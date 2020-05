Preocupa a candidatos a la ISJ que actuales intendentes deban definir futuros presupuestos

Candidatos a la Intendencia de San José solicitarán reunirse con autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en el marco de la elaboración del Presupuesto Quinquenal cuya negociación se hará sin la participación de los intendentes que sean electos en las elecciones departamentales y municipales que fueron postergadas para el 27 de setiembre tras un acuerdo alcanzado por todos los partidos políticos en el marco de la Emergencia Sanitaria por la que atraviesa Uruguay tras la llegada del coronavirus, Covid-19, al país a principios del mes de marzo.

Además de la postergación de las elecciones de mayo, sucede que la Constitución establece un plazo máximo (30 de agosto), para la convocatoria de la Comisión Sectorial de Descentralización que fija el porcentaje que desde el Gobierno Nacional se transfiere a las intendencias. Normalmente, ese ámbito de negociación se conforma por cinco ministerios y cinco intendencias pero en esta oportunidad, debido al corrimiento, los jefes comunales no son los que asumirán en diciembre.

En este contexto la OPP ha propuesto al Congreso Nacional de Intendentes iniciar las negociaciones correspondientes con un nuevo Instituto que posee la representación de los tres partidos políticos ya que “no es muy conveniente negociar directamente solamente con los intendentes (actuales) cuando van a negociar para los otros que vendrán”, informó el ex intendente de San José y actual subirector de la OPP José Luis Falero, en el programa “Puesta al Día” de Emisora Principal. “Entendemos que le da mayor fortaleza a la negociación”, dijo.

“Es una situación muy particular que se da como consecuencia del corrimiento, entonces hemos propuesto la negociación formal de la OPP con el Congreso a través del Instituto. Lo vieron bien y días pasados lo hicimos público y la negociación va a pasar por ahí para encarar un documento que de alguna manera contemple las aspiraciones de la redistribución de recursos en todo el país”, alegó.

Sin embargo, Falero informó que desde la OPP se está recibiendo a candidatos de todo el país con la finalidad de oír sus aspiraciones y las posibilidades de que éstas se contemplen en las negociaciones que vendrán por delante: “Yo he recibido semanalmente a dos o tres candidatos, lo vengo haciendo dentro de un ámbito de diálogo, de conocimiento y de confianza que tenemos”, dijo el Subdirector de la OPP.

La finalidad de todas las administraciones públicas es obtener el máximo bienestar colectivo gestionando los recursos puestos a su disposición, y uno de los instrumentos de mayor importancia para las instituciones es el Presupuesto. La hacienda pública uruguaya utiliza un presupuesto quinquenal que está establecido preceptivamente en la Constitución y que es el producto de definiciones realizadas en la década del sesenta del siglo pasado que han llevado al desarrollo de una mecánica especial para afrontar el reto de gestionar sus organismos.

CANDIDATOS PREOCUPADOS | Tras tomar contacto con distintos candidatos a la Intendencia de San José, La Semana confirmó que varios de ellos buscarán tener un acercamiento con Falero con la finalidad de dialogar sobre la situación que en algunos casos ha sido calificada como “preocupante”.

“No es lo ideal”, señaló el aspirante a la titularidad de la ISJ por el Partido Colorado, Alfredo “Nito” Lago, al referirse a las responsabilidades asumidas por los candidatos quienes ya armaron un programa de gobierno que presentarán a la sociedad. “El hecho de que el nuevo Intendente, empiece con algo conformado, con una realidad que no va a ser la que es actualmente, deja cierta incógnita de que sea lo que la gente realmente votó”, dijo.

“Indudablemente el programa que cada uno de los candidatos presente va atado a un flujo económico de dinero para llevar a cabo esa planificación de gobierno que presenta a la ciudadanía, entonces queda una incógnita”, agregó.

Lago no descartó solicitar reunirse con José Luis Falero y opinó que una posibilidad podría ser postergar el plazo para la elaboración del Plan Quinquenal al igual que se hizo con las elecciones que, de no haberse cambiado, habrían tenido lugar el domingo pasado, 10 de mayo. “Ya que se postergó la elección yo creo que también hay que analizar, dentro de las posibilidades, qué herramientas jurídicas hay; pasó lo que pasó cuando fue el corrimiento de la elección, se dieron los acuerdos, se entendió el mensaje, era algo imposible de realizar, ahora tenemos una situación parecida, no podemos decirle al próximo Gobierno Departamental que asuma así sea del mismo partido, yo creo que son improntas distintas, hay que reflejar y cuidar al ciudadano que es el que vota”, argumentó.

“No soy abogado, no sé si hay posibilidades de modificar pero creo que habría que evaluarlo y ver de qué forma, me parece que habrá que hacer el esfuerzo a ver si se puede modificar“, concluyó.

URRETA / No obstante, para el candidato del Frente Amplio Pablo Urreta, algo así no sería posible de realizar: “Yo creo que eso es muy difícil que ocurra porque son plazos constitucionales”, advirtió Urreta. “Desde mi punto de vista los que somos aspirantes no vamos a participar pero si vamos a transmitir nuestras preocupaciones y nuestras ideas a las autoridades para que manejan esta negociación de la mejor manera posible”, dijo.

