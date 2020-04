Sangre albirroja

Continuando con entrevistas a futbolistas destacados de los últimos tiempos, en esta oportunidad es turno para un hombre que aun estando en actividad ha quedado en la historia más rica de su club, Artigas, de la Liga Regional de Ecilda Paullier y también del fútbol del departamento: Sebastián Berriel.

Sebastián Berriel nació el 3 de diciembre de 1979 y sus inicios en el fútbol fueron en el baby fútbol de Parque de Nueva Helvecia y San Rafael. En los santos de Rafael Perazza además llegó a jugar en formativas aunque poco tiempo ya que enseguida se marchó para su club, Artigas, donde Juan Rodino lo haría debutar en 1ª División con apenas 15 años en un partido ante Racing de Pantanoso.

En el albirrojo ha transcurrido gran parte de su carrera y el jugador no duda en asegurar que futbolísticamente hablando Artigas lo es todo. “He estado en otros lugares, y la he pasado muy bien” pero nada se compara con lo que siente por Artigas “es mi segunda casa” manifiesta el jugador.

Es que con el club de Ecilda Paullier lo une además un vínculo familiar. Su padre, Ruben, fue muchos años técnico y dirigente y su hermano, Juan Pablo, ha sido dirigente muchos años y hoy es su actual presidente. En el caso de Sebastián, además de jugador, goleador y capitán, supo ser mascotita cuando niño.

Ahora “Seba” es padre de dos niños, Piero de 9 años que juega en Sacachispas y Felipe de 5 años, quien concurre a la escuelita de fútbol también del naranjita. “De entrada costó un poco, sobre todo a nivel familiar”, cuenta Berriel sobre el hecho de que sus hijos jueguen en el clásico rival de ciudad y continúa “pero luego caes en la realidad, primero que yo con Sacachispas no tengo ningún tipo de problemas y segundo que es el único equipo que tiene fútbol infantil en el pueblo y ahí están sus amigos de la escuela, no cabe la posibilidad de llevarlo a otro lugar”. Eso sí, cuando crezcan y si siguen jugando fútbol “la idea es que jueguen en Artigas”

SER PROFESIONAL | Para Sebastián Berriel el fútbol siempre ha estado presente en su vida, aunque nunca lo tomó desde un punto de vista económico y cuenta que recién cobró por jugar en el año 2006 cuando lo vinieron a buscar de Atlético Valdense “y fue porque me ofertaron ellos”. Antes, en Río Negro, alguna vez le dieron dinero y también ha cobrado algo en Artigas pero asegura que es “mucho menos que lo que cobran los jugadores que vienen de afuera” ya que según él “nunca lo tomé como algo primordial”.

Eso no quita que siempre haya querido ser futbolista y a modo de anécdota cuenta que “a los 15 años averigüé que Jorge Cardaccio era el técnico de las formativas de Nacional entonces agarré la vieja guía de teléfono, busqué su número y lo llamé”. Según el jugador “me presenté y le pregunté si podía ir a probarme en Nacional. Él me dijo que sí y me citó para que fuera tal día”. Llegado el día y acompañado por su padre, Sebastián fue a la capital y entrenó en los céspedes. Una vez terminado el entrenamiento Cardaccio lo llamó aparte y le dijo “todo bien Berriel, te agradezco que hayas venido pero no es lo que estamos buscando”.

Con esta anécdota el jugador quiere dejar en claro que “quizás las condiciones técnicas o físicas de ese momento no alcanzaron, pero las ganas siempre estuvieron” y agrega que “siempre me tomé el futbol muy en serio, como si estuviera jugando en el profesionalismo, después las condiciones quizás no dieron para más pero estoy muy tranquilo que de mi parte hice todo lo que pude para llegar lo más alto posible”.

Más adelante, a los 20 años, el jugador tendría una segunda oportunidad en el profesionalismo cuando de la mano del psicólogo deportivo Gabriel Gutiérrez le llegó la posibilidad de irse a probar a Villa Española. Concurrió a algunos entrenamientos bajo la supervisión del cuerpo técnico que era encabezado por el “Chueco” Perdomo y finalmente quedó en el plantel de Tercera División que dirigía Enrique Carreras.

Lamentablemente en esa temporada, la 2000, la institución aurirroja fue descendida a mitad de año por deudas y por no tener campo de deportes propio. Tras esa situación Berriel volvería a Artigas.

