Una vuelta por formativas

Cuarta entrega de estos especiales de la Liga Mayor de San José, en este caso dedicado a esa cantera inagotable que son las divisiones formativas de las cuales han salido gran parte de las figuras que disfrutamos hoy y saldrán las que seguramente serán figuras del mañana.

Siempre hay controversias y distintas visiones sobre cómo se debe encarar un trabajo de formativas o cómo se debe considerar que el mismo ha sido exitoso.

Pero más allá de ese debate, muy válido por cierto, el objetivo de este trabajo es repasar con datos cómo han sido estos 24 años de actividad a nivel de formativas y recordar algunas de las generaciones que han dejado marca en su pasaje por estas categorías.

En la Liga Mayor desde un inicio se compitió en Sub 15, Sub 17 y también en Sub 23 a nivel de Divisional A y Sub 16 y Sub 18 en la Divisional B.

Al igual que en mayores, Campana, Central y Río Negro aparecen dominando el historial acompañados en este caso por San Lorenzo y Universal. Sin embargo hay otros equipos que a través de algunas generaciones o de un trabajo serio, han logrado también su destaque en algunas oportunidad.

GENERACIONES RECORDADAS / Hay generaciones que han quedado realmente marcadas por sus logros a lo largo de su pasaje por formativas. Generaciones a las cuales los éxitos deportivos los ha acompañado desde su etapa de fútbol infantil.

El primer caso de ellos en la Liga Mayor se dio con la generación 81 de Central la cual logró salir campeón de quinta división en 1996 y también de cuarta división tanto en 1997 como en 1998, continuando con los éxitos logrados en gran parte de su etapa de fútbol infantil. De esa camada de jugadores hay varios que luego tendrían una destacada trayectoria en 1ª División como: Nicolás Chalela, Germán Silveira, Luciano García, Juan Andrés Pedreira, Fernando y Hernán González.

Algo similar sucedió con la generación 82 de Universal, que fue campeona en toda su etapa de fútbol infantil y luego repetiría los éxitos en Sub 15 en el año 1997 y Sub 17 en el año 1999. De esa generación se destacaban: Piero Sacco, el arquero Jorge Bermúdez, Rudi Choca y el hoy árbitro internacional Esteban Ostojich.

CANTERA TRICOLOR / En el año 2000 Víctor Perdomo, comienza un exitoso ciclo en las formativas de Campana en lo que refiere a cantidad de títulos pero también al surgimiento de distintas figuras. Por ese entonces también había un gran trabajo de William Jalil en cuanto a captación de jugadores en el fútbol infantil.

El primer título a nivel de formativas en Campana llegó en el año 2001 y fue en Sub 17, un equipo que contaba en sus filas entre otros con Luciano Acosta, Jorge Fernández (que ese mismo año anotaría un gol en la final de 1ª División) y Fabricio Barboza.

Dos años más tarde el tricolor lograría el doblete y ganaría el título en ambas categorías. En Sub 17 con un equipo que tendría varios nombres que luego jugaron y serían campeones también en 1ª División como: Darío Parodi, Leonardo Páez, Christian Osores, Gariney Rodríguez y otros de destacada actuación en el profesionalismo como Dany Tejera y Horacio Salaberry.

Por su parte ese equipo campeón de Sub 15 dos años más tarde también sería campeón de Sub 17 teniendo entre sus filas entre otros a: Gonzalo Pérez, Agustín Toledo, Andrés Guerra, Emanuel Perdomo, José Pablo Camacho y Bruno Arqueta. Algunos de estos nombres además serían campeones del Sur con la selección de San José dirigidos también por Víctor Perdomo.

Tras el alejamiento de Perdomo, Gerardo Gervasini es quien más veces ha ocupado su lugar aunque en diferentes ciclos también con algunos títulos logrados como el de la Sub 17 de 2009 o la Sub 15 de 2012 de donde surgieron futbolistas que han tenido continuidad en 1ª División este último tiempo como: Manuel Reyes, José Naya, Sandino Amado, Facundo Lapeira, Felipe Reyes o Pablo Rodríguez.

Más cercano en el tiempo, volvería a aparecer una camada de futbolistas que lograrían ser campeones en Sub 15 en el año 2015 y dos años más tardes repetirían en Sub 17. Allí aparecen nombres como los de: Ignacio Torena, Jostin Sanchez, Gianfranco Rodríguez, Facundo Correa y Luciano Reinoso entre otros.

Campana sin duda es uno de los equipos que mejor ha trabajo en formativas a lo largo de estos 24 años aunque también hay que decir que durante muchos años ese trabajo no tuvo una continuidad o no repercutió como debía a nivel de categoría mayores donde se seguía apostando a incorporar una excesiva cantidad de futbolistas foráneos. Si bien en algún pasaje de Perdomo o del propio Gervasini por 1ª División se intentó modificar eso, el cambio circunstancial en la política deportiva se dio a partir de la llegada de Alejandro Apud, donde a partir de allí el tricolor ha apostado casi de manera exclusiva a su cantera, logrando incluso el título en 2017.

LA 94/ Como mencionamos en los primeros párrafos de este artículo hay generaciones que quedan marcadas en su pasaje por formativas aunque luego no concreten a nivel de 1ª División. Una de ellas fue sin duda la Sub 15 de Juventud Unida de la temporada 2009.

