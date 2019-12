Puesta a punto: candidatos que asoman para las departamentales 2020

A los “ponchazos” comenzó la transición de gobierno a nivel nacional y eso hace prever un verano más que agitado, preparándonos para los primeros 10 meses de la administración Lacalle Pou, que también se aventuran como complejos y de enfrentamientos. En medio de todo lo que implica un cambio de gobierno, dos meses después que el nuevo Presidente asumió, el 10 de mayo de 2020, se deben definir las autoridades departamentales y municipales, tal como lo establece el calendario electoral vigente desde 1996, por lo que ese será otro asunto que le estará aportando agitación al primer tramo del año entrante.

En realidad el tema ya está instalado en la agenda pública del departamento -es de suponer que en todos los departamentos-, tanto en tiendas blancas como en las frenteamplistas.

Los únicos que están tranquilos en este juego son los oficialistas del “Sumate”, que tienen candidata desde diciembre de 2018, la actual secretaria General de la Intendencia Ana María Bentaberri y no tienen fisuras. La expectativa pasa por ver quién será el candidato de Alianza Nacional, si Carlos Daniel Camy o el ex intendente Juan Chiruchi. Camy ha expresado que Chiruchi estaría “entusiasmado” con el regreso a la arena política en el escenario de un Partido Nacional gobernante y ello ha ilusionado a los que esperan su regreso desde que dejó la Intendencia, allá por 2010.

Quedó claro que si vuelve será dentro del Partido Nacional, descartando cualquier posibilidad de aparecer como candidato de Cabildo Abierto, como se lo pensaban pedir. De ser cierto que Chiruchi vuelve a la arena partidaria, la interna nacionalista podría ser más competitiva que con una puja Bentaberri-Camy, pero eso no quiere decir precisamente que Chiruchi tenga oportunidad de derrotar a la actual fuerte estructura del Sumate y la 404, que está al frente de la Intendencia.

FA | Donde aún no hay claridad alguna -para variar-, es en el Frente Amplio, que tiene un Plenario Departamental para discutir el tema candidaturas el próximo sábado 14 de diciembre a las 15 horas, en el que probablemente no se defina nada otra vez y todo quede librado a una nueva instancia plenaria a realizarse en el verano, antes del 9 de febrero, fecha límite para que se realicen las convenciones departamentales, que deben oficializar las candidaturas de todos los partidos.

Por primera vez en 15 años con un gobierno nacional adverso, el frenteamplismo elegirá sus candidatos a la comuna, como ocurrió mientras fue gobierno en el país, a último momento y mal. Los nombres que rondan en la arena política son varios de los conocidos. Gabriela Muñoz, de Ciudad del Plata, está formalmente presentada ante la Mesa Departamental como aspirante a ser candidata, pero también está la sempiterna posibilidad de Walter De León, ahora sin el respaldo del MPP, lo que le resta posibilidades de contar con el respaldo del tercio de la Convención que necesita para ser candidato.

También se manejan otros nombres como el de Pablo García (que en las elecciones nacionales fue candidato por la lista 1808), y el de Pablo Urreta por Asamblea Uruguay, que contaría con el respaldo de otros grupos y de las bases en San José.

Urreta dijo a este medio que es una posibilidad que está latente, pero que tiene que valorar temas personales y políticos antes de tomar una decisión definitiva. Otro nombre que insiste en ser candidato es Jorge “Pipe” García y hasta se puede pensar en la posibilidad del dirigente de la Vertiente Artiguista Daniel Blanco, pero la lista podría seguir ampliándose, por ejemplo a Federico Diana, y no es de descartar que aparezca algún nombre que no estaba en los planes de nadie, porque además falta escuchar la opinión de sectores importantes como el propio MPP y el Partido Socialista.

Lo cierto es que a diferencia de 2014, ocasión que el FA presentó solo un candidato, en esta ocasión serán dos o tres los nombres, pero la definición de quienes serán sigue difiriéndose en el tiempo y quizás se conozca recién en febrero del año próximo.

