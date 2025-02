Battaglino, de visita en Ciudad del Plata, planteó la necesidad de crear nuevos municipios

María Noel Battaglino, que junto a Ofelia Umpiérrez y Federico Diana son el tridente que el Frente Amplio presenta a los josefinos como su opción para las departamentales, estuvo el pasado jueves 13 en Ciudad del Plata.

María Noel Battaglino es la segunda vez que se presenta como candidata a Intendenta de San José. Era un nombre cantado dentro de la izquierda; durante el período que está culminando, apoyó a los ediles que la acompañaron en la elección anterior.

Respecto a su nueva visita a Ciudad del Plata dijo que la idea es conversar “con los compañeros y las compañeras de la Coordinadora. Es una primera etapa de nuestra campaña en la que entendemos que tenemos que estar con las bases programáticas que ya tiene el Frente Amplio intercambiando con la realidad de las necesidades de la localidad”.

“Lo que los compañeros y compañeras tienen para aportarnos nos sirven para hacer propuestas concretas en otra la etapa de la campaña”, dijo.

María Noel Battaglino estuvo acompañada por dos de los integrantes de la línea de suplentes el actual concejal Martín Maldonado y la edila Ana María Piñeyrua, completan la línea de suplencias respectivas la sindicalista Fernanda Ceballos y el doctor Baltasar Aguilar. En esta visita se destacó la presencia del ex legislador frenteamplista Heber Sellanes, quien es una de las personas de confianza de Battaglino.

Respecto al plan de gobierno, dijo la candidata que es donde “vamos a presentar las acciones concretas para la necesidades que se nos plantean”.

METROPOLITANOS | Respecto a los dichos de Bentaberri sobre la refundación de Agenda Metropolitana, tema que ha venido impulsando con los intendentes frenteamplistas Zunino (Montevideo), y Metediera (Canelones), Battaglino dijo que cree “firmemente que es importantísimo trabajar en forma de regionalización e integración porque los problemas no son de una determinada área geográfica. Concretamente, no existen estos límites que nosotros nos ponemos para ordenarnos, los límites administrativos en las necesidades de las personas no existen y siempre trabajar con otros es así”.

“Yo creo que el Área Metropolitana tiene una agenda para desarrollar importante y Ciudad del Plata necesita una planificación de su desarrollo; con la cantidad de población que tiene actualmente, necesita ser pensada justamente como ciudad y para eso necesitamos un plan de desarrollo que es lo que ahora entendemos no se ha dado”.

En opinión de la candidata del FA en este período “se han ido improvisando soluciones, se va armando sobre la marcha y bueno, eso es pan para hoy y hambre para mañana”.

MUNICIPIOS | Consideró que el diálogo con los municipios y con la propia Junta Departamental, será fundamental en una eventual gestión suya. “Es importantísimo para nosotros, es uno de nuestros pilares, pensar en la descentralización para esto de la cercanía con el territorio”.

Según la candidata, “San José debería tener más municipios. Si lo pensamos bien, hasta Ciudad del Plata debería estar fraccionada o dividida. En eso estamos analizando bien cuánto se podrían plantear. Sabemos que vamos a crear más municipios y estamos convencidos de los gobiernos locales de cercanía sin intermediarios”.

“Hay propuestas concretas que ya están en el programa que tienen que ver con el Municipio de Ituzaingó en la zona de la Ruta 11, que eso es un reclamo ya desde hace mucho tiempo que se viene trabajando y la fuerza política ya va a dar el aval para hacerlo”.

“También hay una propuesta de Punta de Valdez. Estamos trabajando en eso, para continuar la descentralización justamente porque además de la cercanía del gobierno con el territorio también tenemos otra disponibilidad de recursos. A través de la OPP, las partidas que llegan para los municipios nos permite generar esos recursos para el territorio”, mencionó.

“Nosotros tenemos pensado tornar las reuniones del gabinete con la Intendenta/te permanentes, pero con los municipios también, los alcaldes y las alcaldesas deben participar, en forma obligatoria, por la democracia, la descentralización y su población”, dijo María Noel Battaglino.

Por Carlos García.