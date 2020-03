Retornan goles

Luego de un par de temporadas alejado de los puestos de vanguardia, el Club Social y Deportivo San Rafael quiere volver a tener aspiraciones de campeonato y de clasificación a la Copa.

Para eso la institución de Rafael Perazza tendrá el retorno de Julio Rodríguez a la dirección técnica y algunas incorporaciones importantes para reforzar el plantel. Por el momento están confirmadas las llegadas del portero Nicolás Moreno, el defensor ex Central Marcelo Delgado, también el volante ex Estrella del Sur Braian Pedersen y el delantero goleador Sebastián Gandini, también ex Central.

Pero además tendrá la vuelta de un hombre que fue muy importante en el título de 2014 y en las Copas de 2015 y 2016: Alejandro Rodríguez.

Precisamente este último nombrado, fue gran figura en su anterior pasaje anotando 51 goles en las tres temporadas y media que estuvo en el “santo”. Julio Rodríguez confió en él en aquel 2014 y no lo defraudo, es por ese motivo es que en este retorno el entrenador vuelve a contar con sus goles.

“Todos los años recibía un llamado de alguien de San Rafael pero yo estaba jugando tranquilo en Canelones” contó Rodríguez. Ahora “se dio la vuelta de Fernando (Zuccolini) y de Julio (Rodríguez) y me llamaron ya que están armando un plantel para competir y dejar a San Rafael en lo más alto nuevamente y llegamos a un acuerdo para volver”.

Según Rodríguez también incidió para su vuelta el hecho de que Libertad de Canelones, club dueño de su pase, “no tenía muy claro si iba jugar en la Copa o no y ya la competencia local comienza recién en agosto”.

Para Rodríguez en esta vuelta a San Rafael se da una situación similar a la de 2014 “me toca vivir lo mismo, primero pelear el Campeonato para poder ingresar a la Copa, es el mismo desafío y por ese lado lo tomó”.

SU PRIMER CICLO /En su primera temporada en el Club de Rafael Perazza, Alejandro Rodríguez tuvo una gran actuación aportando 17 goles que fueron los claves para la obtención del campeonato en la Liga Regional de Ecilda Paullier.

Al año siguiente, el objetivo estuvo a dos puntas. Por un lado en la Copa de Clubes su equipo logró llegar a los octavos de final donde quedó por el camino en una llave muy cerrada ante Río Negro, pero le bastó para lograr quedar en la Divisional A. Además a nivel local tenían el desafió del bicampeonato, algo que finalmente no lograrían al perder en la última fecha del Cuadrangular Final ante Artigas 1 a 0. En ese 2015 Alejandro Rodríguez terminaría anotando 15 goles, 11 en lo local y cuatro por Copa de Clubes.

En 2016 su equipo realizó una gran actuación a nivel de Copa de Clubes alcanzando las semifinales donde le faltó apenas un gol para eliminar a Nacional de Florida de visita. En lo local llegaría a instancias decisivas pero fue derrotado por Juventud Unida en una tercera final jugada en Kiyú. Rodríguez volvería a tener una buena marca de goles: 17, de los cuales 15 fueron en el torneo local y los restantes dos en la Copa de Clubes.

En 2017 San Rafael otra vez formó un plantel muy competitivo sin embargo no lograría repetir su actuación a nivel de Copa, no solo quedando por el camino en primera fase sino además perdiendo la categoría.

En esa Copa, Alejandro Rodríguez anotaría dos goles y tras la misma terminaría su primer ciclo con la casaca de San Rafael.

“Fue un acuerdo entre las partes” recuerda hoy Rodríguez acerca de su alejamiento de San Rafael en 2017 y agrega “yo también necesitaba un cambio, algunas cosas ya habían cambiado y no me gustaban, justo se dio que quedamos afuera de la Copa y el técnico que asumió me planteo que no me iba a tener en cuenta por lo que decidí irme”, pero “me fui tranquilo porque siempre deje todo y sabía que algún día iba a volver ya que había quedado una gran amistad con la mayoría de la gente del club”.

PERIPLO / Alejandro Rodríguez actualmente tiene 29 años y tiene un largo recorrido en el fútbol.

Su etapa de fútbol infantil estuvo repartida entre tres equipos: Tigre de la Liga La Teja-Capurro, Huracán del Paso de la Arena y Bella Vista. Luego su salto a cancha grande lo dio en Progreso y fue allí donde tuvo la posibilidad de debutar en 1ª División siendo muy joven.

