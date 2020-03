Se conocen de memoria

Si bien la selección mayor de San José Capital se llevó todos los aplausos por el título del Sur, también la selección Sub 17 realizó una gran campaña llegando a la final donde le tocó perder con Colonia.

Ahora los chicos josefinos buscarán la revancha e intentarán ganar la Copa Nacional y su primer rival, cuando esto se reanude, será Lavalleja. Para esta generación estar en los primeros planos a nivel del interior no le es desconocido, ya que en 2018 llegaron a la final del Torneo de Selecciones Sub 15. En aquel momento les tocó perder en la final ante Durazno pero luego de haber realizado una muy buena actuación y dejando por el camino entre otros precisamente a la selección minuana.

Tanto en aquel vicecampeonato del Interior a nivel de Sub 15 como en este segundo lugar del Sur en Sub 17, el equipo fue dirigido por Eduardo Díaz y contó entre sus titulares indiscutibles con dos libertenses: Mateo Antúnez y Gerónimo Bruzzone.

Ambos futbolistas vienen jugando juntos desde la etapa de fútbol infantil de Campana y eso hoy los ha transformado en compañeros de equipo, socios dentro de la cancha y amigos fuera de ella. Tanto Bruzzone como Antúnez aparecen como dos de las mayores promesas del tricolor y este año buscarán su lugar en el primer equipo.

TENER MINUTOS/ “Muy contento por la campaña lograda, perder la final nos dolió un poco pero ahora hay que seguir trabajando para buscar la copa más importante” dijo un Bruzzone quien cree que a partir del triunfo de visitante en Florida “el equipo se afianzó” y destaca como clave para estos buenos resultados el hecho de conocerse desde la Sub 14 “con el mismo cuerpo técnico y jugadores”.

En esta campaña Bruzzone además aportó goles importantes. El primero de ellos fue precisamente en ese partido en Florida donde le dio el tanto con el que su equipo pasaba a ganar transitoriamente 2 a 1. Luego en la primera de las finales ante Colonia marcó los goles de San José para el 2 a 2 final.

Pero más allá de pensar en la Copa Nacional con la selección, este chico tiene otras expectativas futbolísticas para este año “el objetivo es poder tener minutos en Primera y sino aunque sea estar en el banco que ya para mí sería un orgullo muy grande”. Vale destacar que Bruzzone en la temporada pasada ya tuvo minutos en Sub 23 y supo entrenar un par de semanas con el plantel principal.

Además de haber hecho prácticamente toda su carrera en Campana, a los 14 años tuvo un pasaje por Liverpool “pero me tuve que venir” y al respecto agrega que de venir otra oportunidad de Montevideo “la analizaremos pero sino voy a estar concentrado acá que ya va a salir algo”.

Gerónimo es hijo de Edgard Bruzzone, quién supo vestir la camiseta de Campana en el pasado junto con la de Isusa y también la de Estrella del Sur “mi viejo siempre me está dando para adelante, aconsejándome y diciéndome lo que debo mejorar” confiesa el joven quien dice sentirse cómodo jugando como volante central aunque no le importaría dar una mano en otro sector si el entrenador se lo pide.

Más allá del fútbol, el entrevistado tiene claro que quiere estar vinculado al deporte por eso está cursando el último año del Bachillerato de Deportes en la UTU de Rafael Peraza.

NUEVAS OPORTUNIDADES/ En el caso de Mateo Antúnez todo ha sido un poco más rápido. Pocos días después de cumplir los 14 años ya tuvo su debut en 1ª División. El mismo fue en la 3ª fecha del Clausura 2017 cuando Campana venció 3 a 0 a Tito Borjas. A los 74 minutos de juego el entrenador Fernando Rodino lo hizo ingresar en lugar de Pedro Petrullo. Ese año Campana resultaría campeón y Antúnez se convirtió en uno de los futbolistas más jóvenes en debutar en 1ª en la historia del tricolor.

A los pocos días de ese debut en 1ª División viajó a Durazno para defender a San José en el Torneo Sub 14. Al año siguiente se volvería a poner la blanca para jugar el Torneo Sub 15 y además jugó las últimas dos Copas Nacionales en Sub 17.

Ya en la pasada temporada 2019 tuvo su primera oportunidad como titular en 1ª División. Fue en el encuentro que su equipo empató 1 a 1 con Central por el Torneo Apertura en el Camunda Gil.

Mateo calificó de “muy buena” la reciente campaña en Sub 17 a nivel Sur y también destacó el proceso de 3 años de trabajo de este cuerpo técnico con la misma base de jugadores. Al igual que Bruzzone, cree que el equipo tuvo un quiebre a partir de la victoria en Florida “veníamos medios flojos pero ese fue el partido más parejo y a partir de allí mejoramos partido a partido”.

En su caso personal le ha tocado muchas veces jugar de volante y no tiene inconvenientes de hacerlo aunque reconoce que su posición natural y a la vez la más le gusta es la de zaguero.

Tanto su padre Jorge en el pasado, como su hermano Federico (actualmente en Central Español) fueron futbolistas y conocen ese puesto por eso el entrevistado confiesa que juntos miran y hablan mucho de fútbol.

Al igual que su compañero de equipo y amigo, Antúnez está haciendo el Bachillerato de Deportes en Rafael Peraza aunque en su caso está cursando segundo año.

A fines de 2019 estuvo entrenando en Peñarol pero dejó una vez que comenzó el proceso con la Sub 17 de San José. Si bien por supuesto que piensa en una oportunidad desde el profesionalismo por ahora su objetivo principal es seguir teniendo minutos en el primer equipo de Campana. Sabe que no es fácil porque hay buena calidad en el plantel pero al mismo tiempo, según él mismo, eso le sirve para seguir aprendiendo día a día de sus compañeros.

Más allá del talento que puedan tener como futbolistas, a ambos se los nota muy centrados y seguro de lo que quieren. El tiempo dirá hasta dónde pueden llegar, está claro que condiciones les sobran.

Escribe: Marcos A. Soto