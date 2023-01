Feriantes de Playa Pascual declararon «persona no grata» a Alexis Bonnahón

Cuando todos esperaban el próximo 5 de febrero para presentar la nueva delineación de la feria de los domingos en Playa Pascual, en su corrimiento por la calle Zorrilla de San Martín hacia el oeste, para así dejar liberada la primera cuadra de la vía antes mencionada, desde la avenida Río de la Plata hasta Yamandú Rodríguez, el encargado del área de Ordenamiento Territorial de la Intendencia Alexis Bonnahón, le informó a un integrante de la Comisión de Feriantes, que se volverá al trazado original planificado por la ISJ en el entorno de la plaza principal del barrio-balneario de Playa Pascual.

Lo acordado entre los feriantes y las autoridades del gobierno departamental era la postergación de la fecha del nuevo emplazamiento, el corrimiento lineal desde Yamandú Rodríguez hacia el oeste, para ubicar los cerca de 150 puestos registrados, bajo la condición de que todos estén debidamente autorizados por la ISJ. En las negociaciones, los feriantes organizados y con más antigüedad, abrieron la posibilidad de que a los nuevos que no cumpliesen con todos los requisitos se les diese la oportunidad que todos fuesen tratados por igual.

Debido a la resolución comunicada por Bonnahón de volver a tomar el entorno de la plaza como comienzo de la feria, que llevaría a que los nuevos feriantes se vieran perjudicados con sus nuevas ubicaciones, el desconocimiento de lo acordado y las resoluciones ejecutivas de la Intendencia que no son comunicadas a las autoridades legítimamente electas por los feriantes, llevó a que el viernes 20 de enero en forma de carácter y urgente se realizase una asamblea donde se informó lo acontecido horas antes.

Tras la asamblea, los feriantes emitieron una comunicación en la que rechazan el accionar del jerarca en el proceso de negociación para el traslado de la Feria de Playa Pascual debido a diferentes acciones que ha tenido a lo largo del tiempo.

NO GRATO | En la carta acusan a Bonnahón de “amenazarlos” con reprimirlos, de desconocer las autoridades electas por la comisión, de no informar resoluciones y distorsionar la información a la Intendente. También le acusan de tratarlos de “mentirosos” y jugar al “desgaste” y a la división de los feriantes.

Es por ello que declaran al Coordinador de Ordenamiento Territorial de la Intendencia Alexis Bonnahón, como “persona no grata” y no descartan acciones en los próximos días. No está resuelto aún el tipo de movilizaciones que estarían ejecutando.

Julio Sena, uno de los referentes de los feriantes, dijo sentirse traicionado por el actuar del jerarca que termina utilizando a feriantes como delfines para que abandonen la lucha a cambio de privilegios y así imponer el plan del principio y del cual parece que nunca se apartaron.

“Horas de trabajo, reuniones, kilómetros incontables, para que este señor nos use como un juguete descartable y no es así como se negocia”, dijo Sena.

SOLIDARIDAD | Según supo este medio, varias fueron las adhesiones de distintos actores incluso de decenas de vecinos y vecinas que tanto en la Feria del kilómetro 28 el sábado como en la dominical de Playa Pascual, se pusieron a la orden de los feriantes organizados y dejaron sus datos para ser convocados en caso de ser necesarios en las movilizaciones.

La otra respuesta negativa por parte de los feriantes y paseantes, fue la ausencia del cuerpo inspectivo de tránsito en el entorno de la feria. Alexis Bonnahón si bien estuvo en la feria el domingo no dejó ningún tipo de declaración, ni aclaración y pese a que este medio procuró contactarse con él tampoco realizó declaraciones. Se estima que en el correr de la presente semana haya un encuentro.

Por Carlos García.