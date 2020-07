Sandra Lazo, no descarta que el FA respalde referéndum contra la LUC si la iniciativa surge de la sociedad civil

La senadora Sandra Lazo (MPP-FA), mantuvo un extenso diálogo telefónico con La Semana, en el que realizó un pormenorizado análisis del momento del país, abordando temáticas como la crisis económica a partir de la pandemia de coronavirus, el análisis parlamentario de la Ley de Urgente Consideración (LUC), las elecciones departamentales y la autocrítica frenteamplista luego de perder las elecciones nacionales de 2019.

Comenzó diciendo la Senadora que “el país pasa por un momento complejo, por un lado tenemos la pandemia que se refleja en la cantidad de trabajadores que han quedado sin fuente de trabajo en algunos casos o que han pasado al seguro de paro, o también los cuentapropistas que por las necesarias medidas de aislamiento no están pudiendo ganarse el sustento”.

“Desde el trabajo legislativo, como Frente Amplio, hemos apoyado todas las medidas del Poder Ejecutivo en lo referente a fondos especiales que se han votado o algunas prórrogas al seguro de paro, pero entendemos que hay otras medidas que podían haberse llevado adelante, como ser haber establecido una renta básica que cubra a algunos sectores de la sociedad. Como Frente Amplio presentamos una serie de propuestas, bien fundamentadas desde el punto de vista económico, al Poder Ejecutivo. De alguna manera se nos atendió, se nos escuchó, pero se entendió que nuestras medidas no eran las correctas”, comentó la legisladora.

Consideró que el gobierno muestra muchas señales de incertidumbre. “Si tomamos en cuenta lo que fue la campaña electoral en la que el Partido Nacional nos hablaba de certezas, vemos que en estos poco más de 100 días de gobierno, ya han habido más de 10 cambios a nivel de gobierno, entre ellos nada menos que el Canciller, que junto a los ministros de Defensa e Interior, son la base del Estado, en un momento muy particular. Mientras Uruguay asume la Presidencia Pro Tempore del Mercosur, estamos sin Canciller. Esas situaciones prenden un alerta en cuanto a cómo nos movemos”, opinó Lazo.

Comentó luego que el FA está haciendo “una oposición responsable y se le dio un tiempo para permitir desarrollar su proyecto de trabajo pero ese tiempo a nosotros también nos va marcando algunas alertas”.

NO ES URGENTE | Al hablar de la LUC dijo que el FA siempre ha entendido que “no era el mecanismo adecuado para presentar leyes, más allá que fue un compromiso de campaña del actual Presidente con sus votantes, pero que no tenía un acuerdo claro ni con los mismos socios de la coalición, y por eso llevó a que tuviera varios cambios antes del tratamiento en el Parlamento y durante el mismo.

“Cuando llega la ley tan anunciada, pero además con tantas versiones, nosotros hicimos una caracterización en el análisis político, y hablábamos de sesgos de inconstitucionalidad porque la herramienta no era la adecuada. Dimos esa pelea, perdimos, porque no contamos con los votos. Pero tras esa pérdida, nos aprestamos a integrar la Comisión que la analizó y dimos el compromiso de trabajar y en ese trabajo, algunos puntos los acompañamos, porque no modificaban temas que significaran un retroceso en materia de políticas públicas o libertades individuales”.

Pero hay otros casos en que vemos que hay “modificaciones que van a afectar a toda la sociedad. Hay muchos puntos regresivos desde el punto de vista de las libertades individuales que no acompañamos y otras cuestiones que logramos ir modificando en el tratamiento en el Senado y ahora en Diputados”.

Consultada respecto a si el FA podría respaldar un referéndum contra aspectos de la ley, dijo la Senadora que “esa será otra etapa. Recuerdo otras instancias de consulta popular, siempre han surgido de las organizaciones y movimiento sociales. En todo caso luego se suman los sectores políticos. Yo no puedo cerrar ninguna puerta, entiendo que si la sociedad hace un planteo de ese porte habrá que analizarlo, estudiarlo. No me quiero adelantar, porque el compromiso del FA fue trabajar esta ley, porque para eso estamos en el ámbito legislativo.

DEPARTAMENTALES | Respecto a si podrán variar los resultados de las elecciones departamentales a partir del cambio de fecha en que se harán, dijo Lazo que podrán variar “y ahí cada territorio tiene su propia peculiaridad, su propia impronta. No es lo mismo aquellos departamentos que ya tenían transitado un camino en materia de implementación de determinadas políticas que otros que no lo tenían. Pesan mucho los temas de trabajo y de transparencia. Hay casos de déficit en lo que han sido las rendiciones de cuentas de las intendencias, que no tienen tanta exposición como otros que están totalmente justificados, incluso por el propio Tribunal de Cuentas”.

Agregó luego que “estamos frente a una pandemia que corrió el eje, la normalidad, la forma de hacer política, porque los actos políticos han pasado a ser sustituidos por otras modalidades de intervención. Los resultados van a depender de los proyectos y programas que se presenten. El FA tiene una visión nacional de lo que deberían ser los gobiernos departamentales. Ese proceso lo están llevando las departamentales con sus dificultades, con sus particularidades, pero la aprobación de un programa de gobierno de la fuerza política asegura que los candidatos se ciñen a ese programa. Nosotros entendemos que a partir de eso tenemos ciertas certezas”.

Agregó luego que “el asunto no es sólo ganar, también queremos fortalecer y capacitar, formarnos para determinados espacios que son tan importantes como los ejecutivos departamentales, es decir las juntas departamentales y por supuestos los municipios y los concejos municipales”.

MUNICIPIOS | Al consultarle si comparte la idea de que el Partido Nacional ha sacado mayor provecho de la Ley de Descentralización que creó los gobierno municipales, Sandra Lazo dijo que “la descentralización fue un planteo histórico del Frente Amplio. También tenemos que pensar con la lógica de aquellos lugares en los que el Municipio es la primera línea para los vecinos. En la parte municipal juega más el vecino que la estructura política. Más allá que nos interesa alcanzar más municipios, siempre es bienvenida la tarea que se pueda hacer desde ese ámbito. En algunos casos se han desvirtuado los roles de los municipios y están asociados a prácticas cercanas con la gente, que a veces son clientelísticas”.

Sobre si el FA está haciendo autocrítica sobre la derrota electoral de 2019, dijo la Senadora que “todos estamos transitando esa etapa de autocrítica, por supuesto no formalmente, lo estamos haciendo todos los días, desde los propios partidos políticos, pero también en las bases que vienen expresándose. Cada paso que damos, incluso escuchando propuestas, son parte de esa autocrítica, porque tenemos claro que nunca es unicausal una derrota electoral”.

Culminó diciendo que a veces “no se trata sólo de ganar, sino de seguir creyendo que tenemos un proyecto para desarrollar y mejorarlo, que implica analizar lo que no estuvo bien. Estamos confiados en que en el futuro congreso del FA haremos una planificación estratégica hacia adelante, ya no pensando en cinco años, sino planificando el país”.