Con el Club de la Teja atravesando graves problemas económicos, Rodríguez fue a probar suerte a Portugal pero allí no pudo quedarse por inconvenientes surgidos con un contratista

A su vuelta pasó seis meses por Huracán del Paso de la Arena pero otra vez surgieron cuestiones económicas que llevaron a que decidiera dejar el fútbol.

Un año más tarde unos amigos lo invitaron a jugar en Libertad Whasington (equipo de Montevideo pero que milita en la Liga de Canelones) y fue. “En principio pensé que sería como un hobbie, jugar con amigos, pero termino siendo casi profesional por todo lo que he vivido” reflexiona hoy a la distancia.

Más adelante lo invitaron a jugar un campeonato nocturno, justamente en la cancha del propio Libertad Whasington y allí fue que conoció a Guillermo Pereyra, los hermanos Álvaro y Fernando Méndez y al “Cabeza” Jorge Díaz, todos ellos quienes se encontraban jugando en ese momento en Oriental. “Gracias a que anduve bien en ese campeonato y termine goleador, ellos mismos fueron los que me arrimaron a Oriental”.

En Oriental jugó la temporada 2013 donde aportó cuatro goles “cuando llegue me dijeron que era un cuadro para no descender y terminamos peleando el Clausura hasta la última fecha”.

Al año siguiente vino el llamado de San Rafael y todo lo contado anteriormente. Además en 2017 tuvo la oportunidad de defender la camiseta de la Selección de San José Interior en el primer proceso de Rodolfo Armas al frente de la misma.

En los últimos años su carrera se desarrolló en la Liga de Canelones, dos años en Libertad de Canelones y el último en Wanderers de Santa Lucía. En el medio además tuvo la oportunidad de defender a la selección canaria en una Copa de Selecciones y hubo también un breve pasaje de 4 meses por Artesano de Nueva Helvecia.

En su pasaje sobre todo por Canelones, Rodríguez fue utilizado más como volante que como delantero “en Canelones uno aprendió a jugar más atrás en el campo y estar más en contacto con el balón, pero a mí siempre me gusto jugar arriba”. Acá en San Rafael “Julio (Rodríguez) quiere que juegue arriba junto al ‘Cola’ Gandini”.

Para el entrevistado existen diferencias entre el fútbol de Canelones y el de San José “el futbol de Canelones es muy distinto al de San José, hay una gran diferencia sobre todo a nivel de Liga, en Canelones es mucho más friccionado todo, acá en cambio te dejan un poco más de espacios, se intenta jugar un poco más y eso hace que el futbol sea un poco más vistoso”.

Al ser consultado si le puede interesar una nueva oportunidad en la selección de San José Interior, Alejandro Rodríguez deja la puerta abierta “siempre uno tiene que trabajar para jugar en la selección o al menos para que sea convocado, es algo muy lindo y que se disfruta mucho”.

DATOS

51 goles

Alejandro Rodríguez anotó 51 goles oficiales con la casaca de San Rafael, de los cuales 43 fueron convertidos en las tres temporadas que jugó por la Liga de Ecilda Paullier y ocho a nivel de Copa Nacional de Clubes, también en tres ediciones disputadas.

Su victimas preferidas

-Por Liga de Ecilda Paullier el delantero le convirtió goles a todos los equipos que enfrentó. Su víctima preferida fue Juventud Unida a quien le marcó siete tantos. En la lista de quienes lo sufrieron lo siguen: Peñarol y Oriental con 5, Rampla Jrs. 4, River, Estrella del Sur, Sacachispas, Independiente y Juincam con 3, Resero y Artigas con 2 ,mientras que a La Paz, Huracán y Ciudad del Plata les anotó un solo gol.

Verdugo verde

-Está claro que a Alejandro Rodríguez le sienta bien enfrentar a Juventud Unida a quien le ha marcado 11 tantos en total y con tres camisetas distintas. A los 7 goles marcados con San Rafael por Liga de Ecilda Paullier, hay que sumarle otro por Copa de Clubes en la edición 2017. Además el año pasado y también por Copa de Clubes le anotó dos goles con la camiseta de Wanderers de Santa Lucía, uno en fase de grupos y otro en octavos de final. Pero el primer gol de este jugador ante Juventud Unida se dio por Liga Mayor en la victoria 1 a 0 de Oriental sobre el verde por el Apertura 2013.