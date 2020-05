Visiones sobre el regreso a clases del 1° de junio

El anuncio del regreso a las clases presenciales desde el 1º de junio, generó más incertidumbres que certezas, dicen los colectivos docentes, que aclaran que no rechazan volver porque la educación presencial es esencial para una mejor educación, pero cuestionan la falta de claridad de parte del gobierno y aspiran a que antes del próximo lunes, cuando deberían estar los primeros alumnos a las clases, haya mayor claridad.

El maestro y dirigente sindical Sebastián Rodríguez -quien es docente efectivo en el Jardín 113 de Libertad, pero ahora está trabajando en San José de Mayo-, dijo a La Semana que en la conferencia que el pasado jueves 21 brindó el presidente Lacalle Pou, “ha generado ha sido más incertidumbres que certezas, en cuanto a las formas. Si bien están las fechas, las propuestas son claras que tienen que ser el 1º, el 15 y el 29 de junio, el cómo es lo que está generando la mayor dificultad para los docentes”.

“Hubo detalles que no se dieron, hubo algunos aspectos que los maestros esperábamos que se tomaran en cuenta, como qué pasa con el comedor, la forma de ingreso a las escuelas, los horarios. Estamos en constante comunicación para ir viendo qué se va resolviendo en las inspecciones, porque a diferencia de otros trabajos que han tenido su tiempo relativo para poder organizarse, ya nos dijeron que el lunes 25 teníamos que estar en las escuelas. Eso lleva a que podamos tener incertidumbres respecto a quiénes van a ir, si el regreso va a ser gradual, si van a tener que ir todos los docentes; hay un montón de dudas que quedan a la hora de pensar en limpio”.

Aclaró Rodríguez que “nadie está dudando del regreso ni poniendo en tela de juicio las fechas, lo que preocupa es la forma, el cómo, el pienso, y vemos que todo recae en las instituciones. Son los colectivos docentes los que toman las decisiones y que deberán rearmar ese cronograma acorde a pautas que no están establecidas”.

“Se difundió un protocolo previo y después se dieron a conocer unas medidas prontas de aplicación. El protocolo habla de la higiene y de algunas recomendaciones, como el distanciamiento social sostenido. Pero, ¿qué se indica sobre la forma que hay que ingresar, dónde está la manera, cuáles son los niños que van a entrar?”, se preguntó el docente.

Otra de las grandes preocupaciones de los docentes tiene que ver con el servicio de comedor. “Algunos han dicho que el comedor no podría ser presencial, debería seguir con un sistema de viandas o de tickets alimentación. Acá vamos a generar otra dificultad. ¿Cuáles son los niños que van a ingresar al comedor, son los que en una primera instancia estaban anotados al comienzo del año o son los que han accedido a las viandas porque su situación familiar se complicó por la pandemia? Esas viandas que tienen un sobrevalor importante respecto a lo que normalmente aporta Primaria. Toda esa reorganización recae en las instituciones”, comentó Rodríguez.

El docente dijo que el regreso en definitiva, “va a depender de cada institución. Cuando abrieron las escuelas rurales, el Presidente salió el 8 de abril a dar la noticia, dijo que había 973 escuelas que comenzaban, pero cuando cae esa noticia a las regiones, terminan abriendo 400 escuelas, porque el protocolo que exigía el gobierno, no se aplicaba ni en el 60% de las escuelas del Uruguay. En este caso va a suceder lo mismo”.

SALUD | “Otro tema complejo es la salud de los maestros, porque tenés muchos que se van a ajustar al protocolo de riesgo. Ahí tenés un porcentaje grande de maestros, que tiene patologías previas lo que significa que son población de riesgo de contraer el coronavirus. Es decir que no comenzás con todo el colectivo docente, pero ¿Ese maestro va a generar una suplencia? Hay que ver porque si hace teletrabajo desde la casa va generar una suplencia in situ. A esa familia a la que no va el maestro, ¿le vas a decir al maestro que el niño ingrese a la escuela?”, dijo a modo de otra de las tantas dudas que tienen los maestros, para luego añadir que la idea de los docentes “es volver, porque la virtualidad nos sobrepasó en horas, en tiempo de trabajo, en stress y emocionalmente”.

