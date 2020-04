“Mujeres en Libertad”, la violencia en tiempo de pandemia y el club del trueque”

“Hola, mi nombre es Cecilia Benzano, soy Licenciada en Trabajo Social y en esta oportunidad me quiero comunicar con ustedes a transmitirles un mensaje del colectivo Mujeres en Libertad del cual formo parte”. Así comienza diciendo en off la integrante del colectivo libertense, mientras de fondo se proyectan placas con distintos números telefónicos y servicios que trabajan con mujeres que sufren de violencia doméstica, en un video que el grupo comenzó a difundir por sus redes sociales a mediados de la pasada semana.

Luego, el trabajo elaborado por Mujeres en Libertad hace referencia al momento de encierro que estamos viviendo en el país y en el mundeo, para luego aclarar que si bien es para “protegernos de la pandemia de coronavirus”, para algunas mujeres “el hogar no siempre es un lugar de protección y seguridad” y es por eso que realizan algunas recomendaciones a quienes puedan sufrir actos de violencia.

Dice textualmente Cecilia Benzano: “te recomendamos contar con tu celular siempre cargado y muy cerquita tuyo, además de descargar la aplicación del Ministerio del Interior, Emergencia 9-1-1”, para sobre el final decir, “Mujeres en Libertad también está contigo y podés contactarnos al 091743771”.

RAZONES | La licenciada en Trabajo Social Cecilia Benzano contó a La Semana que elaborar este breve video de un minuto y medio, estuvo motivado por la necesidad de “estar cerca, de ser útiles en este momento tan complejo que vivimos y nos encontramos con que los medios actuales, los grupos, los colectivos, todos nos estamos comunicando por medios audiovisuales. De ahí surge la idea de realizar ese audio que estamos difundiendo”.

Haciendo circular esta producción “apuntamos a mujeres que puedan estar atravesando una situación de violencia, porque son tiempos complejos en los que estamos en forma continua en nuestros hogares, lo que hace que podamos estar atravesando una situación de ese tipo. Para las personas que atraviesan una situación de violencia, estos son tiempos que hacen el problema más complejo. Queremos sentirnos cerca y que sepan esas mujeres que cuentan con nosotras, que estamos disponibles, que seguimos trabajando pese a no poder estar en contacto físico”, dijo Benzano, que luego agregó que el colectivo está presente “de forma online, ‘Mujeres’ se está reuniendo semanalmente en procura de buscar alternativas y soluciones a las situaciones que se vayan presentando, queremos contribuir de alguna manera”.

Consultada respecto a si les han llegado denuncias concretas sobre situaciones de violencia que estén ocurriendo en estos momentos, dijo Cecilia Benzano que “no nos ha llegado ninguna denuncia específica sobre alguna mujer que esté pasando una situación de violencia ahora; sí nos llegaron antes, a raíz de la pandemia no, pero sabemos que existen y no reconocer eso es como querer negar la realidad”.

Para el caso en que efectivamente lleguen denuncias, comentó Cecilia Benzano que “se analizará cuál es la situación de esa persona. Lo primero es saber si esa persona está expuesta o no a un riesgo de vida, en caso que sea así, debemos actuar de la forma más inmediata posible y ver si se puede derivar a las instituciones que correspondan la situación”.

“También hay que acompañar, transmitir tranquilidad y orientarla en el proceso que deba desarrollar de allí en más”, agregó.

Contó Cecilia Benzano que el colectivo está en “comunicación permanente con lo que es el servicio de violencia doméstica del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), que si bien en Libertad no tiene un espacio físico para funcionar, sí nos transmiten todo lo que tiene que ver con las vías de atención a casos de violencia, los horarios y las nuevas modalidades de acción en función de aislamiento por el que transitamos”.

TRUEQUE | “Estamos en permanente diálogo y eso hace que podamos trabajar en equipo”, dijo Cecilia Benzano, que comentó que en breve el colectivo realizará nuevos videos sobre la temática.

Pero el colectivo Mujeres en Libertad, no sólo está abocado a la problemática de la violencia en tiempos de cuarentena, también el sostén de las mujeres jefas de hogar les preocupa y es por ello que han creado en Facebook el grupo “Trueque en Libertad”, del que pueden participar todas las mujeres que tengan algo para intercambiar con otras mujeres.

“Las personas que tienen algo para ofrecer, se registran, ofrecen sus servicios y pueden intercambiar con otras mujeres que también tengan servicios para ofrecer. La idea es economizar en estos tiempos de pandemia y a su vez revitalizar el sistema de trueque”, dijo Cecilia Benzano.

El grupo creado en Facebook es cerrado y en su presentación se dice que el “grupo busca ser solución a los problemas económicos de las mujeres, jefas de hogar de la ciudad de Libertad y zonas aledañas. Consiste en ser herramienta para el intercambio de bienes, servicios, tiempo y demás, que cada una pueda dar y a otra le interese recibir, generando así una red de sostén, basada en el respeto, tolerancia, amor, sororidad y por sobre todo la intención de que todas y todos estemos con mejor calidad de vida. Las personas interesadas en el trueque serán las responsables absolutas de lograr el intercambio pautado tal como fue acordado”.

Para ingresar al grupo hay otorgar a quien administra el grupo sus datos personales y celular, además del servicio/tiempo que la persona tiene para ofrecer a las demás integrantes.

Según la integrante de “Mujeres en Libertad”, el grupo recién se creó y aún está en proceso de formación, por eso aún no tiene muchos integrantes, pero esperan que en la medida en que la idea se conozca, muchas se puedan prender. “Más allá del servicio o mercadería que puedan ofrecer, también el tiempo es muy valioso. A veces uno no sabe qué ofrecer, pero no sé, me puedo ofrecer para pintar una pared a cambio de una bolsa de papas, por ejemplo. La idea es generar una comunidad, en torno a esta situación”, explicó Cecilia Benzano.

Por Javier Perdomo.