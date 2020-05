“Vecinos en Acción” brinda un promedio de 175 meriendas los días martes y domingos

No había pasado una semana de la declaración de emergencia sanitaria y la consecuente detención de actividades en la mayoría de los rubros laborales del país, cuando la sociedad uruguaya volvió a escuchar hablar de ollas y merenderos populares, una práctica corriente a fines del siglo pasado y primer lustro del presente, cuando las crisis económicas eran moneda corriente en el Uruguay.

En los pasados 15 años, el Estado tuvo un rol fundamental en la asistencia a los más desvalidos, aquellos sectores sociales a los que los avances económicos que tuvo la sociedad uruguaya, no le alcanzaban para auto-valerse, pero en este 2020, en 15 días, las personas que empezaron a sufrir suficiencias alimentarias creció exponencialmente. Los jornaleros, changadores, feriantes, cuida-coches y un sinfín de personas que vivía con lo que ganaba en el día a día, quedó sin nada y la estructura que tenía el Estado para asistir no estaba preparada para una crisis como la ocurrida y es por ello que allí estuvo la gente organizada para ayudar a respaldar a los más desvalidos.

En su periódico hemos idos informando de todas las movidas solidarias que se han dado en la capital departamental, en Ciudad del Plata y por supuesto, en Libertad. En todas ellas, su realizadores, lo que resaltan es el respaldo de las comunidades a los emprendimientos solidarios y ese es el mensaje que da también el grupo llamado “Vecinos en Acción”, que a diferencia de los otros colectivos organizados en Libertad -que dan almuerzos o cenas-, concentra su actividad en servir meriendas.

Son entre ocho y 10 personas las que los días martes y domingos sobre las 15 y 30 horas, se encuentran en una casa de familia en el barrio María Julia (intersección de Einstein y Marconi), para preparar las meriendas que desde las 17 horas entregarán a quienes hasta allí se acerquen.

Como ya se dijo más arriba se denominan “Vecinos en Acción” y comenzaron realizando una venta de tortas fritas para, con lo reunido, colaborar con los grupos que ya brindaban viandas de almuerzo o cena. Fue así que se dieron cuenta que lo que se estaba necesitando eran meriendas y así comenzaron a trabajar con ese objetivo. Hicieron una primera entrega un martes de marzo y ahí se dieron cuenta que no era suficiente con una sola jornada y agregaron el domingo.

Este domingo 3 de mayo, La Semana estuvo presente en el lugar, mientras preparaban la merienda a entregar esa jornada. El ex edil frenteamplista Pablo Cortés, uno de los integrantes de este grupo de trabajo, dice que lo que demanda más trabajo es la logística previa a la entrega de la merienda, porque hay que recorrer comercios y/o vecinos para retirar las donaciones con las que realizar la tarea solidaria y tener todo listo para el siguiente martes o domingo.

COMERCIO SOLIDARIO | Tanto Cortés como los demás integrantes de “Vecinos en Acción”, resaltan el respaldo que brinda el comercio, “cada uno en la medida de sus posibilidades”, para que ellos puedan brindar las meriendas. En promedio se entregan unas 175 viandas por jornada y todas surgen del aporte social, porque no sólo los comercios respaldan, ya que algunos domingos han solicitado en redes sociales que vecinos elaboraran tortas para dar a sus “comensales” y la gente también responde. Hay quienes hacen una torta, otros dos y así se puede dar algo dulce para los chicos, que martes y domingos, a pocos minutos de las 17 horas, ya se empiezan a asomar a la esquina en busca de su merienda.

Consultado respecto a de qué barrios provienen quienes asisten al merendero, Pablo Cortés dijo que “desde un principio la idea fue que pudiera venir gente de cualquier barrio. Obvio que vienen más del María Julia, porque es donde funcionamos, pero vienen de todos los barrios”.

El pasado domingo 3, el “menú” era, refuerzos -algunos de fiambre, otros de dulce de membrillo-, más la correspondiente leche con cocoa. También se dan frutas y hay a disposición de quien lo necesite, ropa donada.

Así es que trabaja “Vecinos en Acción”, otro de los grupos sociales de Libertad que le hace frente a la pandemia y a los desastres económicos que está generando entre los más pobres del Uruguay.

Mientras no haya escuela, habrá merienda

Consultado el ex edil Pablo Cortés, sobre si se han puesto alguna fecha específica para seguir realizando la tarea de dar merienda, dijo que es algo que “no lo hemos manejado en profundidad, pero supongo que dependerá mucho de las circunstancias y de cómo evolucione el tema”.

“Lo seguro es que mientras no haya clases, la merienda de los martes estará siempre y la de los fines de semana, no sabemos. Iremos evaluando, porque nosotros damos merienda familiar, para niños y adultos. Iremos evaluando la situación sobre la marcha, porque no tenemos claro hasta cuándo continuaremos”, dijo Cortés.

Por Javier Perdomo.