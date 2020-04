SUNCA realiza seguimiento del regreso al trabajo en la construcción

En San José, normal fue la primera semana de trabajo en la construcción, luego de la paralización de casi tres semanas que tuvo el sector por causa de la aparición de los primeros casos de coronavirus en el país, según lo informado por el dirigente del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA), Héctor Suárez.

En general en el país, el retorno al trabajo fue normal, más allá de algún inconveniente en una obra en Montevideo y la paralización de otra en Punta del Este (allí había problemas de financiación), y San José no fue la excepción, según lo contado por Suárez. El dirigente contó a La Semana que desde el lunes 13 hasta el viernes estuvieron realizando asambleas en todas las obras en proceso en el departamento. “Todavía no hemos visitado a todas porque hay unas cuantas obras en el departamento”, dijo Suárez respecto a la recorrida que realizan.

Luego respondió que “en algunas más y en otras menos” se ha logrado aplicar los protocolos establecidos entre empleadores, gobierno y sindicato, para el regreso al trabajo. “Sobre la marcha se tuvo que corregir en algunas obras, cuestiones que tienen que ver con que se iba a comenzar las tareas sin los tapabocas necesarios y sin guantes, no cumpliendo con las condiciones que habíamos planteado como fundamentales”, añadió Suárez.

El sindicato, dijo Héctor Suárez, ha “ido visitando los centros de trabajo, ayudando en asambleas a que los trabajadores entendieran la necesidad de aplicar el protocolo y ser parte del mismo”, porque “de nada vale que vayamos, que le reclamemos a las empresas todos los elementos -jabón, agua potable, toallas descartables, los elementos de desinfección para los lugares comunes como baños o vestuarios-, si después los trabajadores no somos parte de ese compromiso. Eso es lo que tratamos de concientizar al conjunto de los trabajadores en las recorridas”.

CONTROLES | Suárez explicó que el sindicato ha visto que “se va aplicando el protocolo, aunque aclaró que “estamos en una etapa donde va a ser prácticamente cotidiano el control del cumplimiento del protocolo establecido. Se empezó a andar, no hubo ninguna obra paralizada por la no aplicación del protocolo, como mucho se podrá haber retrasado el comienzo de algún trabajo en particular, pero se corrigió y se retomaron las tareas”.

El dirigente del SUNCA entiende que el control del sindicato tendrá que ser “permanente”, porque siguen entendiendo que no están dadas las condiciones para el retorno a las obras, “ya que no estamos ante el declive de la expansión del virus, sino que al contrario, se prevé que no hemos llegado al pico ni mucho menos. Seguimos creyendo que no están dadas las condiciones para volcar 45 mil trabajadores a la industria y otro número similar de puestos de trabajo indirectos, proveedores de la industria, pero igual salimos a trabajar”.

“Nosotros vamos a seguir en esa tarea de recorrer las obras, viendo que todos los elementos del protocolo se cumplan y donde constatemos irregularidades, también tenemos herramientas para que se aplique lo que entendemos podemos accionar para corregir. Seguiremos monitoreando la situación y donde no estén dadas las condiciones se detendrá la tarea”, expresó el dirigente del SUNCA en el departamento.

1º DE MAYO | Consultado como dirigente de la Intersindical San José del PIT-CNT, respecto a si ya hay definición respecto a cómo se movilizarán en San José en el particular Día de los Trabajadores que vivirá el mundo el próximo 1º de mayo, Suárez dijo que aún no hay nada definido, porque “lo que estamos tratando de coordinar ahora es el tema de las ollas populares en Ciudad del Plata. El tema del 1º va a surgir en la próxima reunión, sobre todo porque hay que ver cómo se sintoniza con lo que resuelva la central (el PIT-CNT a nivel nacional). Una vez que sepamos cómo se realiza la actividad central, veremos nosotros”.

Por Javier Perdomo.