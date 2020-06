Residencias de ancianos deberían tener “habilitaciones provisorias”, cree el doctor Andrés Sena

Tras la aparición de casos de coronavirus en una residencia de ancianos de Montevideo, surgió una gran preocupación nacional respecto a las condiciones en que funcionan. Por un momento, pareció que las nuevas autoridades del nuevo gobierno, se estaban desayunando de un problema que tiene décadas sin solución, aunque en el último tiempo se había venido avanzando en mejorar las condiciones de miles de uruguayos.

Una vez conocidos esos casos, desde el Ministerio de Salud Pública, se instrumentaron acciones para evitar la diseminación de la pandemia en esos centros, a la vez que se dijo que se iba a estudiar la situación a nivel nacional para instrumentar soluciones.

En la pasada edición, dábamos cuenta de los datos aportados desde la Dirección Departamental de Salud sobre los residenciales de San José. Dijo el director Antonio Atilio que hay 65 residencias, en los que viven 880 personas y trabajan en ellos 436, lo que da casi 1300 personas vinculadas a estos centros de estadía. Además de ordenar hacer hisopados al personal y los residentes, para verificar si son portadores de coronavirus, el MSP quiere trabajar en la habilitación de los hogares, algo que no es sencillo, pero tampoco es imprescindible para su funcionamiento.

VULNERABLES | El doctor Andrés Sena, ex director del “hospital de Libertad” es propietario de un centro residencial y también Director Técnico en otro. En diálogo con La Semana opinó que “la situación en los hogares de ancianos está bastante controlada, lo que desató todo esto fue el foco que apareció en un hogar de Montevideo”.

“A raíz de ese caso, se empezó a hablar de la vulnerabilidad del adulto mayor y en verdad el adulto mayor es vulnerable en un montón de aspectos; como población de riesgo de COVID, con riesgo de gripe, pero también con riesgo de vulnerabilidad emocional y psicológica. Es gente que ya de por si es vulnerable, porque está en un hogar, porque su familia lo abandonó; tienen un montón de vulnerabilidades y es una población de riesgo siempre”, comentó.

Para el médico era previsible que surgiera un foco en un residencial. “La diseminación del virus depende de un comportamiento individual. Si yo tengo cuidado, guardo las distancias, evito las aglomeraciones, uso tapaboca cuando lo tengo que usar, estoy tratando de prevenir, es una cuestión de responsabilidad individual. Pero yo no sé si todo el personal que trabaja en los residenciales tiene precauciones y si se las exigen. En el caso de Montevideo habría pasado que estaban usando el mismo tapabocas todos” dijo Sena.

Según dijo el médico “a partir de este caso se desató una cuestión sobre la forma en que funcionan, pero todos sabíamos cómo funcionan. Eso siempre ha sido un problema”.

“Hace unos días tuvimos una reunión con el director Antonio Atilio, en la cual nos dijo ‘vamos a darnos un tiempo, yo prometo acelerar el tema de las habilitaciones’, pero yo creo que el hecho que haya pocos hogares habilitados no depende tanto de que el hogar no esté haciendo bien las cosas, el problema es que los trámites de habilitación son eternos, por un tema puramente burocrático”, mencionó Sena.

“Se puede decir ‘los residenciales que no cumplan con las condiciones vamos a darles un plazo y el que no cumpla en ese tiempo lo cerramos, pero ¿qué hacés con esos viejitos? ¿Dónde los metes? Si están ahí porque no es posible tenerlo en su casa, porque son solos, porque la familia los abandonó, o porque no lo puede tener por una cuestión económica o de ocupaciones”, se preguntó Andrés Sena.

CADA CUAL A SU RITMO | Respecto a las condiciones en que están trabajando los hogares a partir de la pandemia de coronavirus, dijo Sena que el “Ministerio largó pautas, tratamos de cumplirlas en la medida de lo posible, porque no todos los residenciales pueden cumplir en las mismas condiciones. Se prohibieron las visitas, en una primera etapa todo se cumplió bien, pero después pasa el tiempo, se ve que en Uruguay se están haciendo bien las cosas y la curva del virus está en descenso, pero empiezan los otros problemas de los residenciales, la vulnerabilidad emocional”.

“Los abuelos no entienden mucho, algunos que tienen demencia tampoco entienden qué pasa, se preguntan por qué de un momento para otro, los familiares que iban a verlos, dejaron de ir. Eso empieza a generar una angustia extra y como sabemos la angustia baja las defensas y podés agarrar cualquier enfermedad. Es un equilibrio muy frágil”, comentó el Médico.

También se refirió a la habilitación de Bomberos, otro de las grandes trabas que tienen los residenciales para alcanzar la habilitación. “No todos los residenciales pueden asumir el costo de una habilitación. Ahora la habilitación de Bomberos, debido a que Bomberos no tiene personal, la hacen los arquitectos. Se contrata al arquitecto, que debe hacer una memoria descriptiva, un plano para ver dónde van los ‘bomberitos’. Se tienen que comprar los ‘bomberitos’, si ya lo tiene, tenerlos recargados y en condiciones. Todo eso tiene un costo, cualquier ‘bomberito’ sale 5000 pesos y dependiendo del tamaño del lugar tenés que tener cuatro o cinco, además de detectores de humo. Aquello que era eterno en Bomberos, ahora en 15 días lo tenés, pero tenés que pagarlo. Es todo costo”, comentó Sena.

Dijo el médico que “la gente, los dueños de los hogares, tiene la voluntad de cumplir con todas las exigencias, pero llega un momento que la limitante económica condiciona. Ahora viene el invierno, hay que darles de comer con más calorías a los residentes, qué hago, trato de mantener la calidad de la comida o sigo haciendo el trámite de Bomberos”. Sena no dejó de reconocer que “hay situaciones graves y hay que actuar como estado protector de sus ciudadanos, pero no es una situación fácil de manejar”.

POLÍTICAS DE ESTADO | Respecto a la formación del personal de los centros residenciales, dijo Andrés Sena que “desde la administración anterior se estaban planificando cursos para los trabajadores. Entre las exigencias está que deban tener porcentaje de ellos debe tener el curso de manipulación de alimentos, otros el curso de bomberos, también deben tener auxiliares de servicio. La normativa está bien, pero depende de lo que cada uno pueda brindar”.

“Creo que hay un amplio sector de residenciales que están en condiciones de ser habilitados. Creo que hay que tener en cuenta la exigencia de acuerdo a la viabilidad y las necesidades de cada residencial. La exigencia en cuanto a tiempo para lograr la habilitación no puede ser la misma, por eso creo que debe haber alguna habilitación transitoria”, opinó Andrés Sena, que luego agregó que “lo indispensable es tener las condiciones adecuadas de vivienda, de abrigo, comida, de controles médicos, de cobertura en casos de emergencia, de vacunación, también en lo que se refiere a la parte recreativa de los residentes.

Por último, opinó Sena que se “deben implementar políticas a largo plazo y con acuerdos generales que sean políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos, porque esto cada cinco años va a seguir cambiando, con el mismo o distinto color político, porque las personas son diferentes y los proyectos también”.

Por Javier Perdomo.