El candidato de la coalición de izquierda se refirió a la situación como “un gran problema” y aseguró que de igual forma preocupa a las actuales autoridades departamentales “porque en el caso de San José, por ejemplo, de todo el dinero que maneja la ISJ cuatro de cada 10 pesos vienen del Gobierno Nacional y esas partidas se fijan en el Presupuesto Nacional. Por eso es muy importante participar en esa negociación”, dijo.

“A nosotros eso nos tiene muy preocupados porque los Ingresos anuales de la ISJ que en el 2018 fueron 1600 millones de pesos, más de 600 fueron partidas nacionales, es decir, el 40% y eso fue lo que permitió realizar un montón de obras y mejoras. Sabemos que en el año 2019 las partidas nacionales incrementaron y llegaron a los 700 millones de pesos y nosotros necesitamos que el Gobierno Nacional asegure que van a seguir llegando esas partidas en tiempo y forma pero las señales que hemos tenidos a través de OPP no son halagüeñas, no son buenas, entonces eso nos preocupa muchísimo”, añadió.

A su vez, Urreta señaló que con el Frente Amplio la partida fijada en el Presupuesto fue del 3,33%, “eso se fija en la Ley de Presupuesto, quiere decir que eso no está asegurado hasta que se discuta el Presupuesto Quinquenal”. Adelantó que desde el FA se va a “pelear” para mantener ese porcentaje ya que según dijo “esos volúmenes de dinero son muy importante para la ciudadanía y para el funcionamiento de la ISJ”, para la elaboración de obras.

Urreta se mostró confiado en que tanto el Congreso Nacional de Intendentes como el Subdirector de la OPP harán sus mejores esfuerzos por el bien de la población: “Creo que el Congreso de Intendentes va a defender esta postura que estoy marcando porque a las intendencias les va la vida en estas partidas del Gobierno Nacional. El ex intendente Falero, está trabajando en el tema y esperamos tener un gran socio para San José, gane quien gane, queremos pelear en conjunto por la mayor cantidad de recursos para el departamento”, sostuvo.

Agregó que solicitará una reunión tanto a Falero como a distintos ministros “que dentro de su cartera tienen recursos muy importantes para el departamento. La vivienda es una preocupación central en la ciudadanía y queremos ver cómo podemos articular los recursos nacionales con los recursos departamentales”.

“El MTOP también en la misma línea que estoy planteando y con el Ministro del Interior también tenemos pensado solicitar una entrevista porque estamos viendo que los problemas de seguridad siguen presentes en todo el país y también en el departamento, es decir, siguen los abigeatos, los hurtos, las rapiñas y no ha habido una solución al respecto y eso es una preocupación ciudadana que nosotros en el caso de ganar la Intendencia de San José estamos dispuestos a colaborar con el Ministerio del Interior”, dijo Urreta.

BENTABERRI / La situación no es motivo de preocupación para la candidata del Partido Nacional, Ana Bentaberri quien recordó que con las rendiciones de cuentas anuales se podrán llevar adelante modificaciones presupuestales.

“Me parece que no hay nada para hacer, el país tiene que seguir adelante, no podemos esperar hasta el año que viene a sentarnos alrededor de una mesa a conversar y siempre cada Intendencia va a tener la oportunidad cuando se hacen las rendiciones de cuentas de ir haciendo modificaciones presupuestales. El gobierno nacional también, para ir reviendo los temas, cuando llegue ese momento”, opinó.

Bentaberri consideró inoportuno ponerle “el palo en la rueda al país por querer participar” de la negociación. Asimismo se mostró confiada en la participación que tengan las autoridades que lleven adelante ese proceso: “Los intendentes que están actualmente por algo están allí, fueron elegidos oportunamente dentro de una lista acompañando un candidato principal y son quienes nos representan en este momento, así que bienvenido sea que se dialogue lo más posible y profundice y ojalá estemos todos enterados de todo lo que se va planificando hacia adelante”, dijo.

La candidata, que adelantó que junto con el Intendente, Pedro Bidegain, también solicitarán una reunión con la OPP, informó que hace un mes atrás, ambos mantuvieron una charla con el ex intendente Falero para evaluar la situación del departamento pero que no se dialogó en la oportunidad acerca del Presupuesto: “en ese momento no pusimos sobre la mesa el después y dejamos planteado que más adelante íbamos a tener otra charla para ver qué pautas de trabajo planteaba el gobierno central para las Intendencias específicamente. Ahora he visto en la prensa que ya están haciendo esas reuniones de trabajo y le vamos a pedir con Bidegain una reunión con Falero para nosotros también poder acceder a este tipo de charlas”, informó.

La Semana también supo que el candidato también nacionalista, César Zunino, es otro de los aspirantes a la comuna de San José que maneja la posibilidad de solicitar una instancia de diálogo con la OPP.

Por Katherine Martínez.