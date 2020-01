Según César Zunino, “Carlos Daniel Camy no quería ser candidato” a la Intendencia

La Convención Departamental del Partido Nacional terminó con una determinación sorpresiva, aunque también se podría decir esperable, luego de conocerse la decisión del ex intendente Juan Chiruchi de no ser candidato, a 24 horas de realizarse la instancia prevista en la Constitución de la República para que los partidos políticos designen sus candidatos a las comunas. A la ya conocida candidatura de Ana María Bentaberri por el “Sumate”, se sumó la del productor lechero César Zunino, por el “Herrerismo Unido”, quedando sin candidato Alianza Por San José de Carlos Daniel Camy, el segundo sector en votos del partido.

El ahora candidato, con solo tres convencionales, llegó a un acuerdo con el oficialismo departamental que le “prestó” 20 convencionales para que pudiera llegar al porcentaje de representantes para ser designado candidato a Jefe Comunal. Esto ocurrió luego de casi 24 horas de intensa negociación, en la que procuraron que Alianza tuviera su candidatura, algo que finalmente no ocurrió.

El ahora candidato por el “Herrerismo Unido”, contó a La Semana cómo vivió el proceso que lo llevó a ser candidato a la Intendencia de San José. “Nosotros en las internas de junio 2019 trabajamos dentro de Alianza por San José con una lista que claramente decía ‘Por la Vuelta de Juan’, pedíamos lograr nuestros convencionales para posibilitar que volviera el ex Intendente a ser candidato a la Intendencia, si él entendía y quería hacerlo”.

Zunino, quien dijo tener un fluido contacto con Chiruchi, dijo que cuando se lo planteó al ex Jefe Comunal “en principio dijo que habría que verlo y se empezó a afirmar en él unas ganas especiales y empezó a expresarle que si la gente. De allí surge un resultado en las internas en las que nosotros obtenemos tres convencionales y algo (no nos da para llegar a cuatro). Después llega la instancia de octubre. Allí surgen conversaciones con Sergio Bottana (intendente de Cerro Largo y electo Senador), que en la interna estuvo con el ‘grupo de los intendentes’ y después llegó a un acuerdo con el herrerismo, el sector de Alberto Heber, que terminó llamándose “Herrerismo Unido”, quien conversa con nosotros y nos ofrece la candidatura a la Diputación, luego de unas pequeñas diferencias que tuvimos con Alianza sobre cómo encarar octubre en el armado de la lista”.

“Nos jugamos, tomamos la decisión de salir con la lista 2271 y entiendo que tuvimos una muy buena elección, logrando más de 1200 votos; siendo una candidatura que se lanzó sobre la hora, tuvo una muy buena votación. A partir de eso surgió la posibilidad de ir a mayo con personalidad propia, tener la posibilidad de lanzar la candidatura”, prosiguió narrando el dirigente nacionalista.

DECISIÓN EN DICIEMBRE | César Zunino dijo que esta posibilidad se da “en medio de la indecisión de Juan Chiruchi. Luego de un tiempo de esperar a Chiruchi, en el mes de diciembre de 2019 le dijimos a él que teníamos que responderle a la gente y allí vi que él no iba a ser candidato. Yo en diciembre interpreté eso, pero no podía hablar por él y siempre dejé la puerta abierta a que si él era candidato estábamos a la orden para respaldarlo”.

Luego Zunino narró los hechos acaecidos en las 24 horas previas a la reunión en que se debían definir los candidatos: “un día antes de la convención, Juan dice públicamente que no será candidato. Alianza siguió sin definir candidatura, comenzamos a conversar con Alianza; 20 horas antes de la convención, llamo a Camy, quedamos de reunirnos frente a la casa del partido. Yo me retiro de la reunión dejando la puerta abierta. Me retiro diciendo que había comenzado una conversación para seguirla al otro día. El mismo martes al mediodía le hago un llamado a Carlos Daniel, no se nos respondió”, narró Zunino.

“También me reuní con el intendente Falero, allí le planteamos opciones para no dejar ningún sector afuera; ahí buscamos opciones, entre ellas prestarle convencionales a Alianza, también dijimos que si tenía que retirar mi candidatura para habilitar que Camy fuera candidato lo hacíamos, con el pedido de poder participar en las dos hojas principales del partido, la 404 y la 2004, para apoyar al partido”, prosiguió contando el líder del “Herrerismo Unido” en San José.

En opinión de Zunino, el senador Camy no quería ser candidato. “A Camy le hice en el entorno de cuatro o cinco llamadas y nunca contestó y ahí entendí que él no quería sacar la candidatura. Si nos manejamos solo con un Plan A, cuando Juan nunca había dicho públicamente que no quería ser candidato, yo lo interpreté antes así. Alianza, con muchos años más que nosotros en política, podría haber manejado un Plan B bastante antes de la convención. No salió Carlos Daniel Camy, porque no quería salir a competir por la candidatura. A Carlos Daniel le faltaba un solo convencional y el ‘Sumate’ estaba dispuesto a prestárselo”, explicó.

PROPUESTAS | Más allá de las polémicas y las rispideces que quedaron tras la decisión de la convención, hoy César Zunino es candidato y al hablar sobre sus planes de gobierno, explicó que en breve estará difundiéndose escrito, aunque sí dijo que “tenemos matices con el ‘Sumate’, perfiles distintos, con una misma idea de mantener el gobierno departamental como lo viene teniendo hace muchos años, brindando lo mejor hacia la población, la ciudadanía, los habitantes del departamento”.

Respecto a qué cuestionamientos hace a la gestión Falero, dijo César Zunino que “la gestión que lleva adelante el equipo del ‘Sumate’ se nos ha contagiado del gobierno nacional; ese enlentecimiento, esa burocracia, se ve a nivel departamental. Hay que reconocer que se han hecho cosas importantes, pero con un gasto excesivo. La Intendencia tiene que medir un poco más el recurso de inversión en obras”.

Añadió que “nos preocupan las tercerizaciones, entendemos que un departamento como San José tiene que manejarse con flota propia; lo ha hecho en otras oportunidades y sabemos que da resultado el tema de la flota propia y no tanto la tercerización, que a veces lleva un costo excesivo”.

En relación a cómo encarará su sector la futura campaña electoral, dijo Zunino que a partir de ahora comenzaremos a sumar referentes, ya que la nuestra, hasta hoy era una candidatura que estaba pronunciada, pero no confirmada, a la espera de Chiruchi. Eso lleva a que hubiera cierta incertidumbre de muchos referentes, pero ahora estamos trabajando en la conformación del grupo, tanto en materia de referentes locales y departamentales. Será un trabajo para realizar en lo que queda de enero y en febrero. Habrá que ir buscando los mejores acuerdos para quienes trabajan y para la oferta hacia el votante”.

Por Javier Perdomo.