Carolina Cosse y su tarde de sábado en Ciudad del Plata con acto final en «La Rueda»

Carolina Cosse pasó por Ciudad del Plata el pasado sábado 1º junio. A media tarde llegó a Delta El Tigre donde tuvo encuentros con vecinos, vecinas y referentes sociales. Luego se dirigió hasta el Salón La Rueda, donde en una desbordada sala, durante unos 40 minutos y como única oradora, atrapó a propios y ajenos con su mensaje proselitista camino al 30 de junio, como precandidata frenteamplista.

Hubo variaciones en la agenda, desde temprano del sábado se informó que quedaban sin efecto la visita a Libertad y la recorrida por la Feria Vecinal del kilómetro 28, en Ciudad del Plata.

En la tarde todo volvió a lo programado y acordado con los organizadores locales. Pasadas la 15 horas llegó hasta el Asentamiento El Tanque, donde tuvo la oportunidad de hablar con las vecinas y vecinos allí alojados; sin promesas ni compromisos asumidos más que los que el programa del Frente Amplio proponga, Cosse -y así se la pudo observar-, quedó preocupada por la situación habitacional y social de las personas que habitan el Asentamiento El Tanque.

Luego la comitiva de la precandidata frenteamplista tomó rumbo al Comité de Base “José Arpino Vega”, vecino de Delta El Tigre cuyos restos aún no se han encontrado y tiene la calidad de desaparecido. Durante unos 60 minutos dialogó Carolina Cosse con los militantes del Comité de Base José Arpino Vega. Además de Cosse estuvo su escudera María Inés Obaldía, quien en varios momentos de la desestructurada charla, se preocupó en preguntar por las realidades del barrio y no menos importantes, de las de toda Ciudad del Plata.

VISITA | Luego del encuentro y ya con las primeras sombras de la noche platense, los coches partieron algunos rumbo a La Rueda, pero el de Cosse tomó rumbo desconocido y se comentó desde el comando de campaña que no sería nada extraño, que Carolina Cosse fuese a visitar en forma sorpresiva a algún viejo militante que está dispuesto a votarla, pero por razones de fuerza mayor no podría ir a verla y se le hizo llegar la información.

Pasadas las 18 horas, el Salón La Rueda explotaba de gente, adentro totalmente colmado y afuera una pasarela constante por donde se vio llegar a los distintos dirigentes frenteamplistas josefinos que apoyan a Cosse ya sea de forma partidaria, sectorial o desde su voluntad personal. Las legisladoras Lorena Saavedra del Partido Socialista, Delia Rodríguez edila (S), la ex edila Mirta Serena o la candidata a alcalde por la Lista 5005 doctora Ofelia Umpiérrez, que luego de finalizar el acto -junto a Carlos Carrasco y Julio Méndez-, le entregó un presente a Cosse por su respaldo en 2020.

FRATERNAL | Mientras tanto Terceto Rock dio la bienvenida con buena música. Al finalizar, en tanto la banda desarmaba y sin mucha vuelta, micrófono en mano Carolina Cosse comenzó a desarrollar su pieza oratoria, como es de estilo manifestando su alegría por estar y desde el principio hizo alusión al ambiente de fraternidad y unidad frenteamplista que acompañaría el encuentro, sin importar la amenazante lluvia pronosticada y el frío constante de los últimos días.

Cuando estaba comenzando a desarrollar de lleno los tres puntos básicos del programa país, irrumpió en el salón Glenda Roldán, quien fue recibida por una espontánea ovación. Como no quedaban sillas vacías, amagó Roldán a amagar a sentarse en el piso y Carolina Cosse, jocosamente le dice, “no, Glenda, no me vengas a robar cámara”, lo que despertó la hilaridad de todos los presentes, mientras Roldán se sentaba cómodamente en la primera fila. Igualmente, como nota de color Glenda Roldán se robó la noche cuando terminó bailando a todo candombe con parte de La Que Mueve CdP.

Volviendo a lo central, el mensaje de Carolina Cosse, ésta le recordó a Álvaro Delgado (a quien nombró una sola vez), que propuso que si gana creará una multifuerza para luchar contra crimen organizado, que él está gobernando ahora.

Dijo Cosse: “para qué esperar o se olvidó que son gobierno ahora”. Más adelante dijo que después d

e aprobada la Ley de Urgente Consideración (LUC), Uruguay se transformó en un enorme lavarropas y dijo que con las políticas aplicadas se está volviendo hacia atrás.

Por Carlos García.