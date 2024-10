Con la Alcaldesa de licencia, el concejal Silvera se unió a los frenteamplistas y aprobaron proyectos del POA 2025

El Concejo Municipal sesionó en forma “extraordinaria” el pasado jueves 26 de setiembre bajo la presidencia del alcalde interino Milton Pastorini. Conformaron el pleno del Concejo Municipal los concejales Denis Hornos, Samuel Silvera, Richard Mariani y Martín Maldonado. Estos últimos tres han venido actuando en bloque, generando una nueva mayoría cuando se está entrando en la recta final de la gestión.

Esta nueva mayoría ha generado un cambio en la estrategia oficialista que está gobernando en minoría, porque Samuel Silvera vota junto a los concejales del Frente Amplio. Por ejemplo, realizaron un llamado a extraordinaria para tratar el POA 2025 (Plan Operativo Anual), fuera de la agenda y adelantando los tiempos.

El nuevo POA por normativa, debe ser presentado antes que finalice el mes de octubre, para que sea evaluado por la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), en base del POA anterior o en curso. De acuerdo al cumplimiento de lo comprometido en la anterior presentación, desde el organismo nacional se dispone el monto económico con el cual que contará el Municipio durante el próximo año.

Si no se hubiesen cumplido las metas comprometidas, el monto que oscila en 40 millones de pesos podría variar hacia arriba o ser descontado de lo no realizado.

La ocasional mayoría logró convocar a la extraordinaria y presentaron una serie de proyectos. El ambiente de la sesión no era el acostumbrado, donde hay normalidad del tratamiento de los temas. En esta ocasión, cada debate fue acompañado por una salva de chicanas que refuerzan la teoría de algunos que dicen que esto pasa por las elecciones próximas y por las otras, por las de mayo de 2025, también.

En cuanto a las propuestas o “proyectos en desarrollo” fueron nueve en total: tres que presentó Milton Pastorini, una plaza en el Anfiteatro, techado de la cancha del Club Bochas y manteamiento de espacios verdes. Respecto al costo de las tres propuestas, solo la de la plaza en el anfiteatro, pactada para 2024, estaba presupuestada en cuatro millones y medio de pesos.

El otro concejal nacionalista Denis Hornos, también presentó sus proyectos, algunos consensuados previamente con colectivos organizados. También fueron tres, el primero es reservar 20 millones de pesos para la compra de materiales y alquiler de maquinaria para el manteamiento y mejora de calles.

Hornos también acompañó una solicitud de Liga Rincón para invertir en siete sistemas de riego para llegar a universalizar el riego en las canchas de fútbol infantil -incluido el nuevo mini estadio-, y la última propuesta fue colaborar en forma directa con el Club Ciudad del Plata en el cerramiento y mejoras de infraestructura. Las tres obras propuestas no llegaban a 27 millones de pesos.

LOS PROYECTOS APROBADOS | Respecto a las propuestas tres finales, decir que una fue presentada por Martín Maldonado, que es la mejora y creación de una rambla desde Playa Pascual hasta Villa Olímpica (costo 12 millones), Richard Mariani a su vez presentó el proyecto de una cancha de pasto sintético (otros 12 millones), y Samuel Silvera presentó un viejo reclamo de la barriada de Delta El Tigre, la construcción de una terminal de buses. El monto estimado aprobado por la mayoría ocasional también fue de 12 millones de pesos.

Las obras que aprobó el Concejo Municipal fueron por unanimidad la Terminal de Buses Delta El Tigre, seguidas por la mejora y creación de rambla y cancha de pasto sintético.

El alcalde interino Milton Pastorini se retiró sin brindar declaraciones, mientras Denis Hornos quien dialogó con La Semana dijo que “generar un hecho político desde las necesidades de la gente y por tener una mayoría transitoria no es servir a la población y cumplir con el mandato popular. Yo pregunto si 1.200 niños que hacen fútbol pueden ser rehenes de un antojo personal de tener una cancha de pasto de plástico. Un antojo en el mejor de los casos. Yo a la rambla no me opongo y acompaño, pedí solo números reales y certezas tanto el Ministerio de Ambiente como a la Intendencia están estudiando soluciones y si en vez de 12, sale 100 o nada la obra”.

“En cuanto a la terminal estoy de acuerdo, pero me abstuve porque nadie me corre con la vaina de una ocasional y conveniente mayoría”, dijo por último Hornos.

Por Carlos García.