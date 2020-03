Siempre vigente

Sin lugar a dudas que si habláramos de los mejores delanteros que ha tenido el fútbol de San José en los últimos 20 años la lista es larga. Pero también está claro que dentro de esa lista estaría el nombre de Santiago Jesús López Cardozo más conocido como “Chucarro”.

Hoy con 38 años y más de 200 goles oficiales, este jugador será una de las caras nuevas de Juventud Unida para esta temporada, siendo la camiseta número 13 que le tocará defender en su carrera en 1ª División si tenemos en cuenta clubes y selecciones.

Para este jugador la idea de algún día poder vestir la casaca verde siempre estuvo presente ya que tras su pasaje por Campana tiene muy buenos recuerdos de los clásicos libertenses a los que catalogó de grandiosos por la pasión con que se viven en la hinchada.

Y esa oportunidad finalmente llegó y según dijo el jugador “me agarra muy bien, con más edad pero contento” y agrega “soy una persona que ha entrenado toda la vida, sano, sin grandes lesiones”

Para su llegada al verde incidió mucho que Firpo fuera el entrenador, quien ya lo había dirigido en 2017 y 2018 en Cruz Real “ya el año pasado Martín me manifestó que su idea era contar conmigo este año para la Copa, pero yo en aquel momento le dije mejor esperáramos a ver como estaba físicamente porque llega un momento en que uno no quiere fallarle a las personas o las instituciones que confían en uno. El fútbol para uno ha sido un trabajo y siempre me gustó estar en buena forma para poder rendir”.

Finamente el acuerdo se dio y Santiago López, al menos por la Copa, jugará en Juventud Unida. Una vez finalizada la actuación del equipo verde “veremos si hay interés de Juventud de continuidad y lo evaluaremos”.

Luego de varios años sin integrar procesos de selecciones por decisión propia, este verano volvió a defender a San José Interior. Según el jugador “decidí ir a la selección porque uno no sabe cuándo se le va a terminar la carrera además anímicamente me vino bien” y aseguró estar arrepentido “de los años que renuncié”.

DE ARQUERO A GOLEADOR | Santiago López nació el 21 de noviembre de 1981 y su primer club en el baby fútbol fue Central. Tras un año en los decanos se marchó a San Lorenzo y allí completó su etapa infantil, pero más que haciendo goles, evitándolos, ya que por aquel entonces era golero.

Al llegar el pasaje a cancha grande decidió que quería dejar el arco y jugar de delantero como su padre, Walter César López, de quien además heredó el apodo de “Chucarro”.

En San Lorenzo solo había lugar para él en el arco por eso “con mi orgullo a cuestas me fui de la institución”. Recuerda hoy que en aquel momento tomó la decisión de nunca más jugar en San Lorenzo.

Universal fue su siguiente club y luego también tuvo un pasaje por Atlético San José en una promesa realizada ya que ese era el último club donde su padre había jugado.

El siguiente paso lo dio en el cuadro de su barrio y del cual se reconoce como hincha: Tito Borjas. Al principio López tenía la costumbre de hacer la pretemporada pero, quizás producto de su juventud, antes de comenzar la actividad dejaba de concurrir. Hasta que un día Daniel Núñez, el entrenador borjense por aquel entonces, le fue muy sincero “mirá Santiago, nosotros acá te precisamos pero si vos vas a arrancar y me vas a dejar como todos los años anteriores no quiero ni que arranques”, así que no le quedó otra que ponerse las pilas. Finalmente llegaría su debut y sus primeros goles en 1ª División en la temporada 2001, estando el equipo en la Divisional B.

Al año siguiente lo fue a buscar River Plate y la gente de Tito Borjas lo dejó ir sin problemas. Ante este hecho vuelve a recordar la palabra de Núñez “Santiago, la oportunidad que tengan los jugadores no se las voy a quitar, así que dale para adelante y sino aquí tenés las puertas abiertas siempre”.

Su agradecimiento y cariño a Tito Borjas siempre están presentes por eso en 2015 cuando el club estaba atravesando una crisis que ponía en duda su permanencia decidió ir unos meses a jugar allí. “El Club estaba atravesando un momento muy complicado y justo agarró la presidencia un compañero entonces le dije que contara conmigo para jugar y para arrimar algún jugador más”. Retirarse de la actividad futbolística en Tito Borjas es una posibilidad siempre presente en el jugador.

Además de los clubes antes mencionados, López en 1ª División también vistió las camisetas de: Río Negro, Universal, Oriental, Campana, Peñarol de Paso de las Piedras, Cruz Real, Rampla Jrs. de Colonia Damond, Nacional de San José y la de ambas Selecciones del departamento.

TOMARLO CON SERIEDAD | Al dialogar con Santiago López se puede desprender claramente que una de las claves para su vigencia fue el ser un profesional dentro del amateurismo. Si bien cuenta que nunca dejó de trabajar, reconoce que “mayormente las ganancias eran del fútbol”, y eso hoy le ha posibilitado tener cierta estabilidad económica. El jugador entiende que “el dirigente hace un gran esfuerzo por darte la posibilidad de que vos hagas lo que más te gusta, entonces si te paga vos tenés que responderle, cumplir en los entrenamientos y cuidarte para jugar al fútbol. Es el camino para poder triunfar”, sentencia.

