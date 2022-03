ADEOM San José visitó el Municipio para cuestionar accionar del concejal Mariani con un afiliado

La figura de Richard Mariani ha vuelto a resurgir en las últimas semanas. Sin matices y de una forma confrontativa cuando ve una injusticia, la denuncia una y otra vez. Figuras como la intendente Bentaberri, el secretario Ferrero, la alcalde Fonseca y los concejales Hornos y Silvera le salen al cruce y para ponerle la frutilla al postre, llega a la escena ADEOM San José, que en la figura de su Presidente fue recibido por el concejo municipal para efectuar denuncias por mal trato verbal del concejal Richard Mariani para al menos un funcionario municipal.

Consultado por La Semana, Richard Mariani habló de los distintos temas a los que viene dándole seguimiento, es decir canastas de útiles escolares y estudiantiles para los beneficiarios del programa “Oportunidad Laboral”, la cooperativa de recicladores “La Esperanza”, los pedidos de informes realizados hacia la Intendencia de San José y la denuncia realizada por funcionarios del Municipio por maltrato verbal que provocó la visita de la primera plana de ADEOM San José, con Cono Creciente a la cabeza.

El tema de la canasta de útiles escolares y estudiantiles fue tratado por el Concejo Municipal en su última sesión ordinaria del pasado jueves. Mariani dijo que está siendo manipulado el Municipio por la mayoría oficialista y que acomodan el cuerpo según venga la ola y no los revuelque.

Contó que en la sesión anterior se dejó el tema para resolver en la de la última semana y no los querían recibir porque no tenían audiencia y pasar a sesionar en forma reservada, cuando los jornaleros, se habían reunido en asamblea para recabar los datos que la Intendencia y el Municipio dicen no tener de cómo están conformados los núcleos familiares y se pasaban la pelota unos a los otros.

“Los jornaleros nos aportaron los datos y son 77 canastas y el monto total ronda los 55 mil pesos. Finalmente resolvieron primero hacer el intento de conseguir los fondos con el ámbito privado y si faltase el Municipio pondría el faltante”.

Consultado sobre la misma solicitud pero cuando fuera realizada a la intendente Bentaberri mediante oficio, Mariani dijo que no ha recibido respuesta.

OTROS TEMAS | En cuanto al tema de los pedidos de informes están todos en proceso por la vía de solicitud de acceso público a la información y en los próximos días tendrá novedades una vez que sean analizados por su equipo.

“La Cooperativa de Recicladores La Esperanza es un proyecto que mi madre tenía y es algo que defiendo de quien sea y ante quien sea” dijo luego Mariani, que prosiguió comentando que a él lo “criaron en la basura, mi madre fue recicladora desde los 19 años y nosotros comíamos y nos vestíamos por la materia prima que era la basura”.

“Esto que sale a decir Ferrero de que de prepo no lo lleva por delante nadie, no fue lo que dijo en el vertedero a los cooperativistas y ellos le creyeron, creyeron en una canasta mensual que sólo llegó en diciembre de 2021; creyeron en las viandas comprometidas y sólo una familia tiene derecho a retirarla y son más de 20 familias”, dijo Mariani.

“Entonces no es meterle la pechera a nadie, es ponerle voz a quienes no la tienen o no son escuchados y están en pre-conflicto y tienen mi apoyo”, agregó.

DENUNCIADO | Respecto a las denuncias de ADEOM San José, sobre su violento proceder en el momento de expresarse y que fue denunciado por funcionarios del Municipio sobre este proceder el Presidente de ADEOM San José dijo que la instancia fue a pedido de sus compañeros y que surgió para dejar en claro el funcionamiento y cómo debe ser el trato hacia los funcionarios.

Creciente dijo que hay expedientes en curso contra Mariani, como el caso de la denuncia por parte de un funcionario administrativo, tras los hechos acontecidos en la sesión del 23 de diciembre del pasado año, cuando se votó la entrega de canastas navideñas a beneficiarios de Oportunidad Laboral.

Además agregó que hay otras quejas que funcionarios le han hecho llegar sobre el accionar de Mariani. Mariani por su parte contestó que le “alegra que hayan venido y vernos las caras, soy como soy pasional, expresivo y auténtico y si eso fuese delito, por ahí tendría perpetua”, remató diciendo.

