“Rebeldía Organizada” inauguró su biblioteca popular en Delta El Tigre

La Asociación Civil Rebeldía Organizada celebró el pasado sábado la inauguración de su sede social y la apertura de la Biblioteca Popular “Ana Graciela Silveira”, con la presencia de la Secretaria General de la Intendencia Ana María Bentaberri, el director de descentralización Sebastián Ferrero, quienes en nombre del ejecutivo departamental entregaron formalmente el inmueble de la vieja policlínica.

Delta El Tigre ya cuenta con otro sueño conquistado por Rebeldía Organizada. El inmueble que cumplió las veces de policlínica barrial durante décadas, ubicado en un punto clave y de muy fácil acceso, a metros del Centro Comunitario “Tacitas Alegres” y la Plaza Artigas, apunta a ser un lugar de encuentro de niñas, niños y adolescentes para la lectura, el esparcimiento y el estudio.

Los colores bailan desde el ingreso hasta su interior, obras de arte producto de la creatividad de Gustavo “Musta” Tellechea y el trabajo conjunto con la gurisada de Rebeldía Organizada, hicieron que desaparecieran todos los rastros de opacos tonos, llenando de alegres colores cada espacio, cada rincón del inmueble.

Los estantes que resguardan miles de libros son nada más y nada menos que cajones de madera que fueron reciclados y pintados prolijamente, que antes cumplían el rol de trasladar el esfuerzo de los productores hasta el mercado, la feria o el almacén del barrio y ahora contienen miles de aventuras, historias, enseñanzas y educación encuadernadas, esperando expectantes por los lectores.

Nada quedó librado al azar y la biblioteca tiene un espacio lúdico en el que decenas de juegos son otro punto de encuentro, contando con amplias mesas y espacios en los que los destinatarios del esfuerzo pasarán momentos de integración, juegos y encuentro.

Integrantes de Rebeldía Organizada informaron que si bien aún están ultimando detalles de los días y horarios de funcionamiento, ya se sabe que habrá clases de apoyo para los escolares y estudiantes de Ciclo Básico. “Es cuestión de organizarnos”, dijo Nahuel Bautista para darle a cada espacio y momento la importancia que se merece. Ejemplificó diciendo que “no pueden estudiar y concentrarse, si al lado están riéndose porque están jugando, eso de respetarse los espacios para cada actividad es fundamental, al menos para la convivencia en armonía”.

La música sonaba, los invitados fueron llegando y de forma amena, entre saludos y abrazos, se vivió el espíritu festivo de la jornada.

COMENTARIOS | Tanto la coordinadora del gobierno departamental Marianita Fonseca, como el concejal Nelson Hernández y el diputado Nicolás Mesa (FA), manejaron conceptos similares en cuanto a resaltar el trabajo realizado y lo necesario del espacio con el concepto de cercanía a la lectura.

Quien hizo las veces de maestro de ceremonias invitó a las autoridades presentes, Bentaberri y Ferrero, para que recibiesen una plaqueta en reconocimiento al igual que una al intendente José Luis Falero, que envió su saludo e hizo anunciar que el próximo jueves 27 de febrero, espera a la directiva de Rebeldía Organizada en la capital San José de Mayo para la firma del comodato de usufructo del inmueble, lamentando no poder estar para realizarlo en público, como los organizadores lo habían deseado.

Al recibir su plaqueta, Ana María Bentaberri dio a conocer su alegría al poder participar de la actividad diciendo que su presencia no era como secretaria general de la Intendencia, ni como mujer política, sino “como mujer vinculada a Delta El Tigre, ya que aquí vivió mi familia, nació mi sobrino y hoy descubro que la biblioteca lleva el nombre de una mujer luchadora por su familia y la barriada. No llegué a conocer a Ana Graciela Silveira, la madre de Richard pero todo lo que me han dicho habla del porqué del justo homenaje”.

Otro que pese a su negativa inicial hizo uso de la palabra fue Richard Mariani, el hasta hace unas semanas presidente de la Asociación Civil Rebeldía Organizada, quien muy emocionado no dejó de agradecer a todos quienes colaboraron con la concreción del sueño, culminando sus palabras diciendo: “bueno gurises ya está, ahora a disfrutar del espacio y cuidarlo, esto es de todos ustedes”.

Tambien recibió su plaqueta de reconocimiento el artista plástico Gustavo “Musta” Tellechea. Se realizó el corte de la cinta y la fiesta continuó con la actuación del dúo Porota & Calaca, se entregaron libros de obsequio, golosinas y hasta se cortó la torta. Una fiesta de la cultura popular, sin lugar a dudas.

Por Carlos García.