En una campaña difícil de igualar, ese equipo que era dirigido por Mario Godoy y Antonio Hernández, arrasó con sus rivales obteniendo el Apertura y el Clausura de forma invicta habiendo ganado 19 de sus 20 partidos. Sin embargo de esa generación fueron muy pocos los que llegaron a 1ª División y mucho menos los que llegaron a consolidarse salvo el caso excepcional de Santiago Gáspari.

Pero el equipo verde tendría su mejor momento a nivel de formativas a partir de 2012 con el trabajo realizado por Pablo Bentancor, Luis Ferrari y Dardo Cardone. Ya al año siguiente, en 2013, el elenco verde definió tanto en Sub 15 como en Sub 17 y de ese trabajo surgieron varios de los valores que han sido protagonistas en los últimos años con el plantel principal como: Agustín Belarmino, Nahuel Urse, Leandro Perdomo, Agustín Guerra, Federico Ferrari, Agustín Burgos y Mauricio González.

MÁS EQUIPOS / Al margen de los ya mencionados más arriba, hay otros equipos que han dejado su huella en su pasaje por formativas. Más allá de lo que fue la 82, Universal tuvo otra generación que lograría el título en ambas categorías. La camada conformada entre otros por Mauricio Calero, Nicolás Fuentes, Sebastián Salazar, Andrés López o Héctor Britos, serían campeones en Sub 15 en la temporada 2002 y dos años más tarde repetirían en Sub 17. De esta generación también formaba parte Enrique Siviero quien hoy es el presidente del club albiverde.

San Lorenzo ha sido otro gran protagonista en formativas, definiendo en muchas ocasiones con Campana, sobre todo en esa primera década del siglo XXI. Una de las generaciones más destacadas fue la 89, que fuera vicecampeón de quinta y campeona de cuarta división. En esa camada de futbolistas aparecen: Nicolás Moreno, Martín Luaces, César Basilio, Nicolás Morán, Matías González, Germán Santesteban, Jairo Demora y Mathías Pérez. Muchos de estos futbolistas además fueron campeones del Sur y vicecampeones del interior a nivel de Sub 17 y formaron parte de aquel San Lorenzo que ganó el Apertura 2007 y la temporada 2009 a nivel de 1ª División.

Por supuesto que también merece un destaque lo que fue la generación 99 de Nacional, brillantes campeones tanto en Sub 15 en el año 2014 como en Sub 17 en 2016. Un plantel conformado entre otros por Bruno Páez, Alejandro Gil, Agustín Díaz, Hugo Mallada, Bruno Rodríguez, Becker Hernández, muchos de los cuales serían vicecampeones del Interior con la selección de San José a nivel de Sub 15.

Algunos de los nombrados ya en 2017 pasaron a ser titulares en 1ª División obteniendo el Apertura y perdiendo luego la final anual ante Campana.

También del 99 hay una muy buena generación de Independiente, muchos de los cuales hoy conforman el plantel titular del equipo de Puntas de Valdez. Enzo García comandó esa generación desde las categorías infantiles y las acompañó en su proceso por las distintas categorías.

En los últimos tiempos a través del trabajo de Duilio Rodríguez, Río Negro se posicionó como el gran protagonista de formativas logrando varios títulos, inclusive en la temporada 2013 logró meter doblete al ganar ambas categorías. Sin embargo no son muchos los futbolistas que de esos años han lograron afianzarse en el primer equipo por estos tiempos.

SUB 23 / Seguramente en la idea inicial la categoría Sub 23 fue que hiciera de nexo en ese pasaje de formativas y la 1ª División y que el mismo no fuera tan traumático.

Sin embargo con el paso del tiempo, su campeonato ha ido perdiendo interés. El año pasado se resolvió llevar a la misma a Sub 21.

Esta categoría siempre jugó como preliminar del partido de mayores. Solo en una ocasión salió de ese incómodo horario y fue en la temporada 2007 cuando pasó a jugarse los sábados por la tarde.

Campana tiene el récord, difícil de igualar, de haber ganado nueve títulos de forma consecutiva, entre el 2005 y el 2013. En ese lapso fueron muchos los futbolistas y también los entrenadores que pasaron, sin embargo el tricolor a fin de año era el que festejaba. Quizás el título más recordado sea el de 2006 cuando venció en la final a su tradicional rival Juventud Unida 2 a 0. Antes de esta racha, Campana había sido campeón por primera vez en 2002 dirigido técnicamente por Wilson Ramos.

La racha de títulos consecutivos del tricolor se rompió en 2014 cuando Central lo derrotó en la final por penales. Campana volvería a ser campeón en 2018.

El último campeón ya en formato Sub 21 fue San Lorenzo.

RESUMEN DE CAMPEONES:

En Sub 15: Central 6 títulos, Campana 5, San Lorenzo 3, Río Negro 4, Universal 2, Juventud U. 1, Nacional 1, Treinta y Tres 1, River Plate 1

En Sub 17: Campana 5 títulos, Central 5, Universal 5, Río Negro 4, San Lorenzo 4, Nacional 1

En Sub 23: Campana 11 títulos, Central 5, San Lorenzo 3, Río Negro 3, (sin información de las temporadas 1996 y 1998)

Escribe: Marcos A. Soto