Palabra autorizada

Filomeno Rey estuvo casi 35 años vinculado al fútbol, 14 de ellos como integrante del Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior, cargo que dejó en el año 2007.

Actualmente solo integra la Comisión Electoral de OFI y su otro vínculo con el fútbol se da los fines de semana cuando concurre a ver los partidos del club del cual es hincha: Juventud Unida.

Aunque se encuentra alejado de la actividad dirigencial, es hombre de permanente consulta, sobre todo en cuestiones reglamentarias, además de recibir permanentes invitaciones para integrar comisiones o cuerpos de neutrales.

Con tanta trayectoria en el ámbito dirigencial, es persona por demás autorizada para opinar sobre el presente del fútbol del interior marcado por los nuevos intentos de integración con AUF, la aparición de la televisación y de más.

¿QUÉ HAY QUE HACER? / Su primer acercamiento a las cuestiones reglamentarias se dio en los campeonatos nocturnos de barrios que organizaba Juventud Unida luego de iluminar su escenario. Allí con el propósito de frenar los incidentes que se producían se creó un reglamento y Filomeno Rey tuvo activa participación en él.

Poco después recibió la invitación de un vecino y amigo, Hugo Cantisani, para que lo acompañara a la Liga como delegado de Juventud Unida. Recuerda claramente que su primera respuesta fue ¿qué hay que hacer?, a lo que Cantisani le respondió “le vas a agarrar la mano”.

Fue así no más que continuó acompañándolo a las sesiones de Liga de Libertad y pronto se convertiría en el delegado verde. “Le tomé el gusto a lo reglamentario, estatutario y me metí de lleno”.

En el año 1983, Eduardo Ureta debe dejar la secretaria de la Liga de Libertad y le proponen a Rey ocupar ese cargo lo cual aceptó a pesar de que en Juventud Unida generó algunas molestias su decisión.

Más adelante asumió también como delegado de Libertad cuando se constituyó la Federación Departamental y en el año 1992 ya creados los sectores Capital e Interior, la Liga de San José propone su nombre para ingresar al Ejecutivo de la OFI, en aquel momento integrando la terna de la Confederación del Sur como suplente, pero solo por un corto periodo ya que el año siguiente uno de los titulares deja el cargo por lo que asume él.

En 1994, asume la presidencia Héctor Lascano, según Rey “persona de un gran respaldo político” y quien tenía como norma nombrar a quienes lo acompañarían en los cargos de confianza. “Me enteré que del Sur mi nombre era uno de los que él quería” por lo que vuelve a integrar el Ejecutivo de OFI, lugar donde se mantendría hasta 2007 cuando por temas familiares decidió alejarse.

“Los años de OFI a mí me formaron como dirigente, aprendí cualquier cantidad sobre todo por lo que digo siempre: tengo dos orejas y una boca, escucho el doble de lo que hablo”, reflexiona hoy Filomeno Rey en el living de su casa con su habitual espíritu sereno. “Además -continuó- me formaron como dirigente y también como ser humano porque estuve con gente de mucha capacidad dirigencial pero con una hombría de bien tremenda”.

Muchos de esos ex dirigentes de OFI se continúan reuniendo hoy, ya no para definir los temas del fútbol del interior, sino para comer algo, disfrutar de un rato de camaradería, con recuerdos, anécdotas, etc, aunque seguramente tampoco falte en esas charlas las opiniones sobre los temas actuales que rodean a la Organización.

INTEGRACIÓN / Uno de los temas actuales que vincula a OFI es el estatuto único con AUF y la posible integración deportiva con la novel Copa Uruguay, que primero se había complicado políticamente y ahora se terminó de caer, al menos por este año, a raíz de la pandemia.

Pero antecedentes de integración deportiva entre OFI y AUF ya los hubo en el pasado, siendo Rey integrante del Ejecutivo, Por eso el entrevistado recuerda que “en el año 1998 la OFI crea el Torneo Mayor de Clubes que divide el torneo de clubes en dos”. Esa primera edición la jugaron los ocho clubes mejor ubicados de la edición de 1997. Los años siguientes se llevó a 16 la cantidad de participantes. “El motivo de este torneo era que nosotros entendíamos que una integración debía venir por el lado deportivo”.

Lamentablemente “luego la AUF sale con el llamado a licitación porque a ellos solo les interesaba los Estadios del Interior (Rivera, Paysandú y Maldonado creados para la Copa América 1995) y allí comienzan a pincharnos el globo”.

A raíz de esa experiencia, Filomeno Rey se declara escéptico de una posible integración “todo esto del estatuto único costó muchísimo y se puso en marcha porque vino la directiva desde FIFA” y con respecto a la Copa Uruguay opinó que “si algo no nace naturalmente al primer pero que encuentren te lo van a tirar abajo”.

El entrevistado se pregunta “¿de qué sirve un Presidente con la mejor buena intención (por Ignacio Alonso presidente de AUF) si luego en la Asamblea de Clubes te aparecen los intereses particulares y te bombardean cualquier proyecto que de repente pueda significar algo bueno para el fútbol de todo el país?”. “Sinceramente soy escéptico” sentenció.

