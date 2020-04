Tiempo de “turismo casero”; bajadas en balnearios están cerradas

Aquel dicho tan mentado de que en Uruguay “el año empieza cuando pase el último ciclista” este año tendrá una histórica excepción y la actividad comenzará a retomarse cuando sane el último infectado y para eso pasará seguramente algún tiempo más.

Resulta al menos muy extraño ver algunos spots publicitarios desde el propio Ministerio de Turismo recomendando no salir de casa en esta semana; las autoridades en todos los niveles y por todo el país pretenden que la población acate las exhortaciones a respetar el aislamiento social como forma de prevenir la propagación del coronavirus a niveles que puedan saturar los sistemas sanitarios.

SAN JOSÉ| Respecto a esta situación el subdirector Departamental de Turismo Eduardo Rapetti, contó que “estamos desarmando todo lo que teníamos armado” y agregó que “la idea es hacer las mínimas declaraciones posibles, ya que hay una estrategia de comunicación en estas circunstancias y buscamos priorizar las declaraciones a través de Cecoed, según los protocolos de los Sistemas de Emergencia porque queremos evitar múltiples versiones y atenernos a la comunicación oficial de los organismos competentes”.

Rapetti se remitió a lo expresado en el Comunicado emitido por la Oficina de Turismo del Gobierno Departamental bajo el título “En Semana de Turismo, un solo destino: la salud de todos” en el cual se invita a cumplir con las medidas y exhortaciones en favor del “Plan de Emergencia COVID 19” liderado por la Presidencia de la República a través del Sistema Nacional de Emergencia (SINAE).

El comunicado reconoce que para los trabajadores y emprendedores del Sector Turismo “resulta muy difícil y contradictorio promover acciones que no inspiren a visitar nuestros destinos, para disfrutar en familia y entre amigos de los atractivos, servicios y productos turísticos que nuestro departamento brinda durante todo el año y en especial en esta semana, pero es evidente que la prioridad nacional y departamental en estas circunstancias, es la salud pública y la efectividad de las medidas adoptadas para disminuir los avances de la epidemia mundial generada por el Coronavirus COVID 19”.

DIFICULTADES| Rapetti sin embargo dijo que “desde el mes de enero veníamos hablando porque venimos de tres temporadas negativas. Sobre las dificultades del sector hotelero, ya lo veníamos considerando con las autoridades salientes, porque la diferencia cambiaria con Argentina hacía que las ofertas de ellos resultaran muy tentadoras para nuestro público, también lo hemos hablado a nivel de la Región Centro Sur con los responsables de Turismo de Colonia, Flores, Florida, Durazno y San José y analizábamos el perfil de los visitantes, en particular para los del Área Metropolitana les resultaba más barato cualquier oferta de Colonia Express o Buquebús para ir a Buenos Aires que las ofertas que podíamos tener acá”.

En cuanto al surgimiento de la pandemia, Rapetti dijo que “nos pasa más o menos lo mismo que veíamos en otros destinos del mundo, sea en China como en Europa, es decir que veíamos venir el tsunami y había que ver cuáles serían nuestras estrategias y lo que sí puedo hablar es sobre lo que estamos haciendo, futurología no puedo hacer”.

En tal sentido el jerarca expresó que cuando se declaró la emergencia “teníamos previsto con la Región Centro Sur una promoción el 14 y 15 de marzo en el Mercado Agrícola de Montevideo, en simultáneo con la Fiesta de la Uva y el Vino en Rodríguez, allí hubo que reprogramar, teníamos algunas pautas contratadas con medios nacionales, pero continuamos trabajando con los cierres de los proyectos, como el que hay en Kiyú de PPD con el CIRAT en el que seguimos trabajando, porque de alguna manera esos proyectos que tienen componentes de capacitación podemos seguir trabajando a distancia, se han reprogramado fechas, en esa línea estamos participando desde la Oficina de Turismo”.

CONTINUIDAD| Rapetti expresó además que “no queremos discontinuar nuestra línea de trabajo” a pesar de que la prioridad hoy es la emergencia sanitaria, “por ejemplo estamos hablando con tres colectivos de artesanos, generando talleres para diversificar los servicios que puedan prestar desde el punto de vista turístico, en lo que hace a la información turística, en esos temas hay muchas horas de trabajo y procesos asociativos que no queremos perder”.

