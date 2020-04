Sin fisuras, el sistema político de San José, respaldó el cambio de fecha para las departamentales

Candidatos a la Intendencia de San José vieron con buenos ojos el aplazamiento de las elecciones departamentales y municipales que estaba previsto se celebraran el 10 de mayo de este año. La instancia electoral se vio obstaculizada debido a la situación de “emergencia sanitaria” declarada el pasado 13 de marzo pasado, tras la aparición del primer caso de coronavirus (Covid-19). Ante la imposibilidad de realizar actividad política y ya que no se sabe en qué fase estaría la pandemia en ese mes, se iniciaron contactos entre los partidos políticos, que en acuerdo con la Corte Electoral, presentaron un proyecto de ley para cambiar la fecha del acto eleccionario.

Con 89 votos a favor y 1 en contra -el del representante Eduardo Lust de Cabildo Abierto-, la Cámara de Diputados aprobó el jueves pasado el proyecto que, el miércoles y por unanimidad, había aprobado el Senado.

Respecto a la ley aprobada, el senador nacionalista Carlos Daniel Camy, reconoció que se trató de una ley “muy discutida” pero que hubo “un consenso de todos los partidos políticos”, teniendo en cuenta que se trataría de algo “impensable” convocar “una instancia que va a movilizar a más de dos millones de personas” en todo el país en el marco de las medidas que promueven el aislamiento social para evitar la propagación del virus.

Sin embargo, Camy reconoció que no fue fácil resolver la “situación constitucional y legal” para lograr ese aplazamiento y que finalmente “se ha concluido en esta ley que lo que hace es facultar a la Corte Electoral que para que una mayoría especial que establece el artículo 327, determine el corrimiento de la elección que no puede ser más allá del 4 de octubre”, dijo.

El legislador agregó que esta resolución “origina dos cosas: que las autoridades que van a ser electas, van a asumir 60 días después como establece la Constitución de la República y que a los intendentes, alcaldes, concejales y ediles actuales se les prórroga el plazo hasta que en el mes de diciembre cambien las autoridades”

VISTO BUENO | En este marco, candidatos a la Intendencia de San José dieron a conocer su beneplácito por la resolución adoptada, reconociendo que se trata de una medida “sensata”, teniendo en cuenta las actuales circunstancias.

“Me parece que es lo sensato, es lo que lo que precisamos todos, porque por un lado estamos diciendo del aislamiento, de cuidarnos y cuidar la salud y no podemos ir a hacer una elección el día 10 de mayo, o sea me parece que es de sentido común”, opinó el candidato del Partido Colorado, Alfredo “Nito” Lago.

A su vez, Lago comentó que en su caso aspira a que se establezca que a partir de ahora en adelante las elecciones departamentales y municipales se celebren en octubre: “A mí me encantaría que se pudiera hacer dos cosas, una es fijar que de aquí en adelante, que sea siempre en octubre, pues una mejor fecha desde el punto de vista climático puede llegar a ser frio pero nunca igual que en invierno. Y lo otro, darle más libertad y representatividad en lo que es a los gobiernos departamentales y a los edilatos”, sostuvo.

En tal sentido, el aspirante a la titularidad del Ejecutivo explicó que con ello se refiere a “que sea realmente proporcional, que dé la oportunidad de una segunda vuelta, son aspiraciones que comento porque me parece que es importante darle más libertad a la gente de poder elegir y que realmente termine votando o decidiendo lo que realmente votó”, argumentó.

OBJETIVO SALUD | Por su parte, la candidata por el Frente Amplio María Noel Battaglino, expresó estar “totalmente de acuerdo”, teniendo en cuenta que actualmente “el primer objetivo es cuidar la salud de la población”.

En tal sentido, Battaglino dijo que “las condiciones en las que vamos a estar en mayo no van a permitir que las elecciones se desarrollen correctamente. Tanto porque la Corte no va a poder disponer de los recursos necesarios (…), sino porque además, ese día se moviliza muchísima gente; hay estrecho contacto entre las personas, tanto las personas que trabajan en las mesas como la aglomeración de gente en las colas para votar, o sea, que las condiciones no son las adecuadas a la situación sanitaria, por lo tanto estoy totalmente de acuerdo en que se hayan aplazado”.

La candidata agregó que “indudablemente las expectativas en ese momento están centradas en la situación sanitaria y que esta situación que tanto nos preocupa se pueda resolver de la mejor forma y en el menor tiempo posible”.

Para ello consideró necesario que la población acate las medidas de aislamiento social “que en el mundo han demostrado que tiende a aplanar la curva de afectados, para que eso permita al sistema de salud absorber la demanda y brindar la asistencia necesaria a las personas que lo requieren. Esa es la principal expectativa que podemos tener en este momento”, indicó la Doctora quien opinó que actualmente “la población no está acatando de la forma que se esperaba que lo hiciera”.

Ante esa situación, Battaglino, opinó estar de acuerdo con que se tomen medidas “más drásticas, como una cuarentena obligatoria, por lo menos en estas semanas que tenemos por delante que son las más críticas”.

En ese marco, Battaglino exhortó a “extremar los esfuerzos por quedarnos en casa y dentro de las posibilidades de cada persona. Salir solo para lo imprescindible, buscar los alimentos y hacer las tareas esenciales”. No obstante, la candidata de la coalición de izquierda hizo una salvedad con aquellas personas que deben salir a la calle para generar sus ingresos diarios y que no tienen ningún sustento económico, “Indudablemente es esencial para ellos salir y creo que desde el Estado se debe dar las garantías o reforzar esa posibilidad económica para que esa persona pueda quedarse en su casa”, concluyó.

EN OTRA COSA | Desde el Partido Nacional, el candidato César Zunino, opinó que “es algo que había que hacerlo sí o sí”, ya que al igual que sus contrincantes consideró que es “imposible llevar adelante una campaña política con la situación sanitaria que estamos”, opinó.

Zunino recordó que teniendo en cuenta las exhortaciones hechas por parte de las autoridades nacionales, “sería imposible llevar adelante una campaña política. La gente no está tampoco para para pensar hoy o escuchar propuestas de los distintos candidatos y creo que una campaña se debe llevar adelante en el contacto con la gente en las reuniones, por lo cual estoy de acuerdo en el aplazamiento e incluso cuando se nos solicitó opinión, estuvimos de acuerdo en un aplazamiento”.

“Creemos que para la primavera, en setiembre/octubre vamos a estar en otra situación y por lo menos la gente va a poder escuchar los distintos candidatos para formular sus opiniones y poder votar en forma tranquila”, dijo el candidato nacionalista.

Con respecto a la situación departamental vinculada al acatamiento de la población, Zunino opinó que “la mayoría de la gente está escuchando y en cierta manera haciendo caso y acatando a lo que dice el gobierno y el Gobierno Departamental (…), creo que la mayoría el departamento hace caso, aunque siempre hay alguno que no lo hace”.

Comentó que hay algunos reclamos de vecinos vinculado a la realización de ferias que no están acatando las medidas sanitarias establecidas. “Hemos escuchado algunos reclamos de vecinos que en algunos lugares no está el control y como que es una medida injusta para algunos que venden ropa, vestimenta y que en algunos lados se controla más y en otros menos”.

Pese a ello, Zunino valoró en forma muy positiva la solidaridad del departamento, sobre todo la de aquellos vecinos que han colaborado para ayudar a los más vulnerables.

Por Katherine Martínez