Se viene el día del medioambiente: la Red de Agroecología y la percepción de estar ante una emergencia ambiental

El próximo 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. La fecha fue establecida por Naciones Unidas y se conmemora desde 1974 con el objetivo de fomentar la acción ambiental de los estados miembros.

En este 2020 tan particular, el tema foco de la fecha es la Biodiversidad, motivo de preocupación global tanto urgente como existencial, un aspecto que en Uruguay se ha venido planteando con creciente énfasis en los últimos años debido al modelo productivo que, por su alto contenido de agrotóxicos atenta de manera específica, precisamente, sobre la biodiversidad.

SITUACIÓN| A nivel global los temas que en los últimos tiempos han marcado profunda preocupación han sido los enormes y destructivos incendios en el Amazonas y en Australia. Ello, sumado a la actual pandemia del coronavirus son elementos que se perciben fuertemente ligados a la acción humana sobre la naturaleza y no pocos científicos en el mundo afirman que la naturaleza nos está enviando mensajes claros para que reaccionemos.

En un conflicto de enormes intereses no hay inocencias que valgan, todos tenemos algún grado de responsabilidad; las personas para reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo, las empresas para buscar procedimientos más amigables con el eco sistema, la agricultura y la industria para procurar modelos más sustentables, los gobiernos para proteger sus espacios silvestres y sus recursos hídricos, los educadores para inspirar a sus estudiantes a vivir en armonía con la tierra y las nuevas generaciones para que asuman el rol de feroces guardianes de un futuro más verde.

LA RED| Sofìa Mansilla, habló de esta conmemoración mundial, como representante de la Regional San José de la Red de Agroecología, quien comenzó comentando que “aún no se ha concretado ninguna actividad para el 5 de junio; existe alguna propuesta pero no se ha definido” y agregó que seguramente esta semana se considere el tema en la Coordinadora Nacional.

Respecto a los principales aspectos que preocupan en el plano departamental Mansilla dijo que “un tema que nos preocupa mucho son las inundaciones que a nuestro juicio están vinculadas al abuso de los agroquímicos que hacen perder la vida del suelo, afectan su porosidad y permeabilidad”.

Sofía Mansilla explicó que “nosotros nos basamos en muchos estudios que se realizan en Argentina y en la Universidad de La Plata por ejemplo, que han detectado presencia de atraxina en el agua de lluvia, determinando que el producto se encuentra en la atmósfera, así que aunque en nuestro país se prohibió su aplicación en 2016 luego que se detectara su presencia en aguas subterráneas, igualmente podemos recibirla con las lluvias” (la atraxina es del grupo 1 en cuanto a su peligrosidad).

DOCUMENTO| Sobre otros aspectos preocupantes a tener en consideración Mansilla acercó un documento elaborado por la Regional San José respecto al Día del Medio Ambiente, en el mismo se sostiene que “ante una “crisis” sanitaria que pone en jaque a toda la población, hacemos un llamado a todos y todas los humanos del departamento, del país y del mundo”.

En su análisis la Red no elude la referencia a las múltiples teorías respecto a la pandemia. “Hoy para algunos/as, para otros no tanto, la vida se nos presentó finita, o quizás no. Están los que no creen, están los que sí creen. Como en todos lados, (surgen) dudas, preguntas, respuestas que convencen, otras no tanto, apuntando a la ciencia para que solucione este caos, porque tenemos que hablar de caos”, comienza diciendo.

EXPOSICIÓN| El documento sostiene que “el aire, el agua, los alimentos, el suelo y el ser humano están siendo sometidos a agroquímicos que pronto se trasladan por procesos físicos y químicos al ambiente, suelo, planta, se traslada también a quienes operan estos químicos” y agrega que “estos componentes entraron a tu casa, sea en el aire, en el agua, en un plato de comida, todos y todas, directa e indirectamente estamos teniendo contacto por más mínimo que sea”.

La Regional de la Red se preguntab”¿Será que estamos bien nutridos? ¿Qué respiramos aire sano? ¿Nos bañamos con agua sin químicos?”.

El documento refiere a un investigador de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y del Conicet La Plata, Damián Marino que en una nota de Radio Universidad en 2018 decía que “cuando hablamos del modelo productivo tenemos que entender que se trata de un modelo de base química. El glifosato está destruyendo los distintos ecosistemas, produciendo pérdida de la biodiversidad, ya que por ejemplo al eliminar determinada planta también se elimina la especie animal que depositaba sus huevos en esa planta y consecuentemente a la especie que se alimentaba de ese bicho, lo que provoca la destrucción de la flora y la fauna autóctona”.

