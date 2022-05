Fonseca y Mariani enfrentados otra vez

La alcaldesa Fonseca y el concejal Mariani, de Ciudad del Plata, se vuelven a enfrentar

Luego de una extensa nota de consulta y cuestionamiento por parte del concejal Richard Mariani, hacia la alcalde Marianita Fonseca, por una supuesta intervención de una máquina al servicio del Municipio colaborando con una obra particular en predio del futuro obrador del Municipio de Ciudad del Plata, la respuesta por parte de la jefa civil de la ciudad no se hizo esperar.

Poniendo cronológicamente los hechos, en la sesión ordinaria del Concejo Municipal del pasado jueves 28 de abril, luego de una extensa jornada de sesión que comenzó a las 17 horas y finalizó sobre las 22 y 30, después de tratar el orden del día, Mariani solicitó dar lectura a una nota ingresada que no llegó a ser considerada en esa reunión y que quedaría para la próxima.

Con la buena voluntad de los integrantes del Concejo se acompañó por cortesía, la lectura de la nota lo que de inmediato abrió el debate y el cruce de acusaciones y respuestas entre Mariani y Fonseca.

Esta última consultó si era un pedido de informes lo que el concejal solicitaba o sólo una sarta de difamaciones e injurias hacia su persona.

Mariani más de una vez dijo que sólo decía lo que era su verdad, que era una acción política y que las fotos y videos demostraban la intervención de la máquina en cuestión, colaborando con la empresa privada a cargo de la construcción del muro perimetral, dentro del predio del vertedero asignado desde el gobierno departamental.

La respuesta por parte de la alcalde Marianita Fonseca fue realizada por escrito y ocupó varios minutos entre lectura y consultas en la última sesión ordinaria del pasado jueves 5 de mayo. La respuesta de ocho carillas, detalla las consultas y responde las acusaciones de Richard Mariani, que expresan “clientelismo y amiguismo político”, palabras que fueron mencionadas por parte de la Alcalde, rechazándolas en forma enfática y contundente.

En cuanto a la intervención de la retroexcavadora colaborando con la empresa privada, se argumenta que la situación se puede haber dado en algún sector donde el piso no estuviese lo suficientemente sólido o compactado para continuar con el avance de la obra.

Definiciones

Tanto el armado del muro con hormigón pre-moldeado y el relleno del piso, se viene realizando en forma simultánea, cubriendo un área de unos 10 mil metros cuadrados, entre relleno y perímetro determinado, según lo informado por parte de la alcalde Marianita Fonseca.

Entre la respuesta y el debate se tomaron resoluciones por parte del Concejo Municipal. Se redactará un protocolo de acuerdo entre el contratado y contratante de aquí en más, donde se pautarán los métodos de contratación, colaboración y detalles de los avances de obra para una mejor y más eficaz fiscalización por parte de los gobernantes locales, y así cumplir cabalmente con lo demandado por la Constitución de la República en el capítulo de “Obligaciones y Derechos”.

Mientras esta redacción no sea tratada y aprobada por el Concejo Municipal, Richard Mariani informó que no firmará ninguna rendición de cuentas que marcan los gastos, si no cambian el método de ser presentadas en clúster en un solo oficio. Sí firmará las que él apoye y que vengan por separado.

Por Carlos García.