Trabajadores de Centros MEC a días de terminar sus contratos siguen sin recibir señales claras; hay silencio de autoridades de Cultura

Las 127 localidades de todo el país en las que funcionaron hasta comienzos de este año 2020 los Centros MEC se mantienen en la incertidumbre respecto al futuro de, en muchos casos, la única presencia del Ministerio de Educación y Cultura en los territorios. Al mismo tiempo, la situación es más angustiante aún para los cerca de 300 trabajadores que dicen que están recibiendo mensajes contradictorios desde las autoridades de la Dirección Nacional de Cultura.

En un comunicado emitido el pasado lunes 3 de agosto, la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura (ATEC), hizo público “su repudio ante el manejo desprolijo y carente de respeto por parte de las autoridades del MEC en relación a los vínculos laborales de quienes mantenían contratos que vencen el próximo 3 de setiembre”.

El gremio agrega que el 30 de julio se comunicaron desde “la Dirección Nacional de Cultura con las personas que estaban en dicha situación solicitando el envío de la documentación necesaria para la re contratación por dos años” pero ese mismo lunes 3 de agosto se les “notificó vía e-mail que no serían recontratadas/os”.

Continúa ATEC explicando que desde la gremial “se alertó reiteradamente a las autoridades de la urgencia de los tiempos frente a la posible caída de contratos, realizan dicho pedido al borde de no contar con los tiempos administrativos, pero aún así dicha documentación fue enviada en tiempo y forma” por los trabajadores.

Más adelante dice el comunicado que “en reuniones virtuales mantenidas en las semanas anteriores con diferentes coordinadoras y coordinadores de Centros MEC tanto la directora Nacional de Cultura Mariana Wainstein como el asesor Juan Carlos Barreto manifestaron que se daría continuidad laboral a dichos vínculos”.

Ante esta situación, la Base Centros MEC de ATEC se pregunta “¿En qué términos se realizaron las evaluaciones? ¿Quiénes asumen la responsabilidad del destrato a las y los trabajadora/es? ¿Aún cuestionan el uso del término desmantelamiento con las acciones de reestructura de hecho que están realizando sin importarles el bienestar y la justa comunicación a las y los trabajadora/es?”.

SILENCIO | La Semana ha intentado mantener un diálogo con la directora de Cultura Mariana Wainstein, llaman do tanto a su teléfono personal como a su Secretaría y aún estamos a la espera de una respuesta. También nos comunicamos con Juan Carlos Barreto para recabar su opinión sobre el futuro de Centros ME, pero el funcionario prefirió que fuese Wainstein quien respondiera al respecto, comprometiéndose a gestionar el contacto, algo que hasta este lunes 10 de agosto no había ocurrido.

Se hace necesaria una voz oficial sobre este tema, que además de la angustiante situación para cientos de trabajadora/es significa para muchas poblaciones también el acceso a políticas necesarias de formación y capacitación, en particular en estos momentos de incertidumbre laboral como los que atraviesa el país. Sería deseable que se comunicara con claridad cuál es el proyecto a realizar de ahora en más, algo que hasta ahora no ha ocurrido.

El gremio denuncia el progresivo desmantelamiento de los Centros MEC desde el mismo comienzo del presente período de gobierno, tras la asunción de las nuevas autoridades del MEC, entre los que no se contaba con un Director de la División Centros MEC. Desde allí en más los funcionarios han denunciado que se les prohibió usar todas las vías de comunicación que tenían los centros, en tanto –más allá de la pandemia-, no ha habido desde entonces más actividades o eventos con el sello Centros MEC.

En Ciudad del Plata, por ejemplo, el proyecto Articulación y Descentralización Cultural, tuvo hasta el año pasado la co-organización de Centros MEC y este año solo figura la Intendencia. El Centro MEC de Libertad está semi desmantelado y sus equipos informáticos, apilados.

Por Jorge Gambetta.