Usuarios dicen que autoridades de ASSE le están tomando el pelo a Piñeyrúa y Duca

El Movimiento de Usuarios de la Salud Pública y Privada, entiende que se le “está tomando el pelo” al equipo de Dirección del “hospital” de Libertad al no designar a sus sustitutos luego que las autoridades renunciaran al cargo, debido a la demora de las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en operar los lógicos cambios que se dan al inicio de cada período de gobierno.

ACTIVOS | El movimiento, si bien estuvo públicamente inactivo durante este tiempo de “aislamiento social voluntario” ante la pandemia de coronavirus, no ha dejado de trabajar, aunque lo ha hecho silenciosamente.

Ana María Martínez, una de las integrantes del movimiento local, comentó a La Semana que desde que surgió la pandemia “debimos guardarnos” porque todos los que “conformamos el movimiento somos veteranos o tenemos alguna patología”. De todas formas, comentó, “no hemos dejado de involucrarnos en la problemática social, tratando de difundir información verídica sobre el COVID-19, ya que es mucho lo que ha circulado sobre la enfermedad, muchas veces información falsa”.

Pero no solo en ese sentido se han involucrado, sino que han estado colaborando con distintas iniciativas que apuntaron a paliar la situación económica que han vivido cientos de vecinos de la zona (en verdad en el país todo), afectados por la interrupción de distintas actividades laborales, por efecto de la pandemia.

Si bien prefirió no especificar qué aportes hicieron, comentó que colaboraron con merenderos y también con las ollas populares. “Siempre tratamos que no se supiera de donde salían los aportes, porque no queríamos sacarnos cartel con nuestra colaboración”, dijo Martínez.

Ana María Martínez, dijo que a nivel nacional, en distintos puntos del país, se duda de la cantidad de casos de la enfermedad que hay en el país. “Estamos rodeados por países como Argentina o Brasil en los que se han producido una cantidad enorme de casos, por lo que muchos no creen que a nosotros no nos entren ni las balas”, dijo la integrante del Movimiento de Usuarios.

ATENCIÓN | Consultada en particular sobre lo que ha sido el funcionamiento del Centro de Primer Nivel de Atención de Libertad (CPNAL), durante este tiempo de pandemia, dijo que el grupo y ella en particular, no tiene nada de qué quejarse. “Es cierto que hay gente que ha tenido problemas a la hora de llamar a hacer alguna consulta, que puede ser engorroso, pero nosotros creemos que el sistema es mejor, que la persona deba salir de su casa solo después de la consulta telefónica. De esa forma evita arriesgarse andando en la calle”.

Mencionó además que hasta el momento no hay problemas con la disponibilidad de medicamentos en ese centro de salud.

PRECUPADOS | Ana María Martínez también se refirió a la demora en la designación de las nuevas autoridades del centro de salud libertense. “Es una tomada de pelo lo que han hecho con las actual Dirección”, dijo Martínez, que aclaró que como Movimiento no tienen queja alguna con Ana María Piñeyrúa y Lucía Duca, el actual equipo de Dirección, que presentó renuncia al cargo hace más de dos meses, pero que permanecen trabajando en tanto las autoridades de ASSE no han designado a la persona o personas que las sustituirán.

“Ya tendrían que haber designado la nueva Dirección y liberado a las actuales autoridades para que puedan cerrar su ciclo en el ‘hospital’”, opinó Ana María Martínez.

Entiende la integrante del Movimiento de Usuarios que con el cambio de gobierno es lógico que cambiaran las autoridades, “sabíamos todos que se terminaba el ciclo de Piñeyrúa y Duca en el ‘hospital’, pero todavía siguen allí, porque el gobierno no ha designado a quienes las suplantarán”.

Según dijo Martínez, “como movimiento no quisiéramos que se fueran nunca, siempre nos han atendido y entendido en nuestros reclamos, no podemos decir nada de ellas, pero sabemos que el cambio se tiene que dar y es bueno que se dé cuanto antes para que también las personas involucradas puedan reorganizar sus vidas y nosotros tener interlocutores nuevos”.

Por Javier Perdomo.