El funcionario dijo que para “seguir trabajando en todos esos puntos estamos apelando al uso de las nuevas tecnologías, respetando las medidas vigentes, con encuentros a distancia, del mismo modo lo estamos haciendo con la Región Centro Sur, en lo que tiene que ver con las estrategias de redes sociales por ejemplo, hay un trabajo de las cinco intendencias que tiene que ver con la necesidad de profesionalizar la gestión de nuestras redes sociales, que es muy claro que no las estamos utilizando ni en un cinco o diez por ciento de su potencial”.

Rapetti dijo que en esta Semana de Turismo, “un poco en el sentido que manifestó el Poder Ejecutivo, apostamos a la responsabilidad de todas las partes para disminuir la movilidad para detener el avance de la epidemia, no es fácil decirle a alguien “ahora no vengas”, el turismo responsable, que es una línea con la que nosotros trabajamos y tiene conceptos muy claros, pero en general estamos acostumbrados al turismo de sol y playa, donde a veces encontramos servicios desbordados, servicios que a veces tampoco reúnen los mínimos sanitarios que tendríamos que tener”.

RESPONSABILIDAD| El jerarca agregó que el concepto de turismo responsable “hace años que lo venimos trabajando y marcará un poco el rumbo hacia el futuro. El concepto tiene que ver con los consumos responsables, con las economías circulares, y hay que trabajar sobre esa base para no estar expuestos a algunas situaciones, porque si yo tengo la sintomatología de determinada enfermedad como turista responsable no debería andar exponiendo a los demás y no tendría que tomar ciertas actitudes para con el tránsito”.

Rapetti dijo que “lo que nos tiene por estas horas muy ocupados es la salud económica de los emprendimientos turísticos, estamos en contacto con el Ministerio analizando situaciones, porque en realidad, quizás para un departamento como el nuestro que no tiene tanta hotelería de pronto no sea tan evidente, pero si uno ve que de los más de cincuenta hoteles de Colonia del Sacramento sólo seis quedaron abiertos, algunos mandaron su personal al Seguro de Paro pero otros incluso piensan en cerrar definitivamente”.

En ese contexto Rapetti expresó que “hay que ver de qué forma podemos preparar al sector para una nueva etapa y si bien nos preocupa todo el sistema, en realidad nos preocupan los pequeños y medianos emprendimientos familiares, para eso estamos en contacto con la región y en línea directa con el Ministerio”.

ACATAMIENTO| En cuanto al panorama a futuro, el funcionario dijo que “indudablemente ante un mundo en el que se caen empresas aéreas y que todo se está reordenando, donde nadie tiene idea de cuándo y cómo saldremos de esta situación, estamos sí un tanto estresados, seguramente no como el personal de la salud que son nuestros primeros gladiadores en esta emergencia, o quienes desde los gobiernos municipales y de las organizaciones sociales que están haciendo un trabajo enorme de contención social, pero nosotros tenemos ahora que desarmar todo lo que estaba armado, hay que reprogramar en un escenario de incertidumbre que además depende de una variable que es cómo nosotros nos comportemos en este momento”.

Precisamente sobre el nivel de acatamiento social a las exhortaciones de las autoridades en el departamento, Rapetti dijo que “la información que tengo es extraoficial, a través de los grupos de comunicación en redes sociales, creo que salvo alguna situación muy puntual el cumplimiento es importante, he escuchado voces en contrario, he visto titulares de prensa sobre el escaso acatamiento, pero la crónica se hace desde la puerta del Mercado Municipal de San José y en el horario de 7 a 12 que es en el que funciona, entonces si al mismo tiempo escucho el informe de la Terminal Tres Cruces que dice que de 1800 servicios diarios salieron sólo 200 y en su mayoría con un 40 o 50% de ocupación, por eso, en general, lo que estamos percibiendo de los datos que recibimos desde los distintos lugares, es que hay un acatamiento y la gente se está moviendo lo menos posible. Se cerraron los campings, puede haber casos muy puntuales, para los que quizás corresponda que los vecinos den aviso a las autoridades policiales o de prefectura, pero las excepciones nunca pueden tomarse como la norma. Seguramente la noticia de 28 surfistas tiene impacto, pero si considero 600 kilómetros de costa no me puedo centrar en esa excepción”.

Por Jorge Gambetta.