Ronda Momo recorre los barrios de Ciudad del Plata

Entre el lunes 3 y el jueves 6 de febrero, con cinco presencias tuvo su primer pasada Dios Momo sobre ruedas en Ciudad del Plata. Santa Mónica, Villa Olímpica, Parque Postel, Delta El Tigre y Monte Grande vibraron al compás de la fiesta carnavalera.

El estado del tiempo fue un factor fundamental para el desarrollo de los festejos de Dios Momo, que estuvo del lado de los platenses con una semana que agobió durante el día pero que daba el aire fresco durante la noche, para recibir a los juglares de momo en cada barriada.

La Semana acompañó el tour carnavalero 2020 de Ronda Momo, que nuevamente de la mano de Cutcsa y DAECPU recorre la ciudad. Organizaciones sociales, deportivas y grupo de vecinos organizados recibieron con mucha alegría esta iniciativa que lleva el carnaval en forma gratuita a la barriada.

Días previos de organización, que son invisibilizados ante la llegada de Ronda Momo, quedan atrás cuando comienza a bajar el sol y comienzan los nervios por la llegada de los conjuntos.

La Semana habló con Ysabel Femia presidenta de la Comisión Amigos de Santa Mónica, institución que abrió la recorrida. Femia contó que una vez confirmada la presencia desde DAECPU promediando el mes de enero del corriente año, se pusieron a trabajar y a disponer del espacio necesario para poder tener el bus transformado en tablado dentro del predio y así ganar en seguridad tanto para los espectadores como para los artistas (armado de cantina, tendido eléctrico).

Vale comentar que en Santa Mónica están concretando la obra de su propia sede social consolidando un amplio espacio bajo techo para realizar todo tipo de actividades sociales.

Abrió fuego en Santa Mónica ‘La Mojigata’, que irreverente, rupturista y criticona en su carnaval número 19, sale a realizar su espectáculo, espectáculo que hay que ver más de una vez. La murga siempre sorprende ante el descubrimiento de algo nuevo en su espectáculo.

Baffo da Onca, la creación de “Cheche” Froz y los hermanos Pintos hace casi 60 años, con la voz de una interminable Idai Pastor, hicieron el deleite del público presente con la complicidad de la Mulatas & Mulatos de Fuego al ritmo de éxitos brasileños.

Luego Sociedad Anónima, los dirigidos por Carlos Barceló una año más dejan todo sobre el escenario y se sueltan, ni los rubros, ni el tiempo pesan, de un olvido nace una situación de humor y conocedores del departamento y de CDP, hasta se jugaron con mechas que involucraron al Intendente y la Alcaldesa, siendo celebradas por el público.

Cerró el pizarrón “Un Título Viejo”, mas allá de ser debutantes, pero con un señor plantel como Fabricio Speranza en dirección, actuación y textos o Julio Pérez otro interminable de dios Momo por destacar apenas dos de los 17 integrantes. Realmente los más de 30 minutos se pasaron volando, con este espectáculo disfrutable desde la presentación hasta la bajada. Y como dice algún texto viejo carnavalero “dejando todo en cada tablado”, habrá suerte de volver a disfrutarlos cuando esta edición esté en taller, el lunes, en el campo de juego del Club S. Delta.

MIÉRCOLES | Siguiendo el viaje detrás de Ronda Momo, el miércoles fue el turno de Villa Olímpica, en el “Carmelo González”, cancha de Unión Bambina, al igual que en Santa Mónica, en tanto en el Club Bochas se realizaba otra actuación, también desbordante de público.

Las programaciones eran calcadas, por el armado de los circuitos, la variante de pizarrón es que en Bambina actuó De Todas Partes (mascarada musical) y en Bochas Yambo Kenia, comparsa que fue agregada la noche anterior para completar un pizarrón de cuatro conjuntos.

En Bambina, Aracely Palotti secretaria del auri-verde, contó que todo lo recaudado ira a favor del fútbol infantil y mejoras de infraestructura. Por el escenario, otra gran noche y tres murgas que tienen lo suyo. Abrió La Margarita la “murga enamorada” de Felipe Gardiol, quienes entre crítica y humor tienen un momento de reflexión impactante cuando tocan el tema de los femicidios.

Continuó la noche y llegó De Todas Partes, si bien es una “mascarada musical” no deja de tocar temas de actualidad y los dirigidos por Francisco “Pancho” Cancela, un viejo carnavalero con años de historia y experiencia acumulada, arma esta masa coral y toca desde el humor sano y familiar una propuesta a tener en cuenta. De Todas Partes estará en la apertura de la Fiesta del Río y la Convivencia en Santiago Vázquez el próximo 6 de marzo. Volvimos a disfrutar a La Mojigata y cerró Doña Bastarda otra de las murgas que se la traen en este 2020, el novel título dentro del carnaval mayor pero con años en la movida de murga joven, volvió al escenario para demostrar que lo del pasado año no fue casualidad y van por más.

DOS BARRIOS MÁS | El jueves se cerraba esta primera pasada de Ronda Momo y vivían su fiesta barrial Parque Postel en las instalaciones del Club Bao, mientras que el Grupo de Vecinos Voluntarios de Monte Grande tomaban la plaza del barrio para llenarla de carnaval.

Al igual que el miércoles con programaciones calcadas, se sumó Sociedad Anónima a la grilla, para conformar un pizarrón de cuatro agrupaciones. El amor por carnaval todo lo puede y es hasta sanador. Darío Torres sufrió una lesión en el anterior escenario donde actuaron, “el flaquito que canta bonito”, lo esperaron y más allá de la dolorosa lesión en su pierna se sumó al espectáculo. Silla de playera mediante nuevamente Sociedad Anónima volvió a brillar pero en Monte Grande. Un grande Darío y ni que hablar del solidario grupo que integra.

Si bien cerraron lo queríamos destacar al comienzo y desandaremos el camino en una noche de dos Humoristas e igual cantidad de murgas. Los Choby’s presentaron parte de su repertorio 2020 logrando complicidad con la platea, donde Leonardo Pacella se roba las ovaciones, pese a ver un espectáculo más integrado, donde casi todos levantan centros y rematan chistes u situaciones logradas a través del texto.

Desde San Carlos “La Clave”, otra murga que se las trae, picarona, mordaz y pujante con un muy buen espectáculo. Son Delirante un nombre nuevo pero con un plantelazo, Rafael Antognazza, el “Conejo” Pintos y así la gran mayoría de los 17 componentes con su historial carnavalero a cuesta lograron el aplauso de los presentes y momentos de intenso disfrute con el humor como puente entre el escenario y el público.

OTROS PROTAGONISTAS | Los que nunca nadie nombra y a quienes hay que agradecer por la complicidad y amistad que venimos construyendo cada año, chofer, sonidista, asistente, coordinador y animador del Móvil 3 de Ronda Momo, Daniel, Nelson, César, Rubén y Jorge “Gallego” Reyes, quienes cada uno en lo suyo son los primeros en llegar y los últimos en irse funcionando como un equipo total. Los primeros que se ponen nerviosos cuando los minutos pasan y el grupo no llega. De Jorge Reyes que decir cada año más fuerte agregando a la animación sus dotes histriónicas y de cantante, es como un buen director de obras “llena cualquier bache” y hace circular la noche con normalidad y simpatía.

En la noche del lunes Ronda Momo estaría en el Club Social Delta y el próximo martes 18 estará en el Club Social Playa Pascual, siempre a partir delas 20. Sólo hay que llevar la silla. Salud Carnaval y que sean muchos más.

Por Carlos García