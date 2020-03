Vanesa Callero y Sylvana Munch, quieren darle una mirada femenina al Municipio de Libertad

Cuando en esta página, dimos a conocer en forma exclusiva que Vanesa Callero y Sylvana Munchs encabezarían la lista al Municipio de Libertad por el grupo que promueve la candidatura de César Zunino a la Intendencia, las redes explotaron por la sorpresa.

Hoy, sus nombres ya no son novedad y están en modo campaña, brindando entrevistas y proyectando su plan ante un posible acceso a dirigir el Municipio libertense. A este medio, Vanesa Callero contó el proceso que desembocó en su candidatura.

“Yo soy parte del Partido Nacional y a nadie le puede sorprender que yo esté trabajando en él. Siempre lo dije, lo expresé, siempre tuve cercanía con Juan Chiruchi. Siempre estuve ahí, no demasiado involucrada, pero ahí. Desde que Falero asumió no tuve mucho contacto y recién cuando arranca Zunino para las internas lo acompañé, viendo la interna, volví a tener contacto con el tema político, debido a que soy su pareja”, contó Callero.

Prosiguió narrando la candidata al Municipio que mientras Zunino estuvo en Alianza Nacional, “yo era solo su pareja, porque yo no me sentía afín con el sector, pero cuando surgió el cambio de él hacia el herrerismo me sentí muy cómoda para trabajar; tengo otras coincidencias con ese sector, por lo que desde ahí es que empiezo a participar activamente”.

Pero llegar a la candidatura al Municipio libertense es algo que “me sorprendió hasta a mí misma la propuesta, porque no veníamos en este camino. Estábamos buscando sí quién nos pudiera representar en Libertad, pero yo venía buscando junto con ellos”.

“Pensábamos en quién nos podía representar, quién podría estar en ese proyecto, por lo que cuando me dicen a mí, también quedo sorprendida, porque yo estaba pensando en esta señora”, dice Callero, señalando a Sylvana Munch.

Prosiguió contando que sus compañeros le “dieron una semana para pensarlo, porque es una decisión que no es fácil de tomar, porque implica responsabilidad, tiempo, fondos. Tuve que pensar con quien iba a trabajar porque soy muy de hacerlo en equipo. Empecé a comentar el tema con mis allegados, ver cómo podía encarar el desafío y buscar gente afín”. Desde allí surge su aceptación de la candidatura.

OTRA VISIÓN | En cuanto a cómo pretendería encarar el gobierno municipal, dijo Vanesa Callero que “uno siempre ve necesidades, porque si no viera las necesidades, no estaría acá. Como ciudadana común, habitante de Libertad vemos muchas cosas que se han hecho bien. El hecho de tener un Municipio se nota en Libertad, pero donde vemos que no hay mucha presencia es en la representatividad; la ciudad está mejor, pero la queja del vecino es el ruido molesto, los problemas vecinales. Entendemos que falta más presencia del Municipio en los barrios, en lo cotidiano”.

“Quizás sea porque somos mujeres, madres, tenemos otra visión, sabemos trabajar en equipo, me parece que por ahí va la cuestión. Queremos representar al vecino y poder estar más cerca de sus preocupaciones”, dijo Callero, que entiende que las mujeres necesitan tener más espacios, pero no cree en las cuotas.

Por su parte Sylvana Munch dijo que le sorprendió que Vanesa la fuera a buscar para participar en su sector, aunque reconoce que “ella siempre supo las inquietudes que tengo respecto a la parte social. A mí siempre me gustó eso. También es sabido que yo no soy blanca, nunca lo fui, hoy veo que todo es blanco o negro y nadie transita por la línea del medio y eso me preocupa, porque no hay diálogo fluido, es esto o lo otro, nadie confluye en proyectos comunes”.

Un factor decisivo para que Munch aceptara ser parte de la lista de Vanesa Callero es que la gente que “participa en ella tiene todo un perfil social, no es gente vinculada a la política de antemano, eso es algo que me entusiasma”.

Otro elemento destacado a su vez por Vanesa Callero es que el concepto de “coalición multicolor” que está gobernando el país “me abrió mucho la cabeza, me hizo empatizar con el de al lado, que era del colorado o el otro que era de Cabildo Abierto. Eso nos abrió un abanico de posibilidades diferentes. Hay gente de todos los partidos muy capaz, con ganas de trabajar, que lo que necesita un espacio para eso. Lo que estamos haciendo es generar ese espacio”.

La lista que encabezará Callero llevará el número 1B, ya que dijo, “quería un número bien práctico”. Comentó por último que en los próximos días, habrá un anuncio formal de las otras personas que integrarán su lista.