LA TELEVISACIÓN / Otra de las cuestiones que más controversias genera es el extenso calendario de actividades que tiene la OFI que le deja muy poco margen a las Ligas y su actividad.

A nivel de Copa de Clubes por ejemplo, desde hace cinco temporadas se están jugando dos torneos: Divisional A y Divisional B, lo que llevó a que por ejemplo en 2019 alrededor de 70 equipos participaran de esta actividad

Pero esta no es la primera vez que sucede, ya lo comentó el entrevistado que entre 1998 y 2000 se hizo algo similar con la creación del Torneo Mayor de Clubes. Es por eso que a Filomeno Rey no le parece mal que haya dos torneos y que de alguna forma se premie al que hizo una buena campaña otorgándole la posibilidad de volver a participar al año siguiente. Sin embargo sí le parece excesiva la cantidad de clubes que integran la Divisional A “ya me llamó la atención que fueran 20, mucho más ahora que son 24, cifra que incluso complica hasta la forma de disputa”. En su opinión “deberían ser 16 o quizás 8 y de esa forma te ahorrás que clasifiquen los mejores terceros y ese tipo de cosas”.

Otra de las problemáticas que atraviesa el fútbol del interior en su conjunto es la notoria menor concurrencia de espectadores a la cancha. Filomeno Rey entiende que eso se debe a que “hoy tenemos dentro de nuestras propias casas una oferta que antes no teníamos”, aunque también “insisto que el aficionado no es tonto porque cuando hay partidos que duelen la gente va y la prueba la tenés con lo que ha pasado con finales o mismo semifinales del campeonato del selecciones en pleno verano de noche estadios con 4 o 5 mil personas”. Para Rey “esa fiesta sigue viva, solo que el aficionado hoy por hoy elige”.

Al ser consultado sobre qué opinión le merece la llegada de la televisación masiva al fútbol del interior, Rey manifestó que “coincido con algo que ha manifestado el actual presidente de OFI, Mario Cheppi, sobre que no estamos seguro o no sabemos exactamente lo que vale el fútbol del interior, pero lo veo bien porque es difusión y todo lo que sea difusión es bienvenido”. Para él “es un error pensar que por que están televisando el partido que se juega en tu ciudad o tu pueblo vas a dejar de ir a la cancha. Son cosas distintas, la TV te ofrece comodidad, replay, pero la fiesta de una cancha es incomparable”.

LA DECISIÓN DE JUVENTUD / Desde la última vez que entrevistamos a Filomeno Rey muchas cosas han cambiado. La primera de ellas él, que ya no integra el Ejecutivo de OFI y otra es que Juventud Unida, club del cual es socio e hincha, hace ya seis temporadas decidió dejar la Liga Mayor de San José para pasar a integrar la Liga Regional de Ecilda Paullier.

“Cuando vi la convocatoria a la Asamblea y el motivo fui desconociendo los fundamentos y fui con tremendas dudas de lo que iba a votar., la verdad quería escuchar” es el primer recuerdo de Rey sobre el hecho. Luego de un largo silencio, el entrevistado comienza a dar su opinión sobre este cambio “si lo miramos desde el punto de vista deportivo fue positivo”. Continúa “al margen del quinquenio, sobre todo lo veo positivo por el lado de los jugadores porque hoy día hablas con ellos y te hablan de la Copa de Clubes, además tuvieron la posibilidad de jugar en la selección gracias a que la Liga de Ecilda Paulllier tiene sus selecciones, cosa que indudablemente si hubiesen seguido en San José era más difícil por varias situaciones”.

Luego “a nivel de dirigencia, allegados y socios de mayor tiempo, todos nos sentimos muy cómodos y conformes donde estamos”.

Según Rey “no puedo hablar de la Liga Mayor porque nunca tuve problemas y no me sucedieron algunos hechos como los que se comentaron en aquella Asamblea, pero en cierto momento cuando se decía que Juventud Unida se podía ir, me tocó leer que un dirigente manifestó ‘es como cuando tenés una novia fea, le pagas para que se vaya’ (hace referencia a manifestaciones que realizo Alexis Bonahón, representante de Tito Borjas en una sesión de la Liga Mayor), la verdad eso a mí me pegó fuerte”.

Como mencionamos anteriormente, en la actualidad Filomeno Rey integra la Comisión Electoral de OFI. En el pasado reciente además integró la Comisión de los Festejos de los 70 años de la Organización.

Al margen de eso, ha tenido invitaciones para sumarse a la Directiva de Juventud Unida o también al Cuerpo de Neutrales de la Liga Regional de Ecilda Paullier, posibilidades que amablemente ha rechazado. “Puedo ir a alguna reunión como delegado alterno pero nada de obligaciones, ni cosas que se la parezca porque ya tengo mis años, mis achaques y hay que reconocer que hay un ciclo para todo en la vida”, aunque si manifestó su disposición siempre a colaborar en cuestiones reglamentarias.

Escribe: Marcos A. Soto