Por supuesto que no siempre tuvo ese pensamiento. Años atrás siendo joven también tuvo sus complicaciones y entiende como un punto de inflexión muy importante en su carrera cuando le tocó ser dirigido por Emilio Monge en la selección de San José “él me habló mucho y por ahí fui agarrando la seriedad, valorando las cosas”.

Según el jugador “el fútbol ha cambiado, está mucho más rápido, pero lo que yo no veo hoy es la seriedad que había antes ni el respeto a la hora de entrenar, hay falta de compromiso más que nada”.

Al ser consultado sobre que otros entrenadores lo marcaron a lo largo de su carrera, López respondió: “tuve muchos técnicos, algunos trabajaban mucho, otros trabajaban poco pero siempre trate de tomar lo mejor de todos” y luego sí se animó a dar algún nombre “Martin Firpo creo que es un entrenador con un futuro bárbaro. Me tocó tenerlo en Cruz Real y la pasión con que lo vive es fabulosa”. También destacó a Eddy Bravo ya que es “una persona que le llega al jugador, un tipo compañero, que incluso hice un amistad bárbara” y además recordó a Ramón Doglio diciendo que “es un técnico que escucha mucho al jugador”.

Por su parte a la hora de destacar compañeros con los cuales se entendió mejor dentro del campo de juego el primero que se le vino a la mente fue el “Cabeza” Jorge Díaz. “Logramos una gran sociedad en cierto momento en Oriental, hicimos más de 30 goles entre los dos, un tipo con el cual jugábamos de memoria”, dijo. También recordó lo hecho junto a Matías Chacón en el Clausura 2011 en Campana y con Jony Valdez, primero en la selección y luego también en el tricolor de Libertad. A su vez destacó el haber tenido la oportunidad de compartir selección con jugadores como Fabián Verdino o Leonardo Moreira, tipos que según él “estaban un paso adelante”.

PENSAR EN EL FUTURO | En sus mejores momentos e inclusive hace poco tiempo atrás, a Santiago López le surgieron posibilidades ya sea del profesionalismo o mismo del exterior. Sin embargo las mismas nunca se concretaron.

Pero lejos de afligirse por eso, el futbolista es muy claro al respecto “yo siempre fui muy de mi familia y de mirar el futuro” y luego continuó diciendo que tuvo “varias oportunidades para irme, a veces no se dio por falta de suerte pero en otras el tema económico fue fundamental”. Para López “arriesgarte a irte sin plata no es fácil y conozco muchos jugadores que se van a esos lugares, les va mal y terminan pidiendo plata para venirse”.

En su opinión “son cosas que te van sucediendo en el camino pero tenés que evaluarlas bien porque a veces el jugador se apura a tomar decisiones que después las terminás pagando” y observa “hoy en día tengo mi laburo y sigo jugando al fútbol, me parece que no está mal”.

López tiene tres hijos: Melina de 17 años, Shoel quien el domingo cumplió 14 y Lorenzo de 4 años. En el caso de Melina juega en San Lorenzo mientras que Shoel pasó a la quinta división de Treinta y Tres. Si bien es una familia futbolera, él como padre manifiesta que “lo que más quiero es que estudien”.

Hoy, seguramente en sus últimos años en 1ª División, Santiago López pasa raya “tengo mi familia, tengo un techo y mil amigos, adonde vaya tengo un teléfono para llamar y eso es fundamental. Terminar tu carrera y tener con quien comer un asado, significa que vos en tu carrera no fuiste una mala persona”.

LOS GOLES DE LÓPEZ

Clubes Goles

Tito Borjas 14

River Plate 40

Río Negro 9

Universal 9

Oriental 25

Campana 42

Peñarol 32

Cruz Real 16

Rampla Jrs. 10

Nacional 5

Sel. San José Capital 8

Se. San José Interior 4

Total 214

Resumen por torneos

Liga Mayor de San José 128

Liga de Ecilda Paullier 52

Copa de Clubes 22

Copa de Selecciones 12

Títulos

Clausura 2005 (Río Negro)

Clausura 2010 (Campana)

Clausura 2011(Campana)

Apertura 2013 (River Plate)

Torneo Preparación 2016 (Peñarol)

Torneo del Sur 2009 (San José Capital)*

*Luego de haber obtenido el título y recibido la copa, San José debió devolverla tras el fallo del Tribunal de Alzada de OFI favorable a Durazno.

OTROS DATOS

Goles

El club que más ha sufrido a Santiago López a lo largo de estos años es Nacional a quien el jugador le anotó 16 goles, uno más que San Lorenzo a quién le convirtió 15 y completa el podio Tito Borjas con 13 goles recibidos. En la lista de los equipos a los cuales López le anotó 10 o más goles también aparecen: Río Negro 12, San Rafael 12, Universal 10, Oriental 10, Juventud U. 10 y Huracán de Juncal 10.

Clásicos

En la entrevista López destacó la pasión con la que se viven los clásicos de Libertad.

Este año está la posibilidad de que nuevamente Juventud Unida y Campana se crucen por Copa de Clubes lo que le daría la chance de vivirlo en la vereda de enfrente. Con la camiseta de Campana “Chucarro” jugó 8 clásicos oficiales con dos victorias, un empate y cinco derrotas. En lo personal logró anotar seis goles teniendo como recordada actuación la del 21 de noviembre de 2010 por el Torneo Clausura. Ese día que coincidió con su cumpleaños número 29, López marcó tres goles para el triunfo clásico tricolor 3 a 1.

Escribe: Marcos A. Soto