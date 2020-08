Salen a la cancha los seniors

Anoche en la ciudad de Rodríguez se realizó el lanzamiento del 5to Campeonato de Senior que organiza la Liga Regional de Ecilda Paullier y que este año lleva el nombre de “Rodolfo “Rata” Armas.

Con un solo representante por club y con acto ceremonial más sencillo que de costumbre, se ajustaron los últimos detalles y se definió el calendario del torneo que finalmente tendrá la participación de 13 equipos.

CAMBIOS / La deserción de Playa Pascual a último momento obligó a los organizadores a realizar cambios de último momento en el calendario. Tal como estaba previsto serán dos series, pero una tendrá siete equipos y la otra quedó con seis por lo que esta última tendrá cuatro fechas menos. Es por este motivo que la serie B comenzará el 30 de agosto y tendrá un parate de 15 días al finalizar la 1ª rueda.

SORTEO / Teniendo en cuenta los antes mencionado se pasó a realizar el sorteo en el cual solo se digitó que Rodríguez y Oriental integrarán la misma serie y Juincam y Juventud Unida tuvieran libre la primera fecha.

La serie A que arranca este fin de semana está integrada por siete equipos: Juventud Unida, Cagancha, Rodríguez, San Lorenzo, Oriental, Atlanta El Gráfico y el debutante Weasel de Capurro.

Por su parte la serie B tendrá a Rampla Jrs., Juincam, Artigas, Tito Borjas y dos debutantes: Central de San José y River de Panta.

En la 1ª fecha de la serie A jugarán el sábado a las 15:30 horas San Lorenzo ante Rodríguez en cancha del azulgrana al tiempo que el día domingo habrá una doble jornada en cancha de Oriental. Allí jugarán a las 9 horas Weasel vs Atlanta El Gráfico y a las 11 horas Oriental vs Cagancha.

La serie B comenzará el 30 de agosto con los partidos: Juincam vs River de Panta, Tito Borjas vs Central y Rampla Jrs. vs Artigas, cuyos detalles se fijarán la próxima semana.

FORMA DE DISPUTA / Los 13 equipos serán repartidos en dos series, una de siete equipos y otra de seis, las cuales jugarán dos ruedas todos contra todos. De cada serie clasificarán los cuatro primeros a los cuartos de final donde se cruzaran a rivales de la otra serie. En esa instancia los cruces serán 1º vs 4º y 2º vs 3º. Tanto los cuartos de final, semifinales y final, serán a partido único.

Para este año se elevó a 37 la edad de los tres menores por equipo que pueden integrar el plantel.

MEDIDAS / El torneo de Senior es un torneo organizado por la Liga Regional de Ecilda Paullier, por lo que podrá concurrir público, al menos por el momento, y solo tendrán acceso al escenario deportivo futbolistas, integrantes del cuerpo , delegados y algún funcionario del equipo anfitrión. Habrá presencia presencia de dirigentes de la Liga en portería para controlar este tema aunque se les ha solicitado a los clubes estricta disposición para cumplir con el pedido.

HISTORIAL

Año Campeón Vicecampeón

2016 Atlanta E. G. La Paz

2017 Oriental Artigas

2018 Juveniles Tito Borjas

2019 Tito Borjas Rodríguez