Plata

El candidato a la Presidencia por el partido Identidad Soberana Gustavo Salle, participó el pasado viernes de la inauguración de una “Trinchera de los Valores” en Ciudad del Plata. Pasadas los 18 y 30 minutos a la Manzana 4, sobre Calle 8 del barrio Autódromo llegó el candidato presidencial a dejar su mensaje, que fue acompañado y aplaudido por una importante cantidad de platenses.

La Semana dialogó con la vecina Selva Hernández quien se vio sorprendida por la cantidad de público que asistió. Lo primero que dijo Selva es que “cuando nos fuimos a informar sobre la venida de Gustavo Salle, fue porque me cansé, fuimos blancos toda la vida, en casa se votó al Frente Amplio también, pero cuando estaba convencida de pagarle la multa a la Corte Electoral para no votar, encontré a Salle en las redes, me comuniqué con él y de no creer pasé a tener una ‘Trinchera de los Valores’, rumbo a octubre 2024 y Gustavo Salle me devolvió la fe de creer en que quedan políticos honestos, creíbles y valientes”.

Con el pasar de las horas la esquina de Calle 8 y Camino de las Tropas, en el enclave de los barrios Autódromo y Penino fue tomando color y calor electoral. Gustavo Salle llegó acompañado por la candidata la vicepresidencia Marita Canoniero y fueron recibidos con el aplauso de los presentes, que esperaban ansiosos el mensaje de un candidato a la Presidencia en el barrio. Varios históricos vecinos recordaron que desde al menos la restauración democrática (40 años), nunca se vivió la presencia de un candidato a la presidencia en Autódromo y Penino y menos llegando a la casa de una reconocida vecina.

El candidato presencial Gustavo Salle Lorier, dijo que apoyará el plebiscito de la seguridad social propuesto por el Pit-Cnt y que busca derogar la reforma impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

El plebiscito propone fijar en la Constitución que la edad de retiro sea a los 60 años, equiparar las pasividades mínimas al salario mínimo y eliminar las AFAP. «Ensobro decididamente», dijo Salle sobre la papeleta del plebiscito y desde la platea irrumpieron con aplausos que se sostuvieron por varios minutos.

EMOCIONADA | Avanzando en su discurso, habló de la involución de la izquierda en los 15 años del Frente Amplio y no tuvo piedad para hablar en contra del actual partido gobernante, el Partido Nacional.

Luego de finalizado el encuentro permaneció varios minutos atendiendo distintos reclamos de los vecinos y al volver a hablar con Selva Hernández referente de Identidad Soberana en San José dijo que “es muy emocionante a esta altura de mi vida jugando los descuentos, pudiendo colaborar como una gota en el océano, feliz”.

“Dominando un poco la emoción, me siento muy identificada en recibir en mi hogar, a Gustavo Salle, en esta casa con tantos recuerdos y sintiendo tanta admiración y tanta valentía, haciendo un trabajo brutal ante una realidad que nos está destruyendo, dándole a las personas el libre albedrío de elegir, luchar para ser feliz o seguir bajo el mandato oligárquico. Que Salle no se calle nunca. Es nuestra consigna y hacia ahí vamos”, agregó la militante del novel partido.

Imagen de la reunión que se realizó en casa de la militante de Identidad Soberana.

Por Carlos García.