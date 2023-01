CDP eligió a su reina del carnaval de cara al certamen departamental

Abriendo la temporada carnavalera y en espera de Dios Momo, Ciudad del Plata ya eligió su Reina del Carnaval 2023. Ella es Belén Etchegaray y habló con este medio sobre cómo llegó a ser electa. También hablaron otros protagonistas del Carnaval 2023 que se viene.

El pasado sábado en las amplias instalaciones de la sede del Club Social Playa Pascual se dio lanzamiento oficialmente a las platenses y por extensión, otro mojón más en la fiesta de carnaval josefino.

Con la mirada atenta de integrantes de la “Comisión Departamental de Carnaval de la ISJ”, el apoyo del Municipio de Ciudad del Plata y con una platea ansiosa por divertirse en una noche extraordinaria, la institución pascuense puso brillo, calidez y empatía para con los fanáticos carnavaleros, que seguirán paso a paso todos los acontecimientos en el reinado de Dios Momo en este 2023.

El jurado que estuvo integrado por Marinita Fonseca (alcalde), Damián Montenegro (actor y director), Ángela Bidart (presidenta Club Bao) y Patricia Brustin (comunicadora), quienes tuvieron la difícil tarea de elegir a la Reina del Carnaval en una pareja competición entre siete postulantes.

Si bien se habían anotado previamente 15 jóvenes, tan solo siete concurrieron a la cita, lo que llevó al jurado a ser más exigentes. Tres fueron las pasadas. En la primera solamente fueron presentadas y desfilaron. En la segunda oportunidad, a ritmo de candombe, hicieron juegos coreográficos individuales y colectivos y en la última pasada demostraron sus dotes comunicativos en un espacio de preguntas y libre expresión.

Por todos estos pasos pasaron Victoria Álvez (Delta El Tigre), Cinthia Morales (Autódromo), Romina Facal (Autódromo), Yamila Benítez (Libertad), Camila Cardone (Libertad), Belén Etchegaray (Parque Postel), y Florencia Verdún (Autódromo).

Por el escenario pasaron la nueva propuesta “Pa Gozar” que lidera la voz de Fabián López, quienes hicieron bailar a los presentes y atrás no se quedó Guzmán y su Banda, quienes esencialmente a ritmo de cumbia hicieron la previa y la post coronación del siguiente séquito final y leída la determinación del jurado. Se proclamó a tres jóvenes de las cuales una, la Reina, concursará el próximo 3 de febrero en San José de Mayo por el reinado departamental y la oportunidad en caso de llegar de ganar 25 mil pesos como premio material. Acompañan a la reina local Belén Etchegraray, en calidad Princesa Florencia Verdún y la Vice Reina Camila Cardone.

LA GANADORA | La Semana habló con Belén, quien contó que tiene “24 años y vivo en el barrio Parque Postel. Trabajo como administrativa en una empresa de metalúrgica, estoy estudiando Notariado en la UDELAR (retomando este año, materias pendientes). Además soy instructora de Zumba hace tres años y medio”.

“Le doy clases a personas con discapacidad”, pero “no necesariamente cuando hablamos de discapacidad es física, sino también con dificultad de aprendizaje y demás. Doy clases a niñas y adultos”, contó.

Dijo que es “una persona muy activa y me agrego aún más actividades, como ir al gimnasio”, contó. Agregó que la “gran motivación al presentarme al certamen fue la de mi mamá, quien es una persona que me inspira, me ayuda y me da esa motivación de ir siempre por mis sueños, además de darme esos ánimos para que vaya a buscar lo que quiero, sin olvidar también a mi familia, mi novio, amigos y mis alumnas de Zumba que también fueron un pilar fundamental para lograr este sueño”.

LA ORGANIZACIÓN | Contó que ha salido en carnaval. “Hace muchos años en comparsas, como ‘Integración’, bajo la dirección de dos grandes como Florencia Gularte y Héctor Suárez”. Dijo que el escuchar que era la ganadora fue “una sensación tan hermosa, tan gratificante, que ni con palabras puedo casi que expresar lo que sentí. Fue algo muy hermoso. Me siento orgullosa de haber escuchado a mi madre”.

Cecilia Marco, integrante de la Directiva del club anfitrión, agradeció a la Intendencia, al Municipio de Ciudad del Plata, quienes aportaron el audio y luces, a Sebastián Rodríguez y a todos los comercios que aportaron apoyo y los premios que se llevaron las ganadoras. “A todos aquellos que de una u otra forma colaboraron para la realización del evento”, dijo.

Por Carlos García.