Respecto a los restantes partidos, habrá tiempo para analizar sus posibles nombres. Por el momento, nos concentramos en los dos mayoritarios.

¿Y EN LOS MUNICIPIOS? | A nivel departamental, poco se habla de los municipios (materia que ocupa solo a las localidades que los tienen), pero la danza de nombres también se baila en cada una de las localidades, hagamos un recorrido por Ciudad del Plata y Libertad.

En CDP, gobierna el Frente Amplio y si tomamos en cuenta los números de las nacionales y del ballotage, sus chances de seguir al frente del Concejo Municipal platense son grandes, por más que la coalición de izquierda baja bastante la votación en las departamentales.

Dentro del Movimiento de Participación Popular (MPP), se manejan posibles candidatos. Entre ellos se encuentra Richard Mariani del grupo Rebeldía Organizada o “Los Nadies”, que es respaldado por una base importante en la ciudad. También suena fuerte por este sector el actual alcalde interino Martín Maldonado y la militante Graciela Trabazo, que se ha auto-postulado, aunque resta saber si tiene respaldo de su sector.

La ex candidata a la Diputación por la 1001 Fernanda Ceballos es otro nombre manejado, aunque también podría surgir el de Susana Lago por el PCU. Marcelo Dorelo por la Vertiente Artiguista es otro nombre que suena, al igual que Nelson Hernández, probablemente por la lista 1808, que respalda a Pablo García en lo departamental. Carlos Carrasco, podría ser candidato de la lista 709 de Walter De León, aunque no sería de sorprender que la actual alcaldesa Laura Colombo, que había declarado que no tenía intenciones de ser candidata, decida finalmente serlo y lo sea por la 709, lo que descartaría a Carrasco.

En tiendas blancas, que buscarán arrebatarle el Municipio al FA y así lo ha dicho reiteradas veces el saliente intendente Falero, también ya hay varios nombres definidos. Uno de ellos es el vecino y actual edil suplente Carlos Dziugys. Número puesto es Marianita Fonseca, actual coordinadora de la ISJ en el Municipio, a los que habría que sumarle a Walter Bentaberri y al actual edil Argelo Giroldi. Tampoco habría que descartar por el mismo grupo que Giroldi a José Campot. Todos estos posibles candidatos, son del Sumate de Falero, mientras que por Alianza Nacional puede sonar los nombres de Gervasio Cedrés y tal vez de la actual edila Susana Gásperi.

LIBERTENSES | Y por ahí dejamos la lista en Ciudad del Plata. En Libertad, empezamos por tiendas blancas y allí tenemos el número puesto de Matías Santos, que cuenta con el respaldo del saliente Sergio Valverde y toda la estructura de la 404. Por el lado de Alianza es en el espacio en el que hay varios posibles aspirantes a candidaturas. El ex concejal y alcalde suplente José María Reyes sería uno de ellos. Horacio Tarila sigue con intenciones de ser candidato, al igual que Adriana Binaghi. Por ahí andarían los nombres nacionalistas.

En cuanto al Frente Amplio, aún no hay mayores. En principio, un nombre seguro era el del actual concejal Gonzalo Rodríguez, aunque este medio no está en condiciones de asegurarlo hoy, ya que el Concejal se mostró renuente a definirse al ser consultado para este informe.

Quien sí sería candidato es Luis “Titer” de Armas, nombre promovido por la Vertiente Artiguista durante la pasada campaña electoral y que sigue en pie, según lo informado por el ex candidato a Diputado Daniel Blanco a este medio. Podría haber otros nombres, pero ellos se comenzarán a definir luego del jueves 12 de diciembre, fecha en la que habrá una asamblea hablar de candidaturas departamentales y locales.

Surgirán más novedades para futuros boletines sobre el entramado electoral rumbo a mayo 2020. Habrá que estar atentos.

Por Javier Perdomo.