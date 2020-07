UPS! se llama el segundo disco de la banda libertense Bycs

El pasado 31 de mayo, a dos años exactos de lanzar Tux!, los muchachos de BYCS lanzaron su segundo trabajo discográfico al que bautizaron Ups!, una interjección u onomatopeya que si se quisiera darle una explicación podría ser la pronunciación del término inglés “oops” que suele aparecer como mensaje en nuestras computadoras cuando se detecta un error, también puede usarse “ups” para darle a entender a un interlocutor que hemos realizado algo inapropiado y a continuación disculparnos por ello.

En este caso las disculpas se dan por sobreentendidas porque BYCS desde que en 2016 irrumpió en el ambiente under del rock independiente, alejada de los grandes sellos como profilaxis de su más absoluta libertad creativa, ha acostumbrado a su público a estar preparado y aún esperando la irreverencia simbólica a lo predeterminado.

REENCUENTRO | El pasado viernes la banda se juntó en algún lugar de Libertad para retomar sus ensayos y el sábado, vía Zoom, nos encontramos con Juan Manuel Lema (en adelante Juan) y José Luis Alfonzo (en adelante Razta) para que explicaran de qué se trata esta vez, por dónde transita esta nueva criatura musical.

Razta dijo que este nuevo trabajo “lo tuvimos pronto a mediados de mayo, y como sólo faltaban unos días quisimos aguantarlo hasta el 31 para que saliera exactamente a los dos años del primer disco”. Juan por su parte, agregó que “también el día antes, el 30, igual que la otra vez, lanzamos un video con un corte del disco a través de las redes sociales”.

Sobre ese video clip promocional Razta explicó que “se llama VRC, que significa Video Random Cuarentena, porque durante ese tiempo cada uno permanecía en su casa y lo que hicimos fue recopilar viejos videos de WathsApp. Lo primero que encontráramos, los juntamos y le pusimos una canción del disco” y a modo defensivo Juan acotó que “además también nos filmamos nosotros cada uno por separado y también juntos en algún encuentro”.

La banda tiene, entre otras particularidades, una dificultad para los ensayos “porque nuestro baterista es de Rivera (más precisamente de Tranqueras) y estuvo allá durante la primera parte de la pandemia”, explicó Juan y agregó que “perdió su laburo en marzo cuando empezó la emergencia sanitaria, ahora volvió a Montevideo a buscar trabajo”. Así que si alguien sabe de alguna vacante Lucas Sepúlveda le agradecerá la información al igual que toda la barra de BYCS.

EVOLUCIÓN | Retomando el tema artístico, Juan dijo que este nuevo disco “viene con un estilo diferente al primero, si bien hay raíces que se mantienen, hay más fusiones, porque tuvimos muchos aportes creativos desde la incorporación de Lucas y Andy (Collazo). Hay otros aportes en las composiciones, si bien la mayoría de las canciones las hacemos Razta y yo, también hicieron ellos muchos aportes”.

Al respecto Razta dijo que “es como una evolución, no ya por lo que dicen las letras sino más bien por el modo de composición. Como que está un poco más trabajado que los anteriores, que salieron tal vez más crudos, estos están un poquito más cocidos, quizás hasta fritos” y Juan agregó que “igual creo que la verdadera puesta a punto seguramente la haremos en el tercer disco”. Esperemos que no les quede demasiado cocido como para no disfrutar de su jugo.

El disco cuenta con 10 temas, al igual que el anterior “más un bonus track, que se llama ‘Sale el sol’, que lo toca y lo canta nuestro baterista y es algo así como una invitación a lavar mucha ropa”. El nuevo disco está disponible en las plataformas Youtube y Bandcamp e incluye los temas Corasong, Las Voces, Carla Alvorada, Nena, Lo Mejor Para Vos, B.Y.C.S, La Unión, ¿Qué le respondo? OK, T11/¿Para Qué?, Auto bombo.

PRESENTACIÓN | La banda ya piensa en la presentación de su nuevo disco Ups!. Juan dijo que “no tenemos fecha, pero como sea lo vamos a hacer, y para esa ocasión tendremos un invitado especial que va a tocar la guitarra y Razta cantará y tocará teclados y sintetizador. Nuestro invitado será Nahuel Gutiérrez, el ‘Chacal’, un ex integrante de la banda, que actualmente es el bajista de Parcialmente nublado y fue protagonista de nuestro primer video ‘Gerónimo’ en 2018”.

Sobre el trabajo creativo de la banda, Razta dijo que “queremos ensayar bien los temas del nuevo disco para cuando salga la presentación, pero siempre anda alguna cosa nueva revoloteando por ahí” a lo que Juan agregó que “obviamente estamos también condicionados por la situación de la cultura en general. Está muy complicada la situación de los artistas, estamos esperando cuándo podamos tener un lugar para hacer la presentación, si bien tenemos amigos que ayudan a la difusión, hay alguna fecha quizás para diciembre, pero mientras no tengamos algún boliche o sala donde podamos hacer la presentación, seguiremos ensayando”.

Juan dijo que “cuando hagamos la presentación queremos hacerla bien, con nuestro público, que se disfrute, me encantaría que fuese en Libertad, pero puede ser en Montevideo, en cuanto surja el lugar lo tomamos”.

VIDEO | En este punto la charla derivó inevitablemente a la situación que atraviesa todo el ambiente artístico y cultural que “está quedando relegado” en el reinicio de actividades mientras se habilitan entre otras “las termas” que históricamente han sido caldo de cultivo de la transmisión de contagios de diferente naturaleza, cuando tenemos artistas que viven con lo que hacen a diario y debieron dejar de trabajar desde el primer día.

Por otra parte BYCS está preparando un nuevo video clip “en el que tenemos como invitado a Aldo Pérez como dibujante. Queremos hacer el rodaje ahora en julio para tratar de tenerlo pronto en agosto, es una forma de darle fuerza a lo que hacemos, sería el tercer video de este disco, ya tenemos la idea, es un tema que habla de la unión de diferentes artistas, la base serán ilustraciones de Aldo respecto a la letra del tema”.

En este próximo video el tema será “La Unión” que contará con Vicente Martínez, de la banda Vicio como músico invitado. Precisamente Vicente fue el encargado de la grabación del disco Ups! en su estudio La Zeta Records.

La producción de los videos está a cargo de TUX Producciones Audio & Video, emprendimiento que Juan y Razta crearon en 2018 y que desde entonces ha producido video clips y registros en vivo de diferentes bandas como Anfibio, Pecho ‘e Fierro, Tilo y obviamente BYCS.

Desde 2019 la integración de BYCS es con Andy Collazo (bajo), Lucas Sepúlveda (batería), Juan Manuel Lema (guitarra y coros) y José Luis Alfonzo (voz y guitarra).

Lo del título amigos lectores, los BYCS lo hicieron de nuevo, sacuden las redes sociales una vez más con su música, sus videos y su frescura irreverente en momentos en que la creatividad artística parece estar encarcelada, cumpliendo alguna pena, sin poder retomar el rol protagónico que debería tener en la sociedad.

Por Jorge Gambetta.