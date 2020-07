En pasada edición informábamos sobre un torneo de billar organizado por Libertad Billar Club que contó con la participación de 44 jugadores de distintos puntos del país, entre ellos cuatro vicecampeones mundiales.

Esta semana concurrimos a las instalaciones del club libertense para hablar con dos de sus fundadores: Ruben Marrero y Juan Antonio Mesa y conocer más a fondo sobre la historia y el presente de Libertad Billar Club.

La nota la pactamos para el viernes a las 19 horas y al llegar al lugar nos encontramos con un solitario Marrero ya practicando sobre una de las dos mesas que hay en el lugar. Unos minutos después llegó Mesa con termo y mate debajo del brazo.

Luego de la presentación y algunos comentarios para romper el hielo, Ruben Marrero comienza a contar el origen de este club “estaba sentado frente a la computadora y me encuentro en internet con un billar a la venta en Maldonado” algo que según dicen no es muy común ya que no quedan muchos billares de estilo clásico a la venta. Sin dudarlo Marrero se contactó con el vendedor para conocer los detalles y demostrarle su interés. Acto seguido llamó a Mesa para informarle de la situación y acordar un viaje para ir a verlo el fin de semana.

A continuación Mesa toma la posta en el relato “cuando me llamó yo estaba arriba de un tractor en el campo. Era lunes o martes y cuando cortamos la comunicación me quedó el asunto dando vueltas en la cabeza y pensé para qué esperar hasta el fin de semana”. Así que enseguida llamó a su compañero y le dijo “prepárate que te paso a buscar y vamos ahora mismo hasta Maldonado”.

Hugo Macchi y Darío Núñez se sumaron al viaje y a media tarde los cuatro partieron rumbo al este. Ya en la tardecita llegaron al lugar y en las negociaciones hubo humo blanco por lo que el grupo se vino para atrás sabiendo que ya contaban con un billar propio. Para adquirirlo sacaron un préstamo al que aún le quedan unas cuotas por pagar.

El segundo paso luego de la adquisición del billar, era conseguir un lugar para ubicarlo. Fue el propio Hugo Macchi quien sugirió por primera vez el local donde actualmente está el Club. En principio el resto del grupo pensó que era el lugar era algo chico sin embargo Macchi insistió y fue a verlo para hablar con su propietario. Finalmente les gustó y lo alquilaron. El 3 de noviembre de 2018 quedaría marcada como la fecha oficial de fundación de Libertad Billar Club.

Al poco tiempo de estar funcionando surgió la chance de alquilar otro billar “en esto somos los dos iguales, cuando se nos aparece una oportunidad, no le ponemos cara fea a nada” asegura Marrero entre risas. Pero para eso debían pensar en la ampliación del local. Tras hablar con el propietario la obra avanzó y ese segundo billar llegó al club algo que según cuenta Mesa era necesario “para desarrollar el club y para desarrollarnos también nosotros ya que lo que más nos gusta y lo más lindo de todo esto es jugar con otra gente, pero teniendo un villar solo no podíamos organizar torneos como por ejemplo el del otro día”.

En el caso de Juan Antonio Mesa, comenzó a jugar al billar en el Club San José hace unos 15 años. Por su parte Marrero comenzó después de jubilarse hace unos 7 años. Ambos han recorrido el país y también han viajado a Argentina a competir. En el país vecino por ejemplo participaron en un torneo con 164 jugadores en el 36 Billares, un tradicional bar por Avenida de Mayo que en su subsuelo alberga una cantidad importante de mesas de billares.

Antes de todo eso, en ambos casos, los primeros contactos con un billar lo tuvieron en un “boliche”. En el caso de Mesa aún recuerda su primera vez jugando al billar. “Tendría 10 u 11 años, todavía iba a la escuela y fui con Walter Rodríguez quien trabajaba en casa, caminamos 8 kilómetros yendo para Kiyú hasta un bar que quedaba en la esquina de donde antiguamente estaba el establecimiento Agua Clara”.

Igualmente dejan en claro que es muy distinto jugar en esos billares chicos a estos billares grandes que juegan actualmente. Marrero asegura “en un juego muy distinto y en billares grandes se empareja más, por eso hay distintas categorías aunque no te extrañes que uno de cuarta categoría le pueda ganar en un torneo a uno de primera categoría”.

EL CLUB / Próximo a cumplir los dos años de su fundación, Libertad Billar Club tiene actualmente 13 socios y algunas reglas a cumplir. Marrero cuenta que se trata de “un Club privado” y agrega “en este momento somos 13 socios y para incluir a un socio nuevo se consulta a todos los integrantes y la aprobación se tiene que dar de forma unánime”.

