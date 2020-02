Una carrera distinta

Con 620 participantes se llevó a cabo este domingo una nueva edición del Mountain Bike Parejas de Kiyú, un ya clásico evento que se ha transformado en la prueba con más corredores en todo el país.

Este año en evento llevaba el nombre de 5º Desafío en Parejas Gran Premio Semari-Bianchi y tenía un recorrido de 38 kilómetros recorriendo todo el balneario. Si bien la prueba comenzó en horas de la mañana del domingo, muchas delegaciones aprovechan la oportunidad para arribar días antes y así conocer y poder disfrutar del principal balneario del departamento. Además de venir corredores de variados puntos del país, en esta oportunidad también se hicieron presentes seis brasileños.

Ricardo Choca integrante del grupo MTB Kiyú, organizador del evento, quedó muy conforme con lo que fue esta nueva edición del Desafío en Parejas a la que catalogó de “espectacular”, y contó que ya el viernes debieron cerrar las inscripciones porque ya habían llegado a los 600 participantes. Según Choca “esa ya es una cifra muy abultada y nosotros estamos preparados para esa cantidad y no conviene arriesgar a sumar más gente porque podes quedarte escaso en todo lo que tenes que brindarle al corredor”.

Igualmente con 620 participantes superaron a la edición 2019 donde el número fue de 612 corredores.

Si bien este evento se ha convertido ya en todo un clásico y su repercusión es muy buena, en este año en particular los organizadores no pensaban llegar a esa cifra de participantes “porque la verdad todas las carreras han bajado en número de participantes por distintos motivos, sin embargo el balneario Kiyú tiene su atractivo y eso suma y esta carrera es muy particular y eso suma también”.

Recodar que además de Choca, el grupo MTB Kiyú está conformado por Mario Lapelle, Javier Curbelo y Holber Tulipán. Este grupo agradece a todos los distintos colaboradores del evento así como también a los sponsors y comercios que apoyaron al mismo.

LA CARRERA | Más allá de la parte competitiva que siempre está presente, esta es una carrera en la que muchos participantes aprovechan para disfrutar junto a sus hijos, sus parejas, otros integrantes de la familia o con amigos. No hay un ganador general sino que la carrera está dividida en distintas categorías y reciben premio los cinco primero de cada una de ellas. Las categorías se dividen de acuerdo a las edades de ambos participantes sumadas entre sí, mientras que en los casos de Padre e Hijo Tanden y Padre e Hijo menor, el niño no puede superar los 12 años. Vale destacar que en estas dos últimas categorías mencionadas el recorrido es de 16 km.

A continuación compartimos los ganadores de cada categoría extraídos de la web en cronomtb.uy, empresa encargada del cronometraje electrónico del evento.

RESULTADOS

PAREJAS DAMAS

-59 años

1ª Stefañie Barrios – Victoria Morini

60 a 79 años

1ª Florencia Pandolfi – Gabriela Aquino

80 A 99 Años

1ª Virginia Da Luz – Elena Gonzatto

+100 Años

1ª Mireya Estévez – María Estévez

PAREJAS

Padre e hijo menores

1º Richard Videla – Bruno Videla

Padre e Hijo Tanden

1º Jorge Sánchez – Lautaro Sánchez

Padre e Hijo Libre

1º Stefano Uran – Wiston Uran

PAREJAS MIXTAS

-59 años

1º Gustavo Martínez – Mariana González

60 a 79 Años

1º Martín Martínez – Anahí Paiva

80 a 99 Años

1º Ignacio Quiroga – Verónica Quiroga

+100 Años

Julio Silveira – Yenny Silva

PAREJAS CABALLEROS

-59 años

1º Luis Castrillo – Roderyck Asconeguy

60 a 79 Años

1º Diego Fernández – Daniel Aguiar

80 a 99 Años

Marcos Martínez – Marcelo Gopar

+100 Años

Jorge Pedrouzo – Jorge Vidart