La higiene es otro tema que preocupa: “hay escuelas que no tienen un personal acorde a las necesidades de higiene que establece el protocolo, hay escuelas que no tienen auxiliares y hay muchas auxiliares que se ampararon en ser población de riesgo. Ahí tenés que salir a buscar gente”, dijo Rodríguez, que argumentó que todo esto ocurre porque el “protocolo se hizo sin los docentes. No los consultaste pero son los que tienen que organizar la vuelta a clases. Hablamos de escuelas que tienen hasta 700 alumnos”.

Rodríguez se preguntó además por qué no se incluyó a Ciudad del Plata en la zona metropolitana. “Nosotros pensamos que tiene que ver con el número de infectados que hubo en esa zona, pero hablamos de escuelas que tienen hasta 700 niños”, dijo el representante gremial (vale mencionar que el lunes se conoció que las escuelas de CDP sí estaban incluidas en la zona metropolitana que comenzaría el 15 de junio).

Dijo por último el docente que le han planteado a las autoridades de la educación que “apenas vayan apareciendo indicadores sobre los cuales van a trabajar los colectivos docentes se vayan comunicando y de esa forma ir monitoreando la situación”.

DESIGUALES | Por su parte la directora de la Escuela Técnica de Libertad María Fernanda Umpiérrez, se manifestó a favor del regreso paulatino a las aulas, ya que esto genera “menos desigualdad, entre aquellos alumnos que tienen o no equipos informáticos para seguir las clases mediante plataformas.

Explicó que si bien los alumnos que asisten al Ciclo Básico tienen las computadoras que entregan el Plan Ceibal, éstas requieren mantenimiento, porque muchas de ellas tienen roturas desde el año pasado, como por ejemplo pantallas rotas o problemas de conexión y muchos alumnos no pueden trabajar con ellas”. Comentó que hay una empresa que venía a la escuela una vez por mes para hacer ese mantenimiento, pero fue tan poco el tiempo de clases al arranque del año que ese service no se pudo hacer.

Pero además Umpiérrez planteó otra preocupación y se refiere a los alumnos adultos que realizan cursos en la “UTU”. Según la Directora a esas personas se les hace difícil acostumbrarse a trabajar en plataformas, como la conocida “Crea” con la que han trabajado los docentes en esta etapa de pandemia.

“Los docentes han trabajado de todas las formas en este tiempo, mediante plataformas, correo electrónico, zoom, todas, pero creemos que es tiempo de volver a la presencialidad, porque aunque más no sea un par de días a la semana, será mejor que virtualmente”, dijo María Fernanda Umpiérrez.

En lo que se refiere en concreto a la Escuela Técnica libertense, comentó que hay dos funcionarios mayores de 65 años que no podrán empezar a trabajar y comentó que en el correr de esta semana se sabrá qué otros docentes se certifican.

PLANIFICACIÓN | Como los docentes están volviendo a los centros de estudio desde el pasado lunes 25, ya se comenzó a planificar cómo se trabajará. “Nosotros tuvimos tiempo hasta el jueves 21 para presentar un plan organizacional de regreso, pero cuando volvamos tendremos cierta autonomía para ver cómo trabajamos, porque todo dependerá de las condiciones de cada local de estudio”, dijo María Fernanda Umpiérrez. Consideró positivo que el comienzo escalonado, ya que los 15 días que van entre uno y otro ingreso les dará tiempo para ir mejorando el funcionamiento. “Nos va a dar tiempo para pensar cómo va a empezar la segunda tanda de cursos”, dijo.

El 1º de junio estarán comenzando los bachilleratos de Mecánica Automotriz, Instalaciones Eléctricas y Gastronomía, además del tercer año de Administración.

Si bien el regreso es voluntario, dijo María Fernanda Umpiérrez que apelaba a que los padres envíen a sus hijos a clases, ya que es conveniente que el alumno esté en el aula.

Por Javier Perdomo.