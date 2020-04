Nuevo director del MIDES Mauricio Pereira destacó trabajo coordinado con la Intendencia

El nuevo Director Departamental del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Mauricio Pereira, destacó el trabajo que ese organismo viene realizando junto con la Dirección de Políticas Sociales de la Intendencia en San José y adelantó que está previsto que la oficina territorial del MIDES se traslade hacia la estación de AFE en los próximos meses.

“El apoyo del Gobierno Departamental se ha hecho notar y en forma favorable en esos primeros días de experiencia como director”, dijo el nuevo titular del MIDES en San José, Mauricio Pereira, quien a principios del presente mes asumió el cargo que se encontraba acéfalo desde el 28 de febrero pasado, cuando la anterior directora Soledad Díaz, dejó su lugar ante el cambio de gobierno.

Anteriormente, Pereira se desempeñaba en el Área de Administración y Apoyo Logístico de la Regional Centro Sur de UTE. Previamente, entre febrero y noviembre del 2007, trabajó en el Área de Recursos Humanos de la empresa Ingener S.A. Posteriormente, entre los años 2008 y 2013, ejerció como funcionario del Área de Administración y Finanzas, y del Área de Recursos Humanos del Frigorífico Inaler. Pereira también desempeñó tareas en dependencias de Abitab y en empresas del rubro inmobiliario.

Consultado por La Semana acerca de los objetivos del MIDES durante su gestión, Pereira adelantó que la meta “primordial” es llegar a través de los programas “a todas las personas que requieran atención en lo que respecta a emergencia social, cubrir las necesidades básicas de quienes se hallan en situación vulnerable y de extrema pobreza, con el fin de contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de vida e integración a la sociedad, ya que considero que el bienestar social debe estar al alcance de cada ser humano”.

TRABAJO CONJUNTO | Desde el pasado 31 de marzo, los trámites que habitualmente se realizaban a través del MIDES, vienen siendo gestionados en las dependencias del Gobierno Departamental que se encuentran ubicadas en la ex estación de AFE en donde funciona la Dirección de Políticas Sociales. Así fue acordado entre la ISJ y el MIDES en el marco de la Emergencia Sanitaria que atraviesa el país tras la llegada del coronavirus, Covid- 19 a principios de marzo.

“Estamos trabajando en forma conjunta, la verdad que hemos logrado un aprovechamiento y una buena logística en lo que se refiere a la coordinación de la entrega de canastas”, dijo Pereira quien recordó que el equipo técnico del MIDES continúa realizando sus tareas en la oficina territorial que se encuentra ubicada en calle Asamblea, entre Ituzaingó y Artígas.

“Físicamente nosotros seguimos con el local ubicado en calle Asamblea en donde está la oficina territorial de Mides, seguimos instalados ahí, trabajando a puertas cerradas y a través del teléfono del MIDES” informó Pereira, quien recordó que en su caso debe asistir diariamente a la oficina de la Dirección de Políticas Sociales de la ISJ para coordinar tareas.

El nuevo titular del MIDES San José, dijo que la falta de recursos humanos dentro de ese organismo es una de las razones por las que valora en forma positiva el trabajo mancomunado con esa repartición de la ISJ: “Hoy la realidad indica que en el Ministerio contamos con un personal bastante reducido, de hecho, tenemos gente en situación de vulnerabilidad por el tema de la edad que no está pudiendo asistir a trabajar, que está haciendo teletrabajo”, comentó.

En tal sentido, Pereira reconoció que sin la ayuda de la ISJ, habría sido difícil llevar adelante tareas como la descarga y la entrega de canastas a las familias más vulnerables del departamento, “MIDES San José destinó 1277 canastas, las que era es imposible recibir porque no daban las instalaciones y no contamos con un personal para la descarga. Entonces, ese fue un primer acercamiento fuerte que tuvimos con el Gobierno Departamental que nos brindó las herramientas para que nosotros pudiéramos tener un lugar para las canastas para luego ser entregadas y contar con personal de apoyo que no es cosa menor”, explicó.

“En estos tiempos que corren soy un convencido que trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados y en el caso puntual de estar coordinado actividades con el Departamento de Políticas Sociales no es ajeno a ello, a pesar de que recién estamos dando los primeros pasos ya se refleja que podemos hacerlo sin ningún tipo de inconvenientes, logramos desarrollar tareas en conjunto respetando cada uno sus políticas establecidas, optimizando recursos y evitando el ‘solapado’ de actividades similares”, dijo. Agregó que el “acuerdo llevado a cabo entre el Congreso de Intendentes, Presidencia y el MIDES se dio pensando en las necesidades de la población más vulnerable y con la finalidad de brindar respuesta a las diversas situaciones que se presentan día a día ante la emergencia sanitaria generada por COVID-19, a mi criterio, una vez salgamos de éste aprieto se evaluarán los resultados y se definirá como se seguirá trabajando”, prosiguió.

No obstante, Pereira destacó que pese al trabajo conjunto, el MIDES no perderá su independencia, “vamos a tener una mesa en común liderada por los directores de cada organismo, en la que vamos a apuntar siempre hacia objetivos comunes y llegar a la gente más vulnerable”

TRASLADO | El Director del MIDES adelantó que la oficina del organismo se trasladará próximamente hacia la ex estación de AFE. “En estos días vamos a empezar una reforma del edificio en AFE, el que en su momento se incendió”, informó en medios locales. Pereira aseguró que será “dentro de un corto plazo, estimamos que a lo mejor que entre dos a tres meses tendremos instaladas nuestras oficinas allí, compartiendo el mismo lugar”, comunicó.

CANASTAS | El MIDES destinó 1277 canastas en el departamento y en próximos días recibirá una cantidad similar. Asimismo, el 70% de las personas habilitadas a recibir el beneficio ha optado por el bono de 1200 pesos cargado en la aplicación TuAPP.

“Para acceder a éste se requiere la tenencia de un celular por parte del titular del beneficio. Si el celular es inteligente, instala la aplicación TuAPP y si no es inteligente, le llegará un mensaje de texto con un código que podrá utilizar igualmente en los comercios adheridos”, indicó. La lista de los comercios se puede obtener a través de http://www.tuapp.com.uy/listado-de-comercios/.

Pereira evaluó en forma muy positiva la entrega de las canastas físicas, “viene muy bien, un alto porcentaje de beneficiarios, ya han asistido al comercio de su barrio a canjear su “cupón canasta” que ayuda y mucho a reactivar la economía de nuestro departamento”, dijo.

“Este beneficio está destinado a todas las personas mayores de 18 años de edad que no son ni titulares de Tarjeta Uruguay Social/INDA ni titulares de Asignaciones Familiares Plan Equidad, y que además tienen negativo de cobro en BPS. El negativo de cobro implica que la persona no tiene ninguna actividad registrada en la institución correspondiente ni cobra ninguna prestación. Incluye actividad formal, o cobro de pensiones, jubilaciones, entre otros. Con esto se busca captar a las personas en situación de informalidad, cuentapropistas o desempleados sin seguro de desempleo”, concluyó.

Por Katherine Martínez.