Raúl Balao, otro de los candidatos nacionalistas al Municipio de Ciudad del Plata

Continuando con las entrevistas con los candidatos a encabezar el Municipio de Ciudad del Plata, es tiempo de presentar a Raúl Balao. La lista 304A lo identificará en las próximas elecciones municipales del 27 de setiembre de 2020. Con un importante equipo de vecinos y técnicos, el dirigente del Partido Nacional se presenta ante la sociedad platense.

Raúl Balao, reside en Ciudad del Plata desde hace 14 años, según lo contado por él mismo. Gran parte de su vida la dedicó a los medios de comunicación, preferentemente la radio, en el este del país. Rocha y Maldonado fueron los departamentos donde cumplió las veces de informativista, locutor, conductor y hasta relator deportivo.

Las cuestiones sociales son su vínculo con la sociedad en esos años de comunicador y por eso integró la dirigencia de ligas deportivas del este. Inquieto y desafiante ante la vida, ya con dos hijos mayores de edad, uno en Brasil y el otro viviendo en la frontera, optó por vivir en la hoy Ciudad del Plata.

Se desenvuelve como él mismo se define como un emprendedor empresarial y hace 14 años recorre la ciudad con la venta de plantas y pescado de lunes a domingo. Es probable que más de una vez se lo haya cruzado con su camioneta, con el parlante anunciando sus productos.

Cree que cada esquina es una oportunidad de conocer a la gente y saber de sus reales necesidades. Ingresó a la política departamental en el Partido Nacional en un vínculo directo con el representante nacional por San José el diputado Ruben Aníbal Bacigalupe. En el período 2015-2020, fue suplente del Secretario de la Junta Electoral Jorge Chapper y en este período 2020-2025, vuelve a integrar el órgano electoral como suplente de Carolina Hornes.

Participó en las “elecciones internas”, ubicando su lista, la 304, entre las cinco más votadas dentro de la interna nacionalista. En resumidas cuentas y según lo dicho por Balao, es gestor por naturaleza y comentó que no ha necesitado de un cargo para lograr cosas, basta con tener ganas y buenas fundamentaciones por ser parte de esta sociedad.

ACCIONES | Antes de asumir el actual gobierno, a iniciativa de parte de su agrupación, se reunió con el director del Centro de Salud Gustavo Rodríguez para conocer e interiorizarse de las necesidades del prestador público de salud.

Solicitó una ambulancia apenas asumió el nuevo gobierno nacional, que ya está en servicio y además se estudia otro pedido de un vehículo para traslados de mayor complejidad, hecho por él.

En cuanto a solicitudes al Gobierno Departamental solicitó la bituminización de la calle Flecha de Oro, de norte a sur, desde la ruta vieja hasta la nueva, obra que fue culminada en estos días.

Antes de resolver su candidatura a Alcalde en el Municipio de Ciudad del Plata, mantuvo una serie de encuentros con los alcaldes nacionalistas Valverde, Barreiro y Giménez, para decidirse.

Balao dijo que “ser alcalde es mucho más que cumplir con un horario y gestionar. Ser Alcalde es la responsabilidad de estar al servicio de toda la comunidad y contemplar sus necesidades”.

Según lo expresado por Raúl Balao, Ciudad del Plata está en un cruce de caminos y debe aprovechar como no se aprovecharon hasta ahora todas las herramientas y oportunidades. Los cruces entre la Alcaldesa y el Intendente han debilitado esas posibilidades. En una ciudad donde somos más de 40 mil habitantes y no llegamos a 20 mil votantes, no puede ser que en los dos períodos el “voto en blanco y anulado” sea el natural Alcalde.

ADHESIONES | “Algo pasa y ahí hincaremos el diente también”, dijo. Balao también comentó que la próxima será una campaña atípica, donde el mano a mano y el boca a boca cumplen un rol protagónico. “No tendré la oportunidad de presentarme masivamente, pero sí tengo la herramienta de estar todos los días hablando con los vecinos en la puerta de su casa”, dijo.

Raúl Balao, anunció que en los próximos días la Agrupación Paloma Blanca, Lista 304A, integrará a referentes oriundos de otros partidos como el Partido Colorado y el Frente Amplio. “Lo único importante es que se sientan platenses de corazón y no se les pidió que dejen su ideología”, comentó.

Balao también informó que ha mantenido y mantendrá reuniones con referentes partidarios e incluso candidatos a Alcalde de otras fuerzas políticas para establecer “políticas comunes” en caso de llegar a ser electo para el cargo de Alcalde.