Actualmente los socios son: Darío Núñez, Eduardo Oteguy, Fernando Lema, Nicolás Galloso, Fabián Hernández, Bolivar Hernández, Gustavo Bonahon, Javier Gaione, Huber Torres, Luis Mietto, Rodolfo Morandi, Juan Antonio Mesa y Ruben Marrero

Cada socio paga una cuota para hacerle frente a los gastos de alquiler, luz, agua y mantenimiento. A su vez cada uno posee una llave del local para poder concurrir a la hora que quiera. Por lo general el momento de mayor concurrencia se da de lunes a viernes de tardecita, aunque hay quienes también van los fines de semana.

De su experiencia recorriendo clubes y bares de billar han adquirido ideas para aplicar en su club “lo hemos aggiornado con experiencias que vemos por ahí” indica Mesa. Una de ellas por ejemplo es el funcionamiento respecto a la venta de bebida. En el local hay una heladera con bebidas y refrescos siendo cada socio el encargado de servirse y también cobrarse, eso sí, “mientras jugamos no tomamos alcohol” agrega.

Este tipo de características y de funcionamiento que tiene el club, ha tenido muy buena repercusión en el ambiente de este deporte, ya que permite una mayor privacidad a la hora de jugar, diferenciándose de muchos salas que están ubicados en cantinas de bar “acá se viene a jugar al billar” mencionan los dos.

EL JUEGO / El Club Libertad Villar es uno de los tres clubes que tiene la Liga de San José. Los otros dos son el Club San José y el Club Centenario. La actividad departamental se desarrolla entre estos tres lugares, clasificando los primeros cuatro de cada categoría para el Campeonato Nacional. A diferencia de la actividad departamental, la actividad nacional se juega en una sede fija pre establecida durante un fin de semana.

También hay actividad a nivel sudamericana en la que participan Brasil, Argentina y Uruguay y mundiales en donde dominan los italianos y los argentinos, en este caso con jugadores profesionales que viven de este deporte. Si bien en 2004 recibió la Carta Olímpica por parte del Comité Olímpico, el billar aún no ha logrado tener presencia en los Juegos Olímpicos.

Tiempo atrás Ruben Marrero obtuvo un tercer puesto en un Sudamericano disputado en Montevideo en segunda categoría y en el torneo que días pasados se desarrolló en Libertad logró vencer a dos vicecampeones mundiales.

El billar es un juego de precisión pero también reúne otras cualidades como: táctica, estrategia, concentración y conocimientos de matemática para una mayor precisión de la trayectoria de la bola. A propósito de esto Mesa dice que “el desarrollo del juego se caracteriza por dos factores importantes: uno es la matemática y el otro la ejecución, si juntas ambas es difícil que te puedan ganar, el tema que la ejecución es difícil asegurarla siempre igual” y agrega también que “es un deporte muy importante para nuestra edad porque necesita un poder de concentración especial”.

Marrero coincide con su compañero y destaca también el tema mental “lo más importante es no calentarse, si tuviste un tiro mal trata de olvidarte, es lo que le pasa a muchos jugadores, se quedan enchufados porque están errando y pierden”.

Por supuesto que cada mesa tiene sus particularidades y también hay factores externos que influyen, como la temperatura o la humedad. Según cuentan los entrevistados este es uno de los pocos clubes que tienen la mesa climatizada todo el día, lo que les permite siempre mantenerla a la misma temperatura.

A la hora de las formas de juego, Marrero y Mesa son distintos. Mientras este último opta por un juego, de alguna forma, más rudimentario, Marrero apela mucho a la matemática, incluso tiene un cuaderno donde anota distintas jugadas sacadas de internet que practica a diario y que incluso trasmite a alguno de los otros socios “a mí me encanta asegura”.

A la hora de encarar los torneos hay un lado competitivo que siempre está presente. Por ejemplo en el torneo que organizaron días pasados, Marrero tuvo en una jugada la oportunidad de vencer a un gran oponente y meterse en semifinales, sin embargo por ir a más terminó perdiendo “quedé enchufado con el partido que perdí, después no dormí en la noche”.

Pero más allá de todo eso, hay también un fin social y pilares importantes como la camaraderia, la amistad, el compañerismo y también el entretenimiento siempre están presentes.

Una vez finalizado el diálogo les solicito que jueguen un partido mientras les tomo unas fotos. Ellos aprovechan la oportunidad para explicarme algunas reglas y trasmitirme alguna de sus habilidades. Es imposible no notar su entusiasmo y su pasión por este deporte y por su club.

Escribe: Marcos A. Soto