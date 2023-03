Alcaldesa Fonseca procura acuerdo por nueva licitación para trabajos de limpieza, tras llamado frustrado

Tras la negativa del Concejo Municipal de aprobar el resultado de la licitación para contratar una camión y una retroexcavadora para realizar trabajos de limpieza en calles y cunetas de la ciudad, la alcaldesa Marianita Fonseca negociaba con los concejales que se habían opuesto –el nacionalista Samuel Silveira y los dos frenteamplistas-, para realizar otro llamado para contratar dos camiones y utilizar las retroexcavadoras del municipio para los trabajos.

El concejal frenteamplista Richard Mariani explicó a La Semana las razones por las que se abstuvieron de acompañar el resultado de la licitación. “El concejal Silvera –del PN-, se abstuvo de votar la licitación por horas para Ciudad del Plata, porque había un recuadro comparativo de las empresas que habían licitado, en el que decía que el Municipio iba a requerir a la empresa la documentación que acreditara que la maquinaria era del año 2015 en adelante, pero la documentación a la hora de adjudicar los trabajos a la empresa no estaba”.

En el texto de la licitación “se hablaba de un camión cero kilómetro y una retroexcavadora y de arranque, esa empresa había ganado por precio. La comisión asesora de licitaciones de la Intendencia se trasladó al Municipio, estuvimos hablando y nos preguntaban porque no habíamos votado y todos dijimos que somos responsables ante la ciudadanía, que la plata es de la gente, cuando las cosas no están del todo claras, no las vamos a firmar, por eso es que nos abstuvimos del voto”, dijo Mariani.

El Concejal opositor insistió en que ellos no votaron de forma negativa, “porque el año pasado yo propuse tres veces un plan integral para limpieza de cunetas y calles. El tema es que estamos apurados por hacer esas obras, para limpiar las cunetas y otras cosas, pero tienen que estar todas las garantías del caso”.

Contó Mariani luego que su compañero Martín Maldonado “le preguntó al ingeniero que forma parte de la comisión asesora, por qué no había inspeccionado la retroexcavadora y era porque la empresa a la que le podríamos haber adjudicado la obra, en realidad no tenían la retro que habían dicho que tenían. Maldonado preguntó cómo podían licitar con una maquinaria que no tenían y desde la comisión se respondió que si se podía hacer. Eso nos llamó la atención y la sospecha, por eso entendimos que no están las cosas claras, no sabíamos si ese procedimiento era válido y ante cualquier irregularidad preferimos abstenernos”.

“Nosotros funcionamos como contralor y no vamos a estar firmando al apuro o a prepo, porque venga un técnico de la Intendencia y nos diga que tenemos que firmar”, dijo por último Mariani, que comentó que tras la negativa se debe proceder a dar de baja la licitación y se realiza otro llamado para así poder comenzar a limpiar.

REPERCUSIONES | Por su parte la alcaldesa Marianita Fonseca, comenzó diciendo a La Semana que si es legal que una empresa se presente a una licitación sin tener la maquinaria, “pero obviamente con un plazo estipulado para terminar presentándola”.

La Alcaldesa realizó un raconto de los hechos que desembocaron en este nuevo diferendo en el Concejo Municipal. “Se hizo un llamado a licitación para el cual se presentaron ocho empresas, de las cuales dos o tres son de Ciudad del Plata. Ganó una por menor precio y lo que dice es que tiene el camión cero kilómetro y la retro cero kilómetro. Obviamente que el ingeniero le preguntó si tiene las cosas. El ingeniero sugiere que la empresa tenía que presentar un documento que estableciera que en un máximo de 10 días, presentaba la máquina, si él cumplía con eso, era el ganador”.

“La persona cumplió con eso, pero no llegaron a notificárselo, porque cuando se presenta esto al Concejo, hay un concejal que dice que suena que la licitación estaba digitada, porque la empresa era de CDP, a lo que se le contestó que eso no era así, pero se abstuvo de votar”, contó Fonseca.

“Obviamente que si un concejal del Partido Nacional se abstiene, la oposición también lo va a hacer”, dijo Marianita Fonseca, que comentó, que una actitud de este tipo podría haber terminado con un problema jurídico porque no había un argumento para no aceptar a esa empresa como ganadora”.

Aclaró la Alcaldesa que “eso finalmente no ocurrirá porque se llegó a un acuerdo y se suspendió la licitación, con un argumento válido y es que recibimos de la Intendencia una retroexcavadora”.

Respecto a qué ocurrirá ahora, Marianita Fonseca dijo que al cierre de esta edición, estaba negociando con los concejales para ver “si aceptan cambiarla anterior licitación por una licitación que sea por dos camiones”, porque ahora la retro no se necesitaría.

Recordó la Alcaldesa que la cuestionada licitación fue la primera del año y “cuando eso nosotros no sabíamos cuando iba a venir la retro y precisábamos salir a limpiar cunetas. Ahora tenemos dos retros, pero no tenemos camión, por eso le propuse ahora al Concejo cambiarla por dos camiones”.

Martín Maldonado: “Tenía dudas y me abstuve”

El otro concejal frenteamplista, Martín Maldonado, comentó que las dudas sobre la legalidad de la situación generada por la ausencia de información sobre la retroexcavadora fue que le llevó a él a abstenerse.

“Como nosotros teníamos ciertas dudas nos abstuvimos”, dijo y de inmediato aclaró que él no tiene nada “contra la empresa que ganó y con ninguno de los oferentes, pero la explicación que se nos dieron no nos convencieron”.

“Eran dudas, no tengo nada en particular con la empresa, que es de la zona, algo que siempre hemos querido hacer, que es apostar a los proveedores de la zona, pero cuando no me convence algo, nadie me puede obligar a adjudicar algo que no me convence”, dijo Maldonado, que añadió que “yo después tengo que darle explicaciones a toda la ciudadanía”, entonces, “si tengo dudas, me amparo en eso y me abstuve”.

Imagen de archivo, sesión del Concejo Municipal (Carlos García).

Por Javier Perdomo.