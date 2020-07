Preocupación por violación de la emergencia sanitaria de clubes nocturnos en San José

La Intendencia de San José constató que locales nocturnos de San José de Mayo incumplieron con las medidas sanitarias vigentes recomendadas por el Ministerio de Salud Pública para prevenir la propagación del coronavirus, Covid-19. Fue la Dirección de Gestión Ambiental y Salud de la comuna, la que sugirió al intendente Pedro Bidegain, la aplicación de las sanciones correspondientes. Desde la Dirección Departamental de Salud, su titular, Juan Antonio Atilio, se mostró a favor de aplicar multas y aseguró que, si es necesario, se avanzará en la clausura de esos lugares.

La Dirección de Gestión Ambiental y Salud de la ISJ elevó un informe al Jefe Comunal luego de constatar reiterados incumplimientos y transgresiones en dos locales de la capital departamental que funcionan en la noche. En el informe, la repartición sugirió aplicar sanciones en los lugares que fueron denunciados. Según se dio a conocer se trata de dos locales; uno de ellos se encuentra ubicado en la zona de AFE, mientras que el segundo está en una zona rural, muy próximo a la ciudad.

Consultado por La Semana sobre la situación el director Departamental de Salud Antonio Atilio, se mostró a favor de aplicar multas a los locales y reafirmó que ante este tipo de incumplimientos se podrían llegar a clausurar.

“Nosotros queremos recordar nuevamente y se lo hemos hecho acordar a todos los clubes, que no están autorizados los espectáculos con gente. No hay autorización para eso y no se deben realizar”, dijo. “La Intendencia tiene la tarea de inspeccionarlos y de aplicarles las multas correspondientes, inclusive si hay que llegar a la clausura, se va a llegar”, agregó.

“En principio se llama a la solidaridad de las personas para que nos respondan, pero si es necesario y tenemos que ir a multar o a sancionar, vamos a hacerlo”, comentó Atilio quien prosiguió diciendo que no están dadas las condiciones para que esos lugares funcionen “y de hecho no tienen las autorizaciones correspondientes. Esa es la situación. Se van a aplicar multas. Es que de hecho, si no se responde en sentido de colaboración ese es el camino; porque no hay autorización establecida para ese tipo de espectáculos nocturnos y menos con aglomeraciones”, concluyó.

El jueves pasado, 23 de julio, el director de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia Juan Carlos Álvarez, señaló en el programa “Según Como se Mire” de Radio 41, que desde que se declaró la Emergencia Sanitaria en Uruguay, se registró el acatamiento voluntario de los empresarios lo que permitió que las actividades nocturnas disminuyeran notoriamente. Sin embargo, con el paso del tiempo y pese a que la actividad gastronómica ha vuelto a funcionar, Álvarez recordó que aún no hay protocolos aprobados para la realización de espectáculos públicos.

No obstante, Álvarez informó que se llevaron adelante negociaciones entre los empresarios locales y el Intendente que permitieron que desde la Intendencia se haya autorizado la apertura de pubs y de salas bailables, siempre y cuando cumplieran con el protocolo vigente en el área gastronómica: “Se llegó a una autorización especial para que pubs y salas bailables tengan la oportunidad de una apertura, pero cumpliendo con el protocolo de gastronomía”.

El jerarca dijo que en base a ese protocolo, los locales deben asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias previstas. Álvarez agregó que deben acomodarse en el horario especial autorizado el que no debe extenderse más de la una de la madrugada. Los lugares deben contar con alfombra sanitaria y alcohol en gel sobre las mesas y los funcionarios deben hacer uso del tapabocas y ropa adecuada. Asimismo, los clientes deben permanecer sentados y no está permitido bailar.

CONTROLES | Los controles para asegurar el debido cumplimiento de las medidas sanitarias son realizados en forma conjunta por personal de la Dirección de Gestión Ambiental y Salud de la Intendencia y de Jefatura de Policía.

“En las primeras de cambio se venían respetando. Pero lamentablemente la carne es débil y ha habido reiteraciones de transgresiones importantes. Fundamentalmente no se respetó el tema del distanciamiento, la gente bailando y los horarios de cierre que se extienden hasta altas horas de la madrugada”, detalló el Director de Gestión Ambiental y Salud.

Álvarez aseguró que las tareas de controles se vienen realizando fuertemente cada semana y que el trabajo ha ameritado a que se lleve adelante un seguimiento en las redes sociales con el objetivo de detectar y prevenir situaciones de este tipo. El titular de la repartición, dijo que este tipo de incumplimientos atentan contra la salud de toda la población.

El jueves, Álvarez anunció que la decisión del Ejecutivo se daría a conocer en las horas posteriores y que las sanciones podrían ser desde multas o amonestaciones hasta la clausura de los comercios. No obstante, al cierre de esta edición, no hubo ninguna comunicación oficial con respecto a este tema.

En la oportunidad, el jerarca aseguró que la resolución del Ejecutivo se había demorado debido a cuestiones burocráticas, pero que se darían a conocer ese mismo día para que estuvieran aplicadas el fin de semana que pasó.

Por Katherine García.