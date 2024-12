Edil Cedréz respaldó a la alcaldesa Fonseca en diferendo con concejales

El curul nacionalista residente en Ciudad del Plata Gervasio Cedréz, en diálogo con La Semana repasó los últimos hechos ocurridos en el Municipio de Ciudad del Plata con la presentación de la solicitud de los concejales Samuel Silvera (PN), Richard Mariani y Martín Maldonado (FA), denominada “Protocolo de Transparencia”. También se refirió a otros temas que viene abordando desde la tarea de legislador departamental.

Cedréz comenzó diciendo que le preocupa de sobremanera que una mayoría circunstancial como el bloque que formaron, Silvera, Mariani y Maldonado “esté marcando la agenda del Municipio y poniendo las trabas para el normal funcionamiento”.

Agregó que le preocupa que “no entiendan que hay un marco legal que los regula y establece el orden de las jerarquías, que primero fue la población la que determinó desde las urnas la mayoría y la minoría y que el trabajo de un Municipio es como un colegiado y no se puede entorpecer y trabar el desempeño del funcionariado, causando un caos interno al no permitir el normal funcionamiento, atrasando las compras al no firmar los gastos con lo que se desabastece de los materiales para que se cumpla con la operativa”.

En cuanto a la conferencia de prensa brindada por la alcaldesa Marianita Fonseca, Cedréz dijo que la vio y sintió “sólida en su relato. Yo no soy muy devoto de ella y su accionar político, pero en esta estoy con ella y cuenta con mi apoyo, para defender la brillante gestión que viene sosteniendo desde el Municipio donde no todas son ganadas, pero salvo este momento de descontrol, ha venido superando la falta de recursos humanos (personal), y tiene equipo de conducción con los funcionarios”.

En cuanto al tema de la transparencia solicitada por parte de los concejales, Cedréz se pregunta y les pregunta “cuántos familiares por línea sanguínea tiene cada uno de ellos vinculados al gobierno departamental”.

DUDAS | Más adelante Gervasio Cedréz cuestionó lo aprobado en la última sesión ordinaria sobre un proyecto presentado por un “medio de comunicación local”, donde el Municipio en un año (2025), estaría volcando aproximadamente un millón de pesos por servicios de difusión de la tarea municipal.

Eso, dijo Cedréz, “llevado a combustible para la maquinaria y vehículos son miles de kilómetros, en balastro cientos de metros cúbicos y el Municipio tiene más prioridades que las que aprobaron Silvera, Mariani y Maldonado, votando en forma negativa la solicitud la alcaldesa Marianita Fonseca quien se opuso al monto y la duración del acuerdo visto que en julio 2025 cambia la administración y pasará a regir una nueva gestión”.

Gervasio Cedréz está dispuesto a promover un llamado a sala o una sesión extraordinaria en la Junta Departamental donde participe el Concejo Municipal en pleno.

Respecto a la falta de fiscalización de la Junta Departamental, que es una función constitucional, Cedréz dijo que “tomo mi cuota parte de responsabilidad de estar ausente y acompañar los criterios desde el Ejecutivo Departamental de que cada Municipio funcione de acuerdo a su idiosincrasia, por ser los conocedores del territorio, pero en CdP el desgobierno reina con este acuerdo entre tres concejales que desconocen el marco jurídico en el que deben cumplir sus funciones”.

Al cierre de la entrevista cuestionó la decisión del bloque u ocasional mayoría de no firmar los gastos hasta que reunirse con la intendente Bentaberri, como lo solicitaron públicamente. Dijo Cedréz que “la población los votó para gobernar no para crear un régimen anárquico, que se alimenta del mismo régimen que combaten. Ellos están ahí para administrar y colaborar en la construcción de una mejor ciudad para todos”.

ENCUENTRO | Consultado sobre la inminente reunión entre Silvera, Mariani y Maldonado con Bentaberri, dijo “yo no le llevo la agenda a la Intendenta pero imagino que si porque la situación amerita, además deberán estar la alcaldesa Marianita Fonseca y el concejal Denis Hornos”.

En la noche del lunes, en la Junta Departamental se trataba la anuencia solicitada por la Intendencia para la compra del terreno sobre el cual se construyó el Polideportivo, por una inversión de 100 mil dólares. Pese a que hay un informe en mayoría del Partido Nacional, Gervasio Cedréz votará en forma negativa, con el Frente Amplio la inversión por entender que es del publico dominio el espacio afectado hace más de medio siglo cuando se creó el fraccionamiento Parque Postel.

Por Carlos García.