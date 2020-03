Viernes 13, el día que llegó la pandemia y desató mil y una suspensiones

La irrupción de la pandemia de corona virus cambió por completo la perspectiva del uruguayo medio, que usualmente considera al país, lejos de las pestes del mundo moderno, por su ubicación territorial, por su pequeñez y su singularidad. Pero esta vez no ocurrió así, desde el viernes 13 Uruguay se sumó al conjunto de naciones del mundo con casos del virus Covid-19, popularmente llamado corona virus y este martes vive el cuarto día consecutivo de semi parálisis nacional.

Desde el arranque de la semana que va del lunes 9 al viernes 13, se manejaba que era inminente que la pandemia estuviera en el país. Comenzaron a proliferar las recomendaciones oficiales respecto a restricción de actividades y ya el jueves 12 comenzaban a anunciarse las primeras suspensiones y restricciones. La AUF, por ejemplo, había determinado que los partidos de la cuarta fecha del campeonato Apertura se disputaran a puertas cerradas.

Pero el viernes, con la confirmación de los cuatro primeros casos de la enfermedad en el Uruguay (personas que habían regresado recientemente al país desde Europa), la fisonomía del país cambió por completo.

Desde las autoridades nacionales de la educación hicieron llegar a los centros de estudio la directiva de no realizaron eventos masivos y por ello pasado el mediodía, ya se supo que el acto protocolar en el que se pensaba celebrar los 70 años de vida del Liceo Libertad (el mismo viernes desde las 18 horas), estaba suspendido, en tanto se esperaba el resultado de las reuniones que el Comité de Emergencia nacional y el Congreso de Intendentes mantendrían desde las 17 horas en Presidencia de la República.

Más allá de la espera, ya se difundían las primeras directivas que llamaban a no realizar espectáculos públicos, por eso desde el mediodía en adelante, cayeron en cataratas los anuncios de suspensiones y reprogramaciones. Por ejemplo, los partidos a puerta cerrada del Uruguayo, quedaron en suspensión de la fecha hasta nuevo aviso y en lo local el triatlón infantil, que se pensaba realizar el sábado 14 saliendo de la Plaza de Deportes fue suspendido, al igual que el inicio de la actividad del fútbol infantil, prevista también para el sábado 14.

EL ANUNCIO | Pasadas las 21 horas del viernes ocurrió la comparecencia del presidente de la República Luis Lacalle Pou, acompañado por el Consejo de Ministros en pleno y la presidenta del Congreso de Intendentes Adriana Peña, ante las cámaras y los micrófonos en la sede de Presidencia, para anunciar la declaración de “emergencia sanitaria”.

La declaración implica “proceder al cierre parcial de fronteras implicando esto una cuarentena obligatoria para aquellos pasajeros declarados de riesgo o sintomáticos”, dijo el Presidente. Más adelante, el ministro de Salud Daniel Salinas detalló que los países comprendidos eran China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia, Francia, España y Alemania.

El Presidente también anunció la suspensión de todos los espectáculos público. “Lo mejor en estos tiempos, inclusive para quien habla, es abstenerse de reuniones multitudinarias”, dijo Lacalle Pou, que además aclaró que en el sistema educativo no se iba a pasar lista, aunque los centros de estudio estarían abiertos para recibir a los alumnos que quisieran concurrir (pero esto cambiará pronto, el mismo sábado). Las universidades ya habían decidido suspender las actividades por una semana, medida que finalmente fue ampliada hasta el 12 de abril.

SÁBADO | Así terminaba el primer día con la presencia del corona virus en Uruguay, que daría muchas otras novedades al arranque del sábado 14, día en que se detectaron otros dos casos de la enfermedad. Compulsión compradora en los supermercados, alcohol en gel agotado, detección y condena en las redes a los primeros infectados en el país (en particular a la diseñadora de pieles Carmela Hountou, que había concurrido a un casamiento con 500 invitados, luego de llegar al país con, proveniente de Milán, Italia, con la enfermedad).

La intensa lluvia caída desde temprano en la mañana, sumó a la absoluta tranquilidad que se vivía en las calles del país, desde el anuncio de la aparición de los primeros casos. Paralelo a eso, el gobierno nacional prosiguió sumando medidas para evitar la propagación, mientras decenas de instituciones y organizaciones seguían anunciando detención de actividades.

Por ejemplo en lo local, el Club Atlético Campana anunciaba la detección de sus entrenamientos, al igual que lo hacía Juventud Unida, que también suspendió la realización de la primera Fiesta de la Cerveza Artesanal que estaba previsto realizarse el próximo sábado 21 durante toda la jornada (evento sobre el que llegamos a preparar una nota que por ahora no tiene sentido publicar). El gimnasio de Puntas de Valdez detuvo sus actividades y el club Rampla Juniors de la Colonia Damond, que tenía programada una fiesta para el sábado a la noche, la suspendió.

Además, el Primer Encuentro Nacional de Puntos de Cultura, que se iba a realizar el sábado y el domingo en las cabañas de la ISJ en San José, también fue suspendido.

DOMINICAL | El domingo se dieron más anuncios. Dos nuevos casos fueron detectados, ahora autóctonos, por lo cual el país entró en la fase 3 de la pandemia, que se denomina “nivel de respuesta coordinada multisectorial nacional”.. Uno de los dos nuevos casos es el del ex senador colorado Pedro Bordaberry, que dio a conocer la novedad, mediante un video.

A su vez, el Poder Judicial anuncio que quedaron suspendidas todas las audiencias judiciales del lunes, a excepción de aquellas “urgentes”, en tanto que la presidenta de la Suprema corte de Justicia Bernadette Minvielle, anunció en su cuenta de Twiiter, que el Poder Judicial funcionará en régimen de feria, en tanto el MEF resolvió el cierre de todas las salas de juegos de azar de la Dirección General de Casinos, así como las competencias hípicas.

También se resolvió suspender hasta nuevo aviso los vuelos provenientes de Europa a partir de la medianoche del próximo viernes, según lo informado por el secretario de Presidencia Álvaro Delgado. “Exhortamos a los compatriotas, pedirles la colaboración y solidaridad en este proceso y la exhortación a no viajar. Por eso, aquellos que a partir de esta decisión decidan igual viajar por razones personales o turísticas obviamente a la vuelta no van a tener la cobertura por esa decisión”, dijo Delgado.

En lo local, se verificó un momento de preocupación, cuando oficiales de Policía, concurrieron a la clásica feria de los domingos a anunciar a los feriantes que no podían continuar con su actividad, algo que finalmente fue solucionado y la feria se realizó, aunque no se descarta que el próximo domingo no se pueda realizar.

Al mediodía de este lunes, al cierre de la presente edición, no había nuevos anuncios del gobierno respecto a la aparición de casos o medidas a tomar. Lo cierto es que el país todo está casi paralizado y las consecuencias de este complejo momento las veremos en los próximos meses.

Por Javier Perdomo.