Se destaca además que “la Regional se ha inspirado desde 2017 en técnicos e investigadores argentinos, además de tener integrantes del grupo que han ido a congresos sobre agroecología al vecino país. Hemos tenido el gusto de invitar a San José para diferentes instancias, charlas, talleres, seminarios y ámbitos políticos al impulsor fundador e integrante de RENAMA Eduardo Cerdá, Ingeniero Agroecológico de quien adquirimos sus conocimientos”.

Respecto a la presencia en San José del reconocido académico argentino se agrega que “hace un año aproximadamente fue invitado en tres ocasiones para reunirnos con las autoridades del Gobierno Departamental, para unirnos a esta red de municipios, en principio con la Junta Departamental y dos veces más con el intendente José Luis Falero. Sin éxito”.

El documento agrega que “hemos manifestado en varias oportunidades también que para nosotros el uso y abuso de agroquímicos junto a las malas prácticas, desmonte, etc. en suelos cercanos a los ríos es uno de los problemas que tiene nuestro departamento”.

Ahí también debemos mirar cuando el caos ambiental pasa y se refleja en la sociedad”, dice, en alusión a las recurrentes inundaciones.

El documento de la Regional San José recuerda que “hemos pedido a la Junta Departamental que se apruebe el distanciamiento (de fumigaciones) para los cascos rurales, así como está definido para las escuelas rurales, pero tampoco tuvimos éxito” y explica que no existe diferencia si “un niño/a está protegido cuatro horas en un centro educativo pero en su casa lo fumigan”.

La Red destaca que “por eso queremos decirles a todos y a todas que se puede producir sin químicos, se pueden comer alimentos y no sólo saciar el hambre” y enfatiza que “un alimento no podría ser categorizado como tal si fue producido con veneno”.

Finaliza el documento de la Regional San José de la Red diciendo que “la Agroecología no cuenta con marketing como lo tienen los agrotóxicos, pero podemos asegurar que todo ese paquete se puede sustituir por vida, buscando una transición, comienza desde adentro, desde cada productor, consumidor, Ingeniero. Estamos a tiempo de repensarnos, ¡apostemos y fomentemos la agroecología!”.

EL PLAN| En diciembre de 2018 el Parlamento promulgó la Ley 19.717 que declara de interés general la agroecología, y que crea la Comisión Honoraria que tiene como principal cometido la elaboración del Plan Nacional de Agroecología, su implementación y seguimiento

La Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas (CNPA), comenzó a sesionar en setiembre de 2019. Está integrada por 13 miembros titulares y 13 suplentes: 7 del espacio público y los otros seis designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil, según se informa en el portal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

El pasado 18 de febrero la CNPA presentó los avances de su trabajo en la redacción del Plan Nacional. Para el mismo se han creado cinco grupos de trabajo que atienden a otros tantos ejes temáticos que son: “Fomento de la producción agropecuaria con bases agroecológicas”; “Acceso, distribución y consumo de productos de base agroecológica”; “Recursos genéticos y bienes naturales”; “Formación, investigación y extensión en producción con bases agroecológicas” y “Metodología, diálogo social y gobernanza del Plan Nacional de Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas”.

Asimismo se establecieron tres ejes que son transversales a los cinco anteriores, ellos son Financiamiento, Género y generaciones e Inclusión.

La Ley 19717 y fundamentalmente el Plan Nacional, que es su objetivo principal, representan una importante fortaleza para encarar en el mediano y largo plazo un proceso de transición del modelo productivo hacia uno verdaderamente sustentable que garantice al mismo tiempo la inocuidad de los productos agrícolas y la soberanía alimentaria que el Uruguay, así como la mayoría de los países en desarrollo, han visto menoscabada por la expansión hegemónica de un reducido número de empresas multinacionales que son las grandes beneficiarias del agronegocio.

Sin embargo el cambio de gobierno podría enlentecer el avance logrado por el proceso de recambio de funcionarios en representación del Poder Ejecutivo. Existe además preocupación en las delegaciones sociales respecto a lograr los recursos necesarios para la puesta en práctica del Plan Nacional, considerando que en junio estará ingresando al Parlamento el proyecto de Ley de Presupuesto que establecerá los gastos e inversiones para todo el quinquenio.

Las debilidades de nuestro país son muchas, hace tiempo que lo económico se impone a lo ambiental y a la salud humana. La transición hacia un modelo sustentable requiere de recursos económicos y la crisis resultante de la pandemia no parece ser el mejor escenario para encarar los enormes desafíos del desarrollo productivo en sintonía con la emergencia ambiental.

Por Jorge Gambetta.