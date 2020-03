Sociedad Anónima ya piensa en la prueba de admisión para el carnaval de 2021

Hemos comentado en ediciones anteriores que la actuación de Sociedad Anónima en el Concurso del Teatro de Verano no colmó las expectativas que el público podía tener con uno de los máximos animadores de la categoría Humoristas. Sin embargo para Carlos Barceló existieron algunos elementos que no tienen necesariamente que ver con lo artístico. “Fuimos demasiado críticos con la administración” dijo el responsable del conjunto de humoristas maragato.

ENSEÑANZAS| Barceló dijo que “ha sido un Carnaval para aprender sin dudas, tuvimos algunas situaciones que no esperábamos, de la mano de la sorpresa hay que aprovechar para aprender y para mejorar cosas” y agregó que “tuvimos una Primera Rueda que no nos gustó, donde no pudimos reaccionar a algunos problemas técnicos que nos afectaron muchísimo”.

En ese sentido, explicó que “estuvimos 35 minutos sin retorno, sin escucharnos, había un fondo de ruido constante y en lugar de disfrutar la actuación empezamos a poner energía pero cuando la gente se reía pisábamos risas y aplausos y eso se reflejó en una mala actuación”.

Sin embargo Barceló dijo que “en los tablados salía muy linda y confiábamos que la Segunda Rueda iba a ser muy buena y en los hechos fue buenísima, pero extrañamente el puntaje global, si bien esperábamos que pudiera sacarnos de la pelea por el primer premio, creo que se nos castigó excesivamente por la primera pasada, eso nos hace aprender que debemos llegar a la Primera Rueda con el espectáculo al máximo como para pegar primero y asegurar el tiro”.

CONSECUENCIAS| El no pasaje a la Liguilla le significó a Sociedad Anónima no tener más contrataciones en los tablados. “Hasta la Segunda Rueda éramos el segundo conjunto en número de tablados, veníamos con 80 y después no tuvimos ninguna contratación más”, contó.

Entre las explicaciones, Barceló dijo que “sabemos que fuimos muy críticos con la organización del Carnaval y que eso podía tener su precio, esto es como en el fútbol, si uno va a jugar con Brasil en Brasil sabe que debe cuidarse más y no nos cuidamos, eso es parte del juego y no somos novatos en esto”.

Barceló dijo que “me pone muy contento que hayan ganado Los Choby’s, porque hay gente a la que le tenemos mucho cariño, gente respetuosa con los demás humoristas, pero tampoco fue el mejor año de Los Choby’s y si repasamos la categoría Cyranos tampoco tuvo su mejor año, creo sí que fue un año muy parejo de Humoristas”.

CHOQUE| En cuanto a los enfrentamientos con la organización, el humorista maragato dijo además que “hubo cosas que no estuvieron buenas, desde la administración se cortó el diálogo con los carnavaleros y me refiero a todos los integrantes de Daecpu, a todos los grupos, hicimos algunos cambios reglamentarios y cambio de jurados que luego la administración no los respetó y tomó decisiones unilaterales desconociendo una quincena de reuniones de los carnavaleros y tomando en algunos casos decisiones totalmente en contrario a lo que le planteamos”.

Como ejemplo Barceló dijo que “en el pasaje a la Segunda Ronda los carnavaleros habíamos dicho que todos los que tuviesen un buen espectáculo pasaran a la Segunda Ronda, pero la Intendencia resolvió que no pasaran cuatro murgas y un humorista, pero lo que habíamos planteado era que si se tenía nivel pasaban todos, en cambio se obligó al Jurado a eliminar cinco conjuntos”.

En el mismo sentido Barceló agregó que los carnavaleros habían determinado por voto unánime que se cambiaran tres jurados y “la recomendación para algunos otros, ¿qué hizo la Intendencia? Todo lo contrario, dejamos los que ustedes quieren pero nosotros vamos a dejar los tres que ustedes no quieren y mantuvieron a los tres que tenían voto por unanimidad en contra”.

En este sentido, Barceló dijo que “nosotros fuimos muy críticos con esas actitudes, cuando en nuestro espectáculo entra un vecino que se parece mucho a Manini, también entra un personaje que dice ‘aquí está la administración’ y todas las frases que dice ese personaje son frases que nos dijo a los carnavaleros el Gerente de Eventos de la Intendencia, el ‘Turco’ Reyes”.

Por ese motivo Barceló admitió que “sabíamos que estábamos molestando con nuestras opiniones en relación a sus decisiones y me parece importante separar los tantos, nosotros tuvimos una primera ronda floja, ahora nos preguntamos por qué pagamos tan caro esa primera pasada”.

A FUTURO| Respecto al próximo año, Barceló dijo que “ya se está armando y sabemos que no podemos dar chances en la Prueba de Admisión para que nos dejen afuera, porque eso puede pasar, porque si hicimos una primera actuación de 6-7 no me podés poner 4, pero pasó y nos salió carísima, porque no la pagamos en una rueda sino en el puntaje de las dos”.

Barceló aclaró que “no estoy diciendo que marchamos por los problemas que podamos tener con la Intendencia, que están dados hace dos o tres años, nosotros estamos en el lugar que estamos porque tuvimos una mala primera ronda, que quizás pagamos más caro de lo que correspondía, pero efectivamente tuvimos una mala primera ronda”.

El humorista agregó que “para la segunda ronda mejoramos mucho pero creo que los goles que hicimos no se tuvieron en cuenta”.

Barceló dijo que “seguiremos diciendo lo que tenemos para decir, pero aprendimos que tal vez debamos ajustar el lenguaje o las formas, tendremos que ajustar algunos elementos técnicos para el año que viene, en ese sentido estamos haciendo un diseño que se irá madurando en el trabajo del año con otros proyectos que nos permitirá hacer avanzar las ideas e irlas probando”.

Finalmente Barceló dijo que “algo que nos parece importante de lo que dejó como aprendizaje este año es que parece que en carnaval le podemos pegar a Manini pero no a la administración, ese también es un aprendizaje, le podemos pegar a Lacalle pero no a la administración”.

Por Jorge Gambetta.