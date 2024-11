Con visitas, celebraron los 10 años de la Comunidad Inclusiva en Ciudad del Plata

El 21 de octubre de 2014 en las oficinas del Banco de Previsión Social (BPS), el entonces presidente del instituto de previsión social Ernesto Murro con los integrantes del Directorio y un grupo de militantes sociales platenses que representaban a AJUPEN (Asociación de Jubilados y Pensionistas), ICA (Instituto Camino Abierto), Club de Abuelos CdP y la recién formada (2014) Comisión Pro-Hogar Dr. Héctor Beovide, firmaron el primer “comodato” para la entrega de administración y gestión conjunta del predio conocido como “lo de las monjas”.

La compra fue realizada a las Hermanas Dominicas, congregación católica en la que funcionar un colegio y luego fue lugar de retiro. El inmueble de una manzana pasaría a llamarse Comunidad Inclusiva, una experiencia única en Uruguay, que nació pensando en germinar y multiplicarse en distintos puntos del territorio si así la comunidad lo creyese necesario, decía Murro en su saludo junto a ellos el primer alcalde de Ciudad del Plata, el frenteamplista Jesús Cenández, quien jugó cartas más que importantes para que ese sueño del lugar común fuese realidad.

El pasado sábado 9 de noviembre, La Semana sacó la foto de los gestores reales de aquella idea, pero ya con una década de experiencia acumulada Ernesto Murro, Jesús Cenandez, Bolívar “Bubi” Cibils (AJUPEN), Ana Morales (ICA), Ana María Chagas (Comisión Hogar Dr. Héctor Beovide).

Consultado Jesús Cenández respecto a qué lo llevo a tomar la iniciativa, dijo que “un día pleno de sol como el de hoy, llego al Municipio y me encuentro en el patio central a tres o cuatro vecinos, todos adultos mayores, reunidos. Me acerco, los saludo y les pregunté que esperaban o hacían, me dijeron somos jubilados y no tenemos un lugar para reunirnos en forma permanente, lo hacemos en casas de familias o sedes de comisiones o clubes, me dijeron”.

EL EVENTO | De inmediato se le vino a la cabeza el amplio predio derruido, se le cruzó la figura de su amigo Ernesto Murro lo llamó y así empezó todo. Ernesto Murro contó los debates con el Directorio cuando planteo ante los representantes políticos, de los empresarios, trabajadores y jubilados, y la constante pregunta cuestionando la idea era “le va a entregar a la población ese bien público en caso de comprarlo el BPS” y Murro lo aseveró tantas veces hasta que lo logró.

Pasaron 10 años y se volvieron a juntar para festejar y entre mates, refrescos, música y participación de la comunidad. En el escenario estuvieron, Dúo Pérez-Cardozo, La Token, Grupo Generaciones, Daniel Mattos, Carlos Díaz y su Banda, La JuPiter Band (Julio & Piter Méndez), Proyecto Ser del Sur, con la estelar presencia del Núcleo Orquesta de CdP, entre otros que hicieron el deleite de los presentes.

Por Carlos García.