En las temporadas 2003 y 2004 Berriel fue contratado por Río Negro para jugar la Copa de Clubes. En el primero de esos años con la conducción técnica de Martín Taborda, el cebrita llegaría a la final del Interior. Al año siguiente con Alfredo Peluffo como D.T. no lograron repetir la campaña y quedaron por el camino en cuartos de final. En ambas campañas el verdugo fue Wanderers de Artigas.

Tanto en 2003 como en 2004, una vez finalizada la actuación cebrita en Copa de Clubes, Berriel retornó a Artigas que por aquel entonces competía en la Liga Helvética. Allí sus goles y buenas actuaciones lo llevaron a ser convocado por Oscar Lemes a la selección de Colonia. Con la “rojita” jugó la Copa de Selecciones de 2004 y aportó dos goles, ambos ante San José Capital.

Al año siguiente ya con Orlando Capellino como entrenador volvió a ser convocado pero por temas laborales finalmente decide renunciar. En ese torneo Colonia termina alzando la copa y Berriel con una sonrisa jocosa manifiesta “fui un visionario bárbaro”.

Entre los años 2006 y 2008 el delantero pasó a filas del Atlético Valdense y con esa camiseta supo jugar torneos locales, departamentales y también Copa de Clubes. Pero su pase a ese equipo se dio únicamente porque Artigas ya había retornado a la Liga Regional de Ecilda Paullier de lo contrario “ni loco juego contra Artigas”.

Más acá en el tiempo, en el año 2013 reforzó a River de Panta durante su participación en la Copa de Clubes y aportó dos goles en una serie archicompleja que le tocó junto a Central, Nacional de Nueva Helvecia y precisamente su ex equipo, Atlético Valdense.

LA SELECCIÓN | Como mencionamos anteriormente, a nivel de selecciones Sebastián Berriel supo vestir la casaca de Colonia. Más adelante también integraría la lista de 40 de San José Capital en una oportunidad que las Ligas jugaron unificadas.

Pero su gran vínculo a nivel de selecciones por supuesto lo tuvo y lo tiene con la casaca azul de San José Interior. El delantero quedará marcado por haber anotado el primer gol de la historia de San José Interior representado por la Liga Regional de Ecilda Paullier en la Copa de Selecciones 2012. Ese gol de tiro libre en cancha de Nacional de Nueva Helvecia le sirvió a su equipo para vencer de visita a Colonia 1 a 0.

Luego continuó estando en todos los procesos siguientes hasta que llegó la consagración de campeón del Sur a principios de 2019, siendo por el momento el máximo artillero con 11 tantos.

“A nivel de fútbol está Artigas y después la selección de San José Interior” y esto se debe en gran parte a “que uno fue partícipe en los inicios, la selección fue local en cancha de Artigas, además Artigas estuvo muy involucrado y yo también lo estuve cuando comenzó todo esto con Daniel Blanco”.

Según el jugador siempre “me la tomé muy a pecho la selección y luego el estar involucrado año a año me hizo tomarle un cariño especial”. Sin dudas que el título del Sur obtenido en 2019 significó mucho para él. “He tenido grandes alegrías con Artigas que me han marcado pero sin duda entre los mejores recuerdos va a estar el título del Sur, más en mi caso que me tocó estar siete años luchándola, en donde no pasábamos ni de fase”, dijo.

Está convencido que esa selección campeona que él supo integrar “ha sido la que mejor fútbol ha jugado de los últimos años” y que de no haberse cruzado de arranque “con un cuadro bicho” como Paysandú, la historia hubiese sido otra.

EL PRESENTE | Es claro que la Liga Regional de Ecilda Paullier ha cambiado en los últimos años, sobre todo a partir de la llegada de nuevos equipos. Antes de ese quiebre que se dio en 2014, Artigas llevaba 15 títulos y venía de un tricampeonato. Sin embargo a partir de allí, si bien ha estado en definiciones y ha clasificado a la Copa en un par de ocasiones, se le ha complicado para mantener su predominio.

Berriel reconoce este hecho pero igualmente cree que la llegada de nuevos equipos ha sido positiva. “A nosotros en lo deportivo quizás nos perjudicó porque desde que llegaron equipos nuevos no volvimos a ganar y es difícil competir con estos equipos que están armados y que tienen formativas” pero igualmente “yo lo veo bien, porque al jugador de fútbol siempre le gusta competir contra los mejores equipos y eso te motiva todos los años para jugar y ha hecho que se hable más de la Liga también”.

En la temporada 2019, además de jugar, Berriel estuvo a cargo de la parte física de su equipo, algo que repetirá este año acompañando a Pablo Bentancor.

También conformó el cuerpo técnico de la selección Sub 17 de San José Interior en el pasado proceso de selecciones. El jugador tiene claro que una vez que se retire seguramente se dedique a eso aunque “lo mío es la parte física, mucho me dicen que haga el curso de entrenador pero la verdad no me llama la atención y creo que no me sentiría cómodo de ese lado”.

Actualmente y pese a que cumplió 40 años en el pasado mes de diciembre, no está en sus planes colgar los botines: “me siento muy bien y realmente no se me cruza dejar el fútbol aún. Voy a jugar hasta que me den las ganas y la voluntad”. Calidad sobra.

Momentos malos y buenos

En casi 25 años de trayectoria, el fútbol le ha regalado todo tipo de emociones a Sebastián Berriel. Al ser consultado sobre cuales son algunos de los mejores momentos el entrevistado recordó por ejemplo la final de 2011 ante Peñarol “fue muy emotivo en todo sentido”. Recuerda que el partido decisivo “se jugó en nuestra cancha con mucha gente y el primer tiempo íbamos perdiendo 2 a 0. Luego en el segundo tiempo hice el gol del descuento, Puchalbert hace el empate y faltando dos minutos penal para Artigas que me tocó rematar y anotar”. Finalmente Artigas ganó 3 a 2 y terminó festejando un nuevo título. Una situación similar le tocó vivir en 2015 cuando con un penal en la última jugada del partido le dio el triunfo a su equipo ante San Rafael y el pasaje a la final.

Precisamente esas finales de 2015 el entrevistado las recuerda como unos los momentos más dolorosos. “Sabíamos que era difícil y que llegábamos con muchas bajas, pero veníamos embalados por la victoria ante San Rafael”, cuenta. Artigas terminó siendo superado por Juventud Unida con un global de 6 a 0 y el delantero confiesa que “sufrí mucho esa final y fue la primeva vez que lloré por fútbol”.

Técnicos y compañeros

A la hora de destacar entrenadores que lo marcaron en su carrera el entrevistado no dudó en nombrar en primer término a su padre Ruben Berriel para luego pasar a otros nombres como Martín Taborda que lo dirigió en Río Negro. “Con él aprendí mucha cosa de fútbol pero también a nivel de otras cosas de la vida, era una persona con mucha cancha y que nos aconsejaba mucho”. El delantero también recordó a Julio Rodríguez y a Rodolfo Armas a quien destacó por su capacidad motivacional.

En lo que refiere a compañeros de ataque, destacó a Luis Arechichú, con quien le tocó hacer dupla ofensiva en Artigas “creo que fue el nueve con más clase que con el que me tocó jugar, era muy frío para definir”, también nombró a otros con los que fue compañero en Artigas como Adrián Bargas o Leonardo Puchalbert y también destacó a Fabricio Martínez en su pasaje por Río Negro “volaba el tipo, era una cosa de locos”.

DATOS:

Goles en selecciones

A nivel de Copa de Selecciones Sebastián Berriel ha anotado 13 goles, 11 de los cuales fueron con la camiseta de San José Interior y los dos restantes con la de Colonia. Precisamente con la rojita anotó los dos primeros ante San José Capital en la edición 2004.

Por su parte con San José Interior estuvo presente en siete procesos anotando 11 goles. Su víctima preferida fue Colonia a quien le marcó cuatro goles, a San José Capital le marcó tres, a Canelones dos y los restantes fueron ante Flores y Soriano Interior.

Goles en Copa de Clubes

Sebastián Berriel supo jugar Copa Nacional de Clubes con cuatro camisetas distintas: Artigas, Río Negro, Atlético Valdense y River de Panta. En total anotó 21 goles en este torneo repartidos de la siguiente manera: 13 con Artigas, dos con Río Negro, cuatro con Atlético Valdense y dos con River de Panta.

Goles en Liga de Ecilda Paullier

Nos fue imposible contabilizar la cifra exacta de goles anotados por este jugador en la Liga Regional de Ecilda Paullier ante la falta de material de archivo. Pero de acuerdo a datos manejados y chequeados también con la web giefi.com, si sólo contabilizáramos el período comprendido entre 2009-2019, Berriel anotó 165 goles. A esta cifra hay que sumarle los anotados anteriormente por lo que seguramente superen los 200. Además en al menos seis ocasiones terminó como goleador de la temporada.

Escribe: